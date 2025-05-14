Сегодня, когда запасы нефти в мире стремительно истощаются, углехимия становится важнейшим направлением развития промышленности. Казахстан обладает богатыми запасами угля – их, по оценкам специалистов, хватит еще на 500–600 лет. Однако уголь перестает рассматриваться исключительно как топливо: на первый план выходят его глубокая переработка и создание высокотехнологичных продуктов.

В Карагандинской области на базе АО «Шубарколькомир» осуществляется один из ключевых проектов в этом направлении. При поддержке одного из акционеров Группы ERG Шухрата Ибрагимова здесь был построен современный коксохимический завод, способный ежегодно производить до 400 тыс. тонн кокса для нужд металлургии.

Как отмечает директор предприятия Сабыржан Иманбаев, шубаркольский уголь обладает уникальными свойствами: высокой теплотворной способностью, низким содержанием золы и вредных примесей, что делает его идеальным сырьем для коксования.

«На нашем заводе внедрена передовая технология адаптации к климатическим условиям Казахстана. Мы прошли весь путь от строительства до выхода на проектные мощности, преодолевая пандемийные ограничения и логистические вызовы», – рассказал Сабыржан Иманбаев.

Помимо кокса, предприятие ежегодно выпускает свыше 80 тыс. тонн каменноугольной смолы, востребованной на технических углеродных заводах России для выпуска шин и промышленных изделий. Более того, в процессе переработки угля используется сопутствующий коксовый газ, что делает производство максимально экологичным.

«Перспективы углехимии огромны. Развивая технологии переработки, мы можем получать из угля не только кокс и технические продукты, но и высокотехнологичные материалы, вплоть до компонентов для парфюмерии», – подчеркнул директор предприятия.

Развитие углехимии в Казахстане открывает новую страницу индустриального роста, обеспечивая высокую добавленную стоимость внутри страны и создавая базу для перехода к более устойчивой экономике.

Шаг к следующим переделам

Новость о том, что в Рудном запустят производство горячебрикетированного железа (ГБЖ), вызвала живой отклик. С одной стороны, это шаг в новую индустриальную эпоху, с другой – значимый вклад в сокращение углеродного следа и развитие экологически устойчивой металлургии. Как отмечал Президент Казахстана, важнейшая задача сегодня состоит в формировании мощной промышленной базы, способной обеспечить страну всем необходимым.

В своем Послании Глава государства подчеркнул, что диверсификация экономики приобретает первостепенное значение. Он призвал сосредоточить внимание на глубокой переработке металлов, нефтехимии, углехимии, машиностроении, производстве автокомпонентов и удобрений. Президент также отметил необходимость создания кластеров, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Проект по строительству завода ГБЖ, реализуемый ERG, как нельзя лучше отражает эту стратегическую установку.

Создается 1 100 новых рабочих мест.

Как пояснил председатель совета директоров ERG Шухрат Ибрагимов, строительство завода горячебрикетированного железа (ГБЖ) – это стратегически важный проект. Продукция, которую начнет выпускать предприятие, будет содержать не менее 93–94% металлизированного железа.

«Этот стратегически важный проект станет новым этапом развития черной металлургии в регионе и позволит привлечь 592 миллиарда тенге инвестиций, создать 1 100 новых рабочих мест с тем, чтобы получать 2 миллиона тонн ГБЖ в год. Производство горячебрикетированного железа обеспечит более глубокую переработку сырья и повысит добавленную стоимость продукции», – отметил Шухрат Ибрагимов.

Для воплощения проекта в жизнь выбрана передовая технология Midrex. Уже определен земельный участок под строительство, в ближайшее время начнется подписание контрактов на поставку оборудования. Летом стартуют работы по строительству инженерной инфраструктуры: подвод коммуникаций, дорог, электроснабжения. Завершение проекта намечено на конец 2028 года.

Не обошлось и без отдельных сложностей, в частности – газификации. Но и здесь было найдено решение. При поддержке акимата уже утвержден проект строительства магистрального газопровода из Актюбинской области. Прогнозируемое потребление газа заводом – 80 тыс. кубометров в час. При этом цена голубого топлива, по предварительным данным, будет приемлемой.

Идем к «зеленой» металлургии

Генеральный директор АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» (ССГПО) Сергей Кузьменко подчеркивает, что проект ГБЖ – не просто запуск нового производства, а изменение парадигмы всей отрасли.

«Ранее на горячебрикетированное железо не было такого высокого спроса, но сейчас на первый план выходит «зеленая» металлургия. В числе потенциальных покупателей продукции будущего завода – предприятия России и Узбекистана. ГБЖ – это будущее мировой металлургии, и мы рассматриваем этот проект как шаг к качественно новому уровню развития казахстанской железорудной отрасли.

В настоящее время базовый инжиниринг завершен. Контракт на поставку оборудования находится на финальной стадии согласования. В Китае аналогичные проекты запускаются в течение года. Учитывая особенности нашего законодательства и административных процедур, мы планируем завершить реализацию проекта в течение двух лет», – отметил глава производственного объединения.

По словам Сергея Кузьменко, горячебрикетированное железо (ГБЖ) – это высококачественный продукт с содержанием железа свыше 90%. Его основные преимущества: сохраняет качество при транспортировке на дальние расстояния; не требует доменной плавки – используется в электропечах; экологически безопасен и служит сырьевой основой для «зеленой» металлургии.

Спикер добавил, что запуск производства ГБЖ позволит Казахстану не только выпускать высокомаржинальную продукцию, но и сократить зависимость от внешних колебаний цен, так как сырье будет перерабатываться внутри республики.

«Сегодня мы экспортируем концентрат и окатыши как сырье, фактически развивая металлургию в других странах. С ГБЖ мы оставляем добавленную стоимость у себя и создаем систему, способную противостоять внешним вызовам», – заключил глава ССГПО.

Инновации в деле

Проектный менеджер строительства завода Сергей Громов подчеркнул, что предприятие будет уникальным – его планируют построить в условиях резко континентального климата, где температура колеблется от -43 °C зимой до +41 °C летом.

«Поставщики оборудования прямо сказали, что с такими экстремальными климатическими условиями они ранее не сталкивались. Для нас был разработан специальный «зимний пакет» решений. В частности, система водообеспечения спроектирована как закрытая, с подогревом. Это уникальный инженерный опыт, который будет полезен в будущем. Сейчас проектные документы готовятся к государственной экспертизе, которую планируется завершить до конца 2025 года», – пояснил менеджер.

Также эксперт отметил, что для внедрения столь сложной технологии потребуется специально подготовленный персонал. Для этого совместно с Рудненским индустриальным институтом уже разработаны образовательные программы, а часть сотрудников пройдет стажировку в странах Европы и на референтных объектах.

«Этот проект не только производственный, но и социальный. Он даст импульс развитию региона, позволит сформировать новое поколение металлургов и инженеров», – сказал Сергей Громов.

ERG не продается, а работает

Компания ERG, инициировавшая масштабный проект, заинтересована в ускоренном развитии промышленности в регионах присутствия. Ярким подтверждением тому стало недавнее подписание меморандума о сотрудничестве с акиматом Костанайской области на сумму 2,7 млрд тенге. Эти средства будут направлены на развитие городской инфраструктуры в Рудном, Лисаковске, а также в поселках Кашар и Октябрьский.

По словам руководства, осуществление проектов, нацеленных на диверсификацию экономики, остается приоритетной задачей. ERG в своей деятельности последовательно привержена данному принципу. При этом слухи о возможной продаже компании не соответствуют действительности.