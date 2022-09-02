Хлеба и… справедливости

Любое выступление знакового политика, а тем более если речь о Президенте, тщательно изучается под «микроскопом» общественного мнения. Наиболее яркие высказывания анализируются, препарируются, сдабриваются «пряностями» комментариев (здесь уж, как водится, кто-то переперчит, а кто-то сахара переложит).

Что уж говорить о Послании Президента! Этот документ по умолчанию вызывает особый интерес, поскольку определяет контуры ближайшей перспективы. Но если Послание к тому же несет глубокий реформаторский посыл, выбивает из зоны комфорта элиту, чтобы стала комфортнее жизнь простых людей, – такое выступление не оставит равнодушных. Ни с одной, ни с другой стороны.

Вот и на этот раз День знаний для многих превратился в День откровений. Президент не просто открыл новый политический сезон, он, по сути, переформатировал политическую повестку, определив новый электоральный календарь. Как стало известно, уже этой осенью­ пройдут президентские выборы, а в следующем году – выборы депутатов Мажилиса и маслихатов, после чего будет сформировано Правительство.

Таким образом, будет осуществлена полная перезагрузка всех государственных органов, что снимет многие вопросы о том, почему в Новый и Справедливый Казахстан мы входим со старыми и не всегда справедливыми кадрами. Конечно, это вовсе не значит, что все ветви власти будут обновлены до состояния неузнаваемости. Все-таки «скамейка запас­ных» недостаточно велика. Да и настоящими профессионалами разбрасываться не следует.

Но главное, что нужно понять тем, кто все еще трудится на государственной службе: «Безделью и саботажу места не будет». Это слова Президента. И они говорят о многом. Тех, кто не хочет или не сможет работать, Глава государства предупредил, что вновь будет принимать кадровые решения.

Что касается работы Парламента и маслихатов, в стране созданы такие условия, что ленность и саботаж смогут позволить себе только политические самоубийцы. Слабые, неактивные депутаты и партии сойдут с дис­танции, поскольку правила игры на электоральном поле значительно изменились. Обновленная Конституция задает совершенно новые стандарты: значительно упрощены процедуры регистрации политических партий, созданы новые механизмы формирования Парламента и маслихатов по партийным спискам и одномандатным округам.

Таким образом, нынешний год будет решающим для Казахстана, как, впрочем, и для всего мира, переживающего не лучшие времена. И от того, какими – едиными или разобщенными – мы выйдем из нового электорального цикла, зависит будущее нашей страны и наших граждан.

Впереди сложные реформы – эта мысль красной нитью проходит через все Послание Президента. Для успешной реализации мер, направленных на построение Справедливого Казахстана, требуется новый мандат доверия народа. И Президент пошел на объявление досрочных выборов, даже несмотря на сокращение собственного срока полномочий. Плюс к этому озвучена инициатива, призванная снизить риски монополизации власти.

«Предлагаю установить ограничение мандата Президента в один срок продолжительностью семь лет без права переизбрания», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Почему семь лет? Это достаточный срок для реализации любой, даже самой амбициозной программы. На этот счет есть замечательная поговорка: «Жол мұраты – жету» – «Смысл дороги в ее финише». То есть важно не то, как мы идем, важно, чтобы мы сумели, наконец, дойти.

Здесь нельзя не согласиться с Президентом в том, что «люди устали от пустых деклараций и бесконечных презентаций светлого будущего». Поэтому и стилистика Посланий Главы государства состоит в жестком разборе полетов и логической завершенности всех начинаний.

Вспомним одну из самых резонансных норм, которая обсуждалась в рамках конституционной реформы, – о земле и ее недрах, принадлежащих народу. Поправки в Основной закон внесены, и многие оппоненты говорили: что изменилось?

Президент доказал делом – меняется многое. Как объявил Глава государства, «каждая семья должна получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны». И в связи с этим дал старт принципиально новой программе «Нацфонд – детям». Ее суть в том, что 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда будет перечислено на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия. По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования.

В Послании много месседжей, которые можно охарактеризовать так: это справедливо. Много говорится о справедливости в экономике, в правовой и социальной сферах. Запущено множество инициатив, которые призваны улучшить жизнь народа. И это очень важно, ведь справедливость – такой же необходимый для жизни продукт, как и хлеб.