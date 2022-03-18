Депутат Сената Парламента РК Ахылбек Куришбаев встретился с жителями микрорайона «Пригородный», а также с представителями КСК города Нур-Султан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

По словам сенатора, в столице всё ещё есть ряд проблем, требующих оперативного решения. Так, он отметил, что дачи, находящиеся в черте города, уже превратились в населенные пункты, где на постоянной основе проживают более десяти тысяч людей.

«Эти дачные массивы по генеральному плану развития столицы подлежат сносу, соответственно земельные участки должны быть выкуплены инвестором или государством по рыночным ценам. Но пока все люди живут здесь в ожидании», - сказал сенатор.

На встречу с населением Ахылбек Куришбаев специально пригласил руководство столицы, городского маслихата и руководителей городских коммунальных служб. Такой подход позволил не только дать возможность гражданам рассказать об имеющихся проблемах и подробно обсудить их, но на месте обозначить их перед акиматом и наметить план по их решению.

«Здесь есть свои местные олигархи, приватизировавшие «хлебные места» и ставшие посредниками между государством и населением. С ними акимат будет судиться и постарается вернуть обратно государству то, что следует по закону», - заявил он.

Ахылбек Куришбаев подчеркнул, что вопросы, требующие дополнительного финансирования, будут рассмотрены после корректировки городского бюджета.