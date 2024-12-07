Хирургия – это стиль жизни

– Жаксылык Акмурзаевич, Вы посвятили свою жизнь медицине. А как Вы пришли в профессию?

– В детстве мечтал стать инженером. Помню, как мы ходили на экскурсии на завод, где инженеры казались мне настоящими героя­ми. Но все изменилось после трагедии в нашей семье.

Я учился в 9-м классе, когда мой отец заболел раком пищевода. Я был единственным сыном в семье, и именно мне доверяли заботиться о нем в самые тяжелые моменты. Это был сложный и мучительный период, и я не мог не заметить, как медики, которые пытались ему помочь, сталкивались с большими трудностями. Тогда я стал читать медицинскую литературу и решил, что обязательно буду врачом. Пообещал себе, что сделаю все, чтобы разобраться в том, что произошло с отцом.

Поступил в медицинский институт в Актюбинске, с отличием окончил его, а потом принял решение работать в районе, чтобы приобрести опыт. Затем поступил во Всесоюзный научный центр хирургии в Москве. Там я попал в отделение хирургии печени и поджелудочной железы. Во время обучения имел возможность смотреть на то, как проводятся операции, помогать известным докторам и учиться у них.

– И хирургия стала для Вас смыслом жизни?

– Да, можно сказать и так. В следующем году мне исполнится 70 лет, но, несмотря на возраст, я продолжаю оперировать и обу­чать молодых специалистов.

Хирургия – это постоянное движение вперед, и здесь остановиться невозможно. Каждый день что-то происходит, появляются новые вызовы. Я горжусь, что мне удается передавать свой опыт и знания молодым врачам, помогать им в освоении тонкостей этой профессии.

– Существует ли в Казахстане дефицит высококвалифицированных специалистов в области хирургии?

– Да, безусловно. Особенно в специализированных областях хирургии. Однако у нас есть нес­колько центров, где готовят таких специалистов. Это, к примеру, Национальный научный кардио­хирургический центр, Национальный центр нейрохирургии, а также Национальный научный медицинский центр. Эти учреж­дения вносят огромный вклад в подготовку кадров, и я также активно участвую в обучении молодых хирургов. Но дефицит специалистов пока сохраняется.

– Как Вы оцениваете уровень подготовки врачей в регионах?

– К сожалению, в последние годы он заметно снизился. Это связано с реформами в системе образования, в частности, с внедрением новых государственных стандартов. И хотя многие положительные аспекты этих реформ есть, например, стандарты обу­чения по образцу стран ЕС, в Казахстане сложилась немного иная ситуация.

У нас разница между городом и сельской местностью значительно более выражена, чем в Европе. Из-за этого подготовка врачей в регионах иногда оставляет желать лучшего, особенно в малых населенных пунктах. А новые стандарты образования привели к тому, что выпускники медицинских вузов не всегда имеют достаточные навыки для работы по своей специальности. Мы часто вынуждены переучивать таких специалистов, проводя дополнительные курсы и семинары.

– Расскажите о центре, в котором Вы работали.

– Первый шаг к созданию Рес­публиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг был сделан, когда в стране приняли Кодекс о здоровье народа. Это стало основой для реформ в здравоохранении, включая развитие трансплантации органов. В рамках программы «Саламатты Казахстан» было решено создать центры по пересадке таких органов, как почки, печень, легкие и сердце. Выделили деньги на обучение казахстанских врачей в странах, где трансплантация уже была развита, например, в Германии, Испании, США, Южной Корее и Японии. Кроме того, были закуплены необходимые оборудование и лекарства. Все эти усилия привели к тому, что в 2012 году в Казахстане была успешно проведена первая пересадка сердца.

Чтобы процесс трансплантации был организован эффективно, использовали испанскую модель координации. В Алматы и Астане создали региональные координационные центры, которые отвечали за выявление доноров. Когда больница находит пациен­та, который может стать донором, информация передается в региональный центр. И он затем связывается с республиканским центром для дальнейших действий. Также была разработана специальная система для поиска совместимости органов.

В Казахстане есть более 4 000 человек в списке ожидания на транс­плантацию. Для успешной операции нужно строго соблюдать временные рамки. Например, сердце нужно пересаживать в течение четырех часов, а почки и печень – в течение 18.

Таким образом, создание Цент­ра по координации трансплантации стало результатом многолетней работы, которая включала обучение врачей, покупку оборудования и создание новой сис­темы для трансплантации органов. Это позволило Казахстану значительно продвинуться в этой важной области.

– Тема посмертного донорства вызывает много вопросов в обществе. Как изменилось отношение казахстанцев к этой проблеме в последние годы?

– Донорство – это не только юридическая, но и моральная тема. Мы стараемся привить населению понимание важности донорства как такового, ведь многие люди могут спасти жизнь другим, если примут правильное решение. Однако на практике существует значительный дефицит доноров, и это большая проблема.

Ранее существовал так называемый закон презумпции согласия, согласно которому, если человек при жизни не выразил согласие или несогласие на донорство, то органы могли быть изъяты после его смерти. Этот принцип работал до 2020 года. Однако после внесения изменений в законодательство, даже если человек выразил желание быть донором при жизни, его органы могут быть изъяты только при согласии родственников. Это создает юридическую неопределенность и конфликтные ситуации, когда близкие люди могут отказаться от донорства, даже если человек сам этого хотел.

Я бы хотел предложить ряд мер, которые могли бы стимулировать граждан стать донорами. Во-первых, человек, который соглашается быть донором, должен подписать официальный договор с государством, подтверждающий его готовность и право на льготы. Во-вторых, мотивация может идти через социальные и экономические преимущества, такие как бесплатный проезд на общественном транспорте, бесплатное обслуживание у стоматолога, включая протезирование зубов, ежегодные оздоровительные курорты, а также привилегии при поступлении в учебные заведения и трудо­устройстве (например, при равных баллах при поступлении на госслужбу) и, наконец, снижение для них процентных ставок по кредитам.

– Какие ошибки врачи и руководители в медицинской сфере совершают чаще всего и как их избежать?

– Ошибки в хирургии – это серьезная проблема. Например, в районах с ограниченными ресурсами часто неправильно ставят диагнозы. Вместо необходимых операций пациенты могут получать неверное лечение.

В хирургии также бывают ошибки, связанные с нехваткой оборудования или недостаточной квалификацией в проведении сложных операций. Но стоит отметить, что в некоторых случаях ошибки неизбежны, особенно когда приходится работать с тонкими тканями.

– Что бы Вы порекомендовали молодым врачам, которые только начинают свой путь в хирургии?

– Моя главная рекомендация – это не бояться трудностей и всегда стремиться к совершенству. Хирургия – не просто профессия, это стиль жизни. Важно понимать, что знания и навыки приобретаются не за один день, и каждый пациент – это новый урок, новое испытание. Необходимо постоянно учиться, задавать вопросы, искать ответы, практиковаться, работать с наставниками.

Практика и терпение – вот что определяет успех. И, конечно, нельзя забывать об ответственности, которая лежит на хирурге. Все мы понимаем, что даже небольшая ошибка может стоить жизни, поэтому внимание к деталям и профессионализм всегда должны быть на первом месте.

– На Ваш взгляд, как может измениться система здравоохранения в Казахстане в будущем?

– Надеюсь, что в будущем медицина станет более качественной. Важно, чтобы медицинская помощь была доступной для всех граждан, независимо от их места проживания. Для этого нужны модернизация медучреждений, улучшение инфраструктуры, а также повышение уровня образования медработников. Я верю, что Казахстан сможет внедрить еще больше инновационных технологий в здравоохранение, что позволит сделать лечение более персонализированным и эффективным.

Что касается хирургии, то хотелось бы, чтобы на базе современных научных достижений мы смог­ли минимизировать травматизм при операциях и максимально сократить сроки реабилитации для пациентов. Важно, чтобы каждый хирург был подготовлен не только к традиционным методам лечения, но и к новым подходам, чтобы иметь возможность выбирать наилучший способ для каждого конкретного человека.

– Что Вас вдохновляет продолжать работать?

– Вдохновение приходит от самой работы. Когда ты видишь, как пациент после успешной операции возвращается к нормальной жизни, когда чувствуешь, что твой опыт и знания помогли спасти жизнь, это дает невероятное удовлетворение.

Я люблю свою работу, люблю передавать знания и опыт молодым коллегам. Меня вдохновляют те, кто приходит к нам учиться, их стремление расти и развиваться. Горжусь тем, что могу быть частью этой динамичной и столь важной для людей профессии. Поэтому я продолжаю работать и учить, потому что вижу, что даже в зрелом возрасте есть возможность влиять на будущее медицины.