Ход уборочной кампании обсудили в правительстве РК

Сельское хозяйство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава кабмина поручил госорганам обеспечить качественное завершение уборочной кампании в стране

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание, на котором были обсуждены вопросы поддержки отрасли сельского хозяйства и ход уборочной кампании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства 

В ходе встречи были рассмотрены подходы долгосрочной государственной поддержки субъектов АПК. В этом году достигнут рекордный объем льготного кредитования. Со следующего года объем финансирования отрасли планируется увеличить и довести до 700 млрд тенге. Бектенов подчеркнул, что первые деньги следующего года должны дойти до фермеров уже в декабре т.г.

При рассмотрении вопроса развития отечественного семеноводства была отмечена важность сокращения использования импортных семенных материалов в растениеводстве, особенно касательно овощных, плодовых и бахчевых культур. Министерству сельского хозяйства поручено заняться этим вопросом, качественно развивая систему селекции и семеноводства. Также обозначена необходимость пересмотра механизма субсидирования в пользу отечественных производителей семян.

Внимание участников встречи акцентировано на сбыте продукции путем переработки и экспорта. По данным МСХ, в текущем году урожай зерновых ожидается на уровне не менее 20 млн тонн. Министерству торговли с палатой «Атамекен» поручено расширить приоритетные рынки экспорта сельхозпродукции, не ограничиваясь традиционными, такими как Центральная Азия, Китай, Афганистан и Иран, но и проработать новые направления – страны ЕС, Северная Африка, Юго-Восточная Азия и др. В свою очередь, Министерству транспорта и КТЖ следует обеспечить эффективный механизм поддержки перевозок экспортируемой сельхозпродукции.

Кроме того, были рассмотрены вопросы текущей повестки – ход уборочной кампании. Общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур в стране в текущем году составляет 23,3 млн га. На сегодня убрано 11,3 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 67,9% (в прошлом году аналогичный показатель за период составил 42,8%). При средней урожайности 14,7 ц/га намолочено 16,7 млн тонн зерна, что свидетельствует о правильном применении агротехнологий. Доля элитных семян выросла с 7,1% до 9%.

Премьер-министр подчеркнул, что важным является вопрос сохранения нового урожая и повышения качества хлеба. Общая емкость хранения зерна в республике составляет 30 млн тонн. Согласно данным МСХ, указанного объема мощностей достаточно для планируемого урожая с учетом переходящих остатков прошлых лет. На хлебоприемные предприятия поступило 2,5 млн тонн зерна, в том числе 1,8 млн тонн пшеницы. Проводится работа по перемещению и продаже зерна для освобождения элеваторов к приему нового урожая. Так, за август и 15 дней сентября текущего года Продкорпорацией и КТЖ перевезено 1,2 млн тонн зерновых грузов, из которых 1 млн тонн отправлено на экспорт. Часть зерна экспортируется в Узбекистан и Китай, остальные объемы направляются на внутренние нужды. В сентябре для обеспечения перевозок зерна нового урожая КТЖ увеличен план до 1,9 млн тонн. Отмечается возвращение казахстанского зерна на традиционный рынок сбыта – в Иран.

Для качественного проведения сельхозработ аграрии в этом году обеспечены достаточным объемом льготного топлива и удобрений. В регионы уже отгружено 226,2 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива, или 64% от плана. Работа в данном направлении продолжается. На проведение сушки зерновых и масличных культур Минэнерго дополнительно выделено 67,7 тыс. тонн дизтоплива.

Руководитель правительства обозначил ключевой приоритет текущей работы – завершить в оптимальные сроки уборочную кампанию, сохранить собранный урожай и обеспечить сбыт произведенной продукции. Здесь отмечена важность скоординированной работы всех заинтересованных государственных органов и организаций.

По итогам встречи глава кабмина поручил госорганам обеспечить качественное завершение уборочной кампании в стране.

#Бектенов #сбор #контроль #урожай

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