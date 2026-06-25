Гвардейцы завоевали три золотые медали на Кубке мира по боксу в Китае

Служу отечеству!
Дана Аменова
специальный корреспондент

На турнире не было равных Аблайхану Жусупову, Назым Кызайбай и Виктории Графеевой 

Фото: пресс-служба Нацгвардии

В китайском городе Гуйян состоялся Кубок мира по боксу под эгидой World Boxing. В составе национальной сборной РК на международном турнире успешно выступили военнослужащие спортивной команды Нацгвардии МВД РК, сообщает Kazpravda.kz

По итогам соревнований старший лейтенант Аблайхан Жусупов стал победителем в весовой категории до 70 килограммов, уверенно завоевав золотую медаль турнира.

Среди женщин чемпионский результат продемонстрировала ефрейтор Назым Кызайбай, ставшая лучшей в весовой категории до 54 килограммов. Еще одну золотую медаль в копилку национальной сборной принесла ефрейтор Виктория Графеева, одержавшая победу в весовой категории до 60 килограммов.

Высокие результаты военнослужащих Нацгвардии стали весомым вкладом в успешное выступление сборной Казахстана на престижном международном турнире и в очередной раз подтвердили высокий уровень подготовки отечественных спортсменов на мировой арене.

Победы гвардейцев на Кубке мира являются ярким примером профессионализма, целеустремленности и преданности спорту, а также способствуют укреплению спортивного имиджа РК на международной арене.

#бокс #гвардейцы #Кубок мира #Нацгвардия #медали

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