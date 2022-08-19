Хорошие люди

В чате моего дома состоит соседка Елена. Ей слегка за 60, и, судя по ее «деятельности» в чате, она полна сил. Кажется, что Елена только и ищет повод для ругани и, простите за просторечие, наездов на своих соседей. Она выбирает жертву и добивает ее до тех пор, пока для этого повод не даст кто-нибудь другой. Так она прошлась по всем соседям. Ситуации мог­ли быть разными: от слишком громкого разговора по телефону во дворе до высказанной в чате политической позиции, которая не совпала с позицией Елены.

К слову, выражений соседка не выбирает. Иного мнения не приемлет. Риторика у нее жесткая и бескомпромиссная. И упаси вас господь вступить с ней в полемику.

Я со страхом ждала, когда Елена примется за меня. Некоторое время счастливо избегала ее пристального внимания, но очередь дошла и до меня. Однажды я стала свидетелем, как какие-то нетрезвые агрессивные люди не слишком деликатно обошлись со шлагбаумом в нашем дворе и сломали его. И на вопрос одного из жильцов нашего дома о том, почему сломался шлагбаум, рассказала об увиденном мною безобразии, сотворимом компанией нетрезвых мужчин.

Я же не знала, чем это для меня обернется.

Реакция Елены не заставила себя долго ждать. Если вкратце: я – диверсант, который специально допустил действия пьяных людей в отношении нашего шлагбаума, и, если бы была ее воля, она бы депортировала меня навсегда куда-нибудь в Воркуту.

Не спрашивайте, почему в Воркуту, не знаю.

При этом мои доводы о том, что я побоялась связываться с пьяными мужчинами, Елену не убедили. По ее мнению, я могла и должна была пасть смертью храбрых, но защитить наш дворовой шлагбаум. Она бы, мол, так и поступила бы. И честно – я не сомневаюсь, что она поступила бы именно так.

В общем, из всего вышесказанного понятно: Елену мы, соседи, считаем плохим человеком.

Но однажды я шла вечером домой и увидела, как Елена поднимает упавшего с качелей соседского ребенка, ласково пытаясь его успокоить, одновре­менно строча в чат проклятия в адрес родителей этого ребенка, оставивших дитя без присмотра. Потом увидела, что каждое утро и каждый вечер Елена берет с собой еду и идет кормить всех бездомных кошек нашего района, опять же сыпля проклятиями на всех, кто ненароком подвернется ей под руку, мешая кормить бедных хвостатых.

Как-то, когда болела ковидом, поздним вечером я написала в чат просьбу принести таблетку ибупрофена и оставить лекарство у двери. Моментально последовал звонок от Елены, в котором она уличила меня в глупости из-за того, что я озвучила свою просьбу в чате. «Ты еще не поняла, что они все твари?» – сказала Елена и запретила мне впредь писать просьбы в чат, а сразу звонить ей, мол, она всегда принесет то, что мне надо.

К слову, она ночью сходила в круглосуточную аптеку, которая находится в квартале от нашего дома, и принесла мне лекарства. Когда стала ее горячо благодарить, и у меня вырвались слова о том, что, мол, не ожидала от нее такого поступка, Елена вдруг расплакалась и в сердцах сказала: «Я знаю, что все меня ненавидят. Но я не могу по-другому, я истерзанный несправедливостью этого мира человек!»

И тут я подумала. Мы, соседи, «сделали» Елену плохим человеком. И хороши ли мы, если навешали на нее такой ярлык? Возьми обувь человека, которого ты осуждаешь, и пройди его путь – гласит народная мудрость. Знаем ли мы, почему тот или иной человек надевает на себя непробиваемую броню? Понимаем ли, почему однажды он решил не быть уязвимым? Могут ли родители упавшего с качелей ребенка считать Елену плохой за то, что она публично обвинила их в безответственности? Наверное. Считает ли ее хорошей тот самый ребенок, которого она ласково утешала? Да!

Так что, люди, давайте обходиться без ярлыков.