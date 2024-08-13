Хлеб требует тепла и доброты

Долгое время хлеб местные хозяйки пекли сами, ведь купить его попросту было негде. Конечно, продукт первой необходимости продается в районном центре, но, чтобы его приобрести, нужно преодолеть десятки километров. Само собой, такая буханка в копеечку­ влетит.

В очередной раз, стоя у духовки и поджидая, пока приготовится партия свежеиспеченного хлеба, местная жительница Гульнур Оспанова решила: нужно начать печь его в промышленных объемах, чтобы всей деревне хватило!

Ее бизнес-план охотно поддержали в Костанайском филиале палаты предпринимателей. В рамках нацпроекта выделили грант в размере пяти миллио­нов тенге, которые Гульнур потратила на закуп современного оборудования. Теперь она печет хлеб, как настоящий профессионал, обеспечивая своей продукцией весь поселок.

– Думаю, сбылась не только моя мечта, но и мечта многих местных жителей. Ведь хлеб всегда должен быть свежим, а значит, печь его нужно каждый день. Для тех, кто работает, это проблематично. Поэтому проще продукт купить. И купить в собственном селе, чтобы не тратить лишние деньги, – говорит Гульнур Оспанова.

То, что Гульнур обладает предпринимательской жилкой, стало понятно еще семь лет назад. В 2017-м женщина бросила учительствовать, чему посвятила не один десяток лет своей жизни, и подалась в бизнес, занималась мелкой торговлей. Параллельно хлопотала по дому, пекла хлеб для себя и родни.

Со временем поняла, что хлеб для нее не просто продукт питания, а скорее пространство для творчества и экспериментов и даже целая наука.

– Есть такое поверье, что нельзя готовить еду в плохом настроении, иначе блюдо получится невкусным. С хлебом все гораздо сложней – нельзя даже думать о плохом. Недаром ведь говорят, что хлеб – всему голова! Поэтому секрет приготовления моего продукта очень прост – улыбка и позитивные мысли, – говорит Гульнур Оспанова.

Несмотря на то что пекарня в селе Кызбел только-только распахнула двери, ее хозяйка уже подумывает о расширении производства. Сейчас Гульнур Оспанова вместе со своим коллегой выпекают до 80 буханок хлеба в день. Этого вполне хватает, чтобы закрыть потребности небольшой деревушки. А в будущем бизнесвумен хочет снабжать продуктом первой необходимости весь Джангельдинский район.

Для этого ей придется прикупить дополнительное оборудование и открыть новые рабочие места. Как раз сейчас ее мысли и заняты новым бизнес-проектом.