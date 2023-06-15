Халтура не прокатит

В Жезказгане подписан трехсторонний меморандум между акиматом области, Палатой предпринимателей «Атамекен» и компанией «Казахмыс». Документ предусматривает оказание поддержки товаропроизводителям, а также открытие в регионе новых производств.

Председатель РПП «Атамекен» Гульмира Каженова не раз обращала внимание властей и руководства градообразующих предприятий на необходимость увеличения доли местного содержания в закупках. Инициатива была поддержана, и меморандум в перспективе предоставляет такую возможность.

Увеличить объем собственного производства местные производители могут, однако рынок сбыта ограничен, поэтому логично, что они ориентируются на самого крупного покупателя товаров и услуг – компанию

«Казахмыс». Та не против, однако предприниматели должны доказать, что их продукция или услуга не только дешевле, но и лучше, чем у конкурентов, в том числе крупнейших мировых произ­водителей.

Как сработает меморандум в поддержку бизнеса – покажет время. Пока же бизнес-сообщество обратило внимание на отсутствие подвижек по другому меморандуму – о взаимопонимании и сотрудничестве, подписанному «Казахмысом» и акимом области Улытау. В конце прошлого года было объявлено, что крупная компания реализует 22 проек­та на общую сумму 35 млрд тенге в Жезказгане, Сатпаеве и Улытауском районе. Но пока работа стоит.

– Вопросов у населения действительно много, – отметил председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Нурахмет Нуриев. – Запланированные 22 объекта мы условно разделили на две составляющие – те проекты, где можно просто выделить средства и приступить к реализации, и те, где при осуществлении нужно решить ряд организационных вопросов.

Корпорация уже выделила средства на строительство здания центра для инвалидов, приобретены лифты для много­этажных домов. Но юридическая заминка случилась с многими социальными объектами-долгостроями, которые до сегодняшнего дня передаются с баланса Карагандинской области в ведение области Улытау.

Трудности возникли по четырем ключевым проектам, связанным со строительством: это недостроен­ные физкультурно-оздоровительный комплекс в Жезказгане и два детских сада, а также театр, который пока сущест­вует только на бумаге. Тем не менее одно из дошкольных учреждений компания уже выкупила, демонтировала и приступила к строительству с нулевого цикла.

Решены юридические проволочки с ФОКом. К работе на другом детском саде-долгострое подрядчики приступить не могут, так как объект все еще находится на балансе управления образования.

Что касается театра, то есть проект, но прежде чем приступить к строительству, необходимо к объекту подвести магист­ральные сети тепло-, водо-, электроснабжения, канализации. Все объекты по мере завершения будут переданы на баланс акимата.

Вместе с тем Нурахмет Нуриев отметил, что строительный сезон начался и к работам нужно приступать незамедлительно. Между тем строительство театра откладывается на неопределенный срок. Пока «Казахмыс» занялся реконструкцией площади Сатпаева и благоустройством набережной в Жезказгане, площади Шахтерской Славы в Сатпаеве.

Исполнительный директор ассоциации предпринимателей Жезказгана Надежда Ким предложила создать карту развития бизнеса в регионе. Даже в рамках трехстороннего меморандума она поможет улучшить микроклимат в плане развития предпринимательской деятельности.

Идея отличная, поддержал ее и аким области Улытау Берик Абдыгалиулы. Однако закон о госзакупках един для всех, поэтому ограничить права бизнеса из других областей страны невозможно. Стоит отметить, что во время пандемии в течение года в тендерах участвовали в основном местные организации. В Жезказганском регионе – карагандинские компании, к сожалению, большинство недост­роенных объектов оставили именно они.

Наладить диалоговую площадку между поставщиками и получателями услуг акимат поможет, отметил глава области. Если производители уверены в своих силах, то могут предложить сотрудничество предприятиям «Казахмыса» и «Казцинка». Однако нужно учесть, что в таких крупных компаниях все поставки отлажены – по оборудованию, комплектующим, даже по продуктам питания и спецодежде. Заключить договоры можно, если товары и услуги местного производителя по цене и качест­ву будут лучше.

В любом случае для предпринимателей есть действенные меры поддержки: создана СПК «Улытау», которая может финансово поддержать предпринимателя на этапе развития долевым участием, грантами, поддержкой стартапов, льготными кредитами.

В качестве примера приводится завод «Казхимсинтез». Для его запуска не хватало 600 млн тенге. И СПК «Улытау» вошла в проект долевым партнером. Но и тут не без проблем.

Согласно проекту, новый завод будет заниматься производством ксантогената натрия.

– Почему именно ксантогенат натрия? Для кого планируется его выпускать? – задал вопрос Нурахмет Нуриев. – Ближайший потребитель – «Казахмыс», но в регионе уже есть производитель данного продукта. Появление еще одного игрока с идентичной продукцией не означает, что «Казахмыс» станет больше потреблять данную продукцию. Получится, что одного предпринимателя поддержали, а второго – «подрезали».

Карта развития бизнеса нужна, отметил Нурахмет Нуриев, эту инициативу не раз обсуждали с председателем РПП «Атамекен» Гульмирой Каженовой. В регионе необходима четкая регистрация всех предпринимателей, чтобы понимать, какую продукцию произ­водят в области, какие услуги можно получить на месте.

К примеру, по поручению Главы государства «Казахмыс» реализует медь локальным производителям со скидкой 5% – это катанка, проволока для кабельщиков. Подписаны контракты на 9 900 тонн, 1 200 уже отгружено. Но конкуренция на рынке кабельной продукции большая. Нужно ли создавать новые аналогичные предприятия, если в Казахстане и сегодня производители кабельной продукции загружены всего на 30–35% своих мощностей?