Холдинг "Байтерек" выделит средства на проекты обрабатывающей промышленности и поддержку аграриев

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел очередное заседание Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Советом директором принято решение о выделении средств дочерним компаниям холдинга для финансирования проектов в сфере обрабатывающей промышленности в рамках государственных программ.

Кроме того, в целях поддержки отечественных аграриев холдингом будут направлены средства на обновление сельхозтехники по линии АО «КазАгроФинанс».

Дополнительно рассмотрен отчет о результатах внешней оценки деятельности служб внутреннего аудита группы холдинга, который показал их соответствие требованиям международных стандартов.