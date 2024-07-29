«Хотел заработать на мопед»: МВД – о наркопреступности среди подростков

Криминал
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Статистику наркопреступлений в стране озвучил на брифинге замначальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации спикера, в этом году задержано 30 несовершеннолетних за участие в наркопреступлениях.

«Только на прошлой неделе задержано двое. В Шымкенте задержан подросток, в мае окончивший среднюю школу. На днях в Кокшетау был задержан ученик 9 класса, у которого было изъято более 200 грамм мефедрона. В ходе допроса подросток дал признательные показания и пояснил, что таким способом хотел заработать деньги на покупку мопеда», – рассказал Бахытжан Амирханов. 

Спикер подчеркнул, что МВД просит родителей усилит контроль за времяпровождением детей, оценить круг общения детей, организовать их занятость во время летних каникул.

«Сигналом опасности должны стать изолента, пакетики, карманные электронные весы, блистеры с таблетками или глазными каплями в личных вещах подростка, фотографии подъездов, остановок, скриншоты заборов стен домов в телефоне и новые дорогие вещи, происхождение которых подросток не может объяснять», – перечислил он. 

Для понимания степени серьезности проблемы, представитель МВД отметил, что наказание за сбыт 1 грамма синтетического наркотика предусматривает лишение свободы до 15 лет.

По данным полиции, только за 1 полугодие на улицы городов не допущено более 355 синтетических психоактивных веществ, более 700 тыс. разовых доз, что в два раза больше, чем в прошлом году. Всего изъято 17,5 тонн наркотиков, в том числе 3,2 тонн марихуаны, 426 г гашиша.

В первом полугодии выявлено 4 079 уголовных наркоправонарушений. Пресечено 1 048 фактов сбыта, что на треть больше, чем в прошлом году. Также пресечено 254 факта хранения в особо крупном размере наркотических средств.

Сообщается, что возбуждено 11 уголовных дел в отношении организаторов и участников 6 ОПГ. Зарегистрировано 371 преступление по фактам сбыта наркотиков через интернет. Возбуждено 46 досудебных производств по фактам рекламы и пропаганды наркотиков.

Ликвидирована 31 нарколаборатория, из которых 17 специализировались на производстве «синтетики». У наркопроизводителей изъято около 190 готовых к употреблению наркотиков и свыше 2 тонн прекурсоров.

Кроме того, обеспечено противодействие интернет-наркодилерству. Выявлено 2,5 тыс. сайтов, содержащих информацию о распространении наркотиков, информация передана в МКИ для дальнейшей блокировки ресурсов.

Для снижения спроса на наркотики МВД организована системная работа по профилактике наркомании и наркопреступности, заключил Бахытжан Амирханов.

#статистика #МВД #наркотики #подростки

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