Свежий выпуск
Hasen из Страны чудес
Максут Иржанов

В Национальном музее проходит выставка художника, графика, скульптора и искусствоведа Хасена Абаева «Ғажайып мекен».

В материалах о Баянауле, что в Павлодарской области, всегда отмечается, что этот чудесный край является родиной ученых, писателей, поэ­тов, общественных деятелей. В этот «перечень» необходимо добавить и мастеров кисти, так как известный художник Хасен Абаев родом тоже из Баянаула.

В честь 80-летия лауреата Государственной премии СССР, заслуженного деятеля искусств Казахстана Хасена Абаева Национальный музей решил еще раз представить творчество художника, который внес большой вклад в художественное образование страны. Хасен Сеилханович стоял у истоков книжной полиграфии Казахстана. В 1984 году стал лауреатом Всесоюзного конкурса. Воспитал замечательную плеяду художников-сподвижников и последователей. Он открыл новую страницу в отечественной книжной графике, основанной на национальном колорите.

За издание книги «Гете и Абай» он удостоен Серебряной медали Союза художников СССР. Впервые в истории Казахстана 18 произведений автора были выставлены в Японии. Также работы мастера экспонировались в Третьяковской галерее, Музее им. Т. Шевченко в Украи­не, в Узбекистане, Молдове, Португалии, Франции, Испании, Германии, США и Египте.

– У Хасена Абаева свой неповторимый почерк и особый стиль, – отмечает художник-живописец Осербай Шуранов. – Это позволяет ему претворять в жизнь самые смелые идеи. Он является достойным продолжателем и ярким представителем профессиональной художественной школы Казахстана, работает во всех направлениях живописи, графики и скульптуры.

Творения Хасена Абаева отличаются чистотой помыслов и реальностью изображения, его работы актуальны и нравятся зрителям. На выставке «Страна чудес» более ста произведений: живопись, графика, иллюстрации. По мнению заслуженного деятеля РК Сайына Назарбека, зрители, посетив выставку Hasenа (именно под таким именем он известен в мировом искусстве), обязательно вспомнят яркие страницы из истории и культуры Казахстана.

Сам художник к делу своей жизни относится чрезвычайно ответственно.

– Если музыкальное произведение может быть рождено несколькими людьми (один пишет музыку, другой – стихи, третий трудится над аранжировкой, а затем наступает черед исполнителей), то художник соз­дает свое произведение один – с самого начала до завершения. И он не должен ошибаться в выборе и изложении темы, – считает Hasen. – Быть художником – большая ответственность перед собой и перед обществом.

Популярное

Все
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Есть у столицы пояс. Продовольственный
Костанайские КСК отчитались о 100-процентном переходе многоэтажек на новые формы управления – ОСИ или ПТ, но на деле это не так
Яркий праздник Сабантуй
Лесоповала не будет
Новые знания и инновационные технологии
Тушить пожары с дирижаблей? Почему бы и нет!
Архив "пришел" в библиотеку – интервью с главой госархива Нур-Султана
Приживайся, «Айсара»!
Бери пока молодой
Перетянули всех
Эхо трагедии
Hasen из Страны чудес
Живем по-новому, жалуемся по-старому
Вредный мотылек
Капля жизни
Капля жизни
Песни Бейбита
Спуститься на землю
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Шура спел на улице в Нур-Султане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Поддержка казахстанцев и развитие страны
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
"Раскачать ситуацию" в Казахстане на фоне референдума не удалось, а хотелось...
Почему земельный вопрос остается одним из самых проблемных в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Сотрудничество между Казахстаном и Китаем выйдет на новый уровень
Представлена книга «Кенесары-хан»
13 человек погибли, 50 пострадали в аварии на железной дороге в Иране
Реформирование ЖКХ в Казахстане нельзя пускать на самотек
Политический обозреватель разобрал итоги референдума в Казахстане
Что пишут зарубежные СМИ о референдуме в Казахстане
Казахстан встал на путь политических реформ
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ

Читайте также

Свежий выпуск
Вредный мотылек
Свежий выпуск
Капля жизни
Свежий выпуск
Капля жизни
Свежий выпуск
Песни Бейбита

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]