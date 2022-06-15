Hasen из Страны чудес

В Национальном музее проходит выставка художника, графика, скульптора и искусствоведа Хасена Абаева «Ғажайып мекен».

В материалах о Баянауле, что в Павлодарской области, всегда отмечается, что этот чудесный край является родиной ученых, писателей, поэ­тов, общественных деятелей. В этот «перечень» необходимо добавить и мастеров кисти, так как известный художник Хасен Абаев родом тоже из Баянаула.

В честь 80-летия лауреата Государственной премии СССР, заслуженного деятеля искусств Казахстана Хасена Абаева Национальный музей решил еще раз представить творчество художника, который внес большой вклад в художественное образование страны. Хасен Сеилханович стоял у истоков книжной полиграфии Казахстана. В 1984 году стал лауреатом Всесоюзного конкурса. Воспитал замечательную плеяду художников-сподвижников и последователей. Он открыл новую страницу в отечественной книжной графике, основанной на национальном колорите.

За издание книги «Гете и Абай» он удостоен Серебряной медали Союза художников СССР. Впервые в истории Казахстана 18 произведений автора были выставлены в Японии. Также работы мастера экспонировались в Третьяковской галерее, Музее им. Т. Шевченко в Украи­не, в Узбекистане, Молдове, Португалии, Франции, Испании, Германии, США и Египте.

– У Хасена Абаева свой неповторимый почерк и особый стиль, – отмечает художник-живописец Осербай Шуранов. – Это позволяет ему претворять в жизнь самые смелые идеи. Он является достойным продолжателем и ярким представителем профессиональной художественной школы Казахстана, работает во всех направлениях живописи, графики и скульптуры.

Творения Хасена Абаева отличаются чистотой помыслов и реальностью изображения, его работы актуальны и нравятся зрителям. На выставке «Страна чудес» более ста произведений: живопись, графика, иллюстрации. По мнению заслуженного деятеля РК Сайына Назарбека, зрители, посетив выставку Hasenа (именно под таким именем он известен в мировом искусстве), обязательно вспомнят яркие страницы из истории и культуры Казахстана.

Сам художник к делу своей жизни относится чрезвычайно ответственно.

– Если музыкальное произведение может быть рождено несколькими людьми (один пишет музыку, другой – стихи, третий трудится над аранжировкой, а затем наступает черед исполнителей), то художник соз­дает свое произведение один – с самого начала до завершения. И он не должен ошибаться в выборе и изложении темы, – считает Hasen. – Быть художником – большая ответственность перед собой и перед обществом.