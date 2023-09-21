Хлеборобам мешают дожди

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Жанат Сисекенова

В условиях повышенной влажности зерно на полях теряет в качестве и прорастает.

Актуальные вопросы текущей уборочной кампании были рассмотрены на совещании в акимате Актюбинской области. На сегодня убрано 212,6 тысячи га зерновых культур, что составляет 48,3% от общей площади, получено 220,4 тысячи тонн продукции, средняя урожайность составила 10,4 центнера с га.

Отмечено, темпы сбора урожая замедляют дожди. В условиях повышенной влажности зерно на полях теряет в качестве и прорас­тает. Особо сложная ситуация в Айтекебийском районе, где на сегодня убрано лишь 16,7% площади зерновых культур. Осадки здесь зачастили практически с 21 августа, в результате уборочные работы вынужденно остановлены.

Согласно данным РГП «Казгидромет», осадки по Айтекебийскому району выпали на 136,6% больше месячной нормы в августе и на 263,1% с начала сентяб­ря. При этом на ближайшие дни также прогнозируются осадки.

По данным управления сельского хозяйства, на сегодня доля прорастания зерна на полях по району составляет около 80%. Такое зерно пригодно только в качестве кормов для животных. Однако при этом остается открытым вопрос его сбыта.

Акиматам районов предстоит принять все возможные меры для оказания всесторонней помощи аграриям в сложившейся сложной ситуации – таково поручение руководителя региона Асхата Шахарова.

Между тем подготовка кормов для сельскохозяйственных животных идет в плановом режиме. Заготовлено более 2,8 млн тонн сена, тем самым достигнуты плановые показатели, но заготовка комбикормов продолжается.

#уборка #качество #урожай 2023 #зерновые

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