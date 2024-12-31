Гвардейцы встретились с народным героем

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Сат Бесимбаев в свое время занимал посты Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, начальника Службы государственной охраны, командующего Республиканской гвардией, министра обороны Республики Казахстан, советника Президента Республики Казахстан внес значительный вклад в развитие страны. В годы становления и развития независимого Казахстана он был одним из тех, кто оказал неоценимую службу обществу благодаря своему трудолюбию, знаниям и опыту. На каких бы высоких постах он не находился, Сат Бесимбаевич всегда выполнял свою работу честно и ответственно.

Во время встречи с солдатами народный герой поделился жизненным опытом и дал несколько советов.

– У каждого человека свой жизненный путь. Я не просто так стал генералом. Я для этого тяжело трудился.Родился я в селе. После школы два года работал на кирпичном заводе, затем продолжил учебу. Я всю жизнь учился и трудился. Поэтому я вновь и вновь призываю вас учиться, учиться и еще раз учиться. Сейчас у вас есть все возможности. Получайте образование и служите честно. Защита Отечества начинается с семьи. Нужно понять, что защита Отечества – это защита вашей семьи. На этом пути не бойтесь ничего и будьте честными! –сказал Сат Бесимбаевич.

В конце встречи народный герой оставил свою запись в книге почетных гостей воинской части.

Сат Бесимбаев, поднявшийся на вершину благодаря своему упорному и честному труду, в этом году отметил свой 85-летний юбилей. Он наслаждается плодами своего труда и стараний в окружении детей и внуков. На встречу пришла и его супруга, писательница Сауле Досжан.

В завершение мероприятия военнослужащие сделали памятную фотографию с гостями и вручили благодарственное письмо и подарок от регионального командования «Оңтүстік».