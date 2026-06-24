Гвардейцы стали призерами международного турнира по джиу-джитсу

Служу отечеству!
Дана Аменова
специальный корреспондент

Военнослужащие спортивной команды Нацгвардии МВД РК BURKIT TEAM завоевали ряд призовых мест на республиканских и международных соревнованиях по джиу-джитсу, сообщает Kazpravda.kz 

На одном из турниров в своих весовых категориях отличились:

1 место в весовой категории до 77 кг (М2) занял Маулен Тулешев;

2 место в весовой категории до 85 кг (М2) завоевал Жандос Жакупов;

3 место в весовой категории до 85 кг (М1) занял Әділет Жумагалиев. 

Кроме того, 20 июня состоялся международный турнир KAZAKHSTAN INTERNATIONAL JIU JITSU CHAMPIONSHIP SUMMER 2, где военнослужащие Нацгвардии также показали высокие результаты.

По итогам международных соревнований победителями стали:

1 место в весовой категории до 85 кг (М2) занял Жандос Жакупов;

1 место в весовой категории до 85 кг (М1) завоевал Денис Яковлев.

Успешное выступление спортсменов Нацгвардии на двух престижных турнирах стало очередным подтверждением высокого уровня подготовки военнослужащих спортивной команды.

Гвардейцы достойно представили Нацгвардию и Казахстан, продемонстрировав мастерство, волю к победе и отличную спортивную форму.

 

#гвардейцы #Нацгвардия #призеры #джиу-джитсу

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