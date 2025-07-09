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В ТОО «Фермер-2002» не существует проблемы с кад­рами, и этот момент при знакомстве с агропредприятием становится чуть ли не открытием, учитывая повальный дефицит механизаторов и животноводов в основной массе фермерских хозяйств региона, да и аграрного сектора в целом. Вдобавок при посещении товарищества, что находится в Астраханском райо­не, невозможно не подивиться основательности имеющейся здесь инфраструктуры. Все продумано до мелочей.

К примеру, территория произ­водственной базы машинно-тракторного парка обнесена капитальным кирпичным забором. Такой же можно увидеть вокруг стоянки с сезонной техникой – комбайнами, прицепными агрегатами, а также зернотока.

…Вместе с заместителем директора товарищества Олегом Гребенниковым делаем небольшую экскурсию по ремонтному боксу. В просторном помещении есть множество разного профиля мастерских: по ремонту моторов, электрооборудования, топливных систем, а еще кузница, склад зап­частей и так далее. Нельзя не заметить, что везде царят чистота и порядок. Основные работы уже позади, поэтому сегодня здесь размеренно, без лишней суеты работают мастера своего дела, которым остается завершить кое-какие мелкие ремонтные штрихи.

– Вообще-то у нас в коллективе много рукастых и смекалистых людей, – говорит Олег Гребенников и показывает на отливающую свежей краской, как будто сошедшую с заводского конвейера, бочку-емкость на колесах. – Вот этот агрегат будет использоваться при обработке полей ядохимикатами. Если его покупать у завода или у компаний-дистрибьюторов, сумма окажется многомиллион­ной. А наши мужики изготовили нужную технику за зиму своими руками. Как и тележку для перевозки тюков с травой. Такой подход дает возможность занять механизаторов и в зимний период.

…На соседней с ремонтными мастерскими стоянке для техники вижу длинный, ровный строй комбайнов Claas. Оказалось, этой немецкой сельхозтехники здесь ни много ни мало – 32 единицы. Еще есть восемь тракторов этой же марки, 22 «кировца»,

20 КамАЗов, в общей сложности около ста единиц только крупной техники, не считая прицепных устройств. Все без исключения агрегаты, которые можно здесь увидеть, находятся на линейке готовнос­ти и хоть сейчас в сос­тоянии выйти в поле.

К слову, тракторы с сеялками и боронами уже на протяжении пары недель заняты на посеве. Довелось воочию наблюдать и ход полевых работ. На бескрайних просторах пашни безостановочно двигались тракторы с прицепленными к ним посевными комплексами, визуально напоминающими огромных пау­ков. Последних называют еще «Амазонами» (в честь компании Amazone), и они очень хорошо зарекомендовали себя. Нынче посевной клин хозяйства составляет 26 200 га. Из них 16 тыс. га отданы под зерновые, 6 200 – под картофель.

– Мы пробовали выращивать лен, но, как выяснилось, эта культура, несмотря на хорошую рентабельность, сложна с точки зрения сроков уборки. Дело в том, что они совпадают с зерновыми, поэтому приходится разрываться на два фронта, отвлекать технику. Другое дело – подсолнечник, который вызревает поздней осенью, когда зерновые убраны, комбайны и другая техника высвободились. Поэтому с этой культурой будем работать и дальше. Как, впрочем, и с картофелем, – говорит заместитель директора товарищества. – Мы начинали в 2023 году с 4 000 гектаров второго хлеба, в 2024-м довели эту цифру до 5 000. Урожай получили хороший, однако клубни оказались перенасыщены влагой и их пришлось сушить до марта. В то же время сбытовая цена – 120–140 тыс. тенге за тонну – нас вполне устроила. Нынче площадь картофельных плантаций доведена до 6 200 гектаров.

За всеми успешными показателями сельхозпредприятия стоит труд простых рабочих – механизаторов, водителей, слесарей-механиков, сварщиков… Как было уже сказано выше, в ТОО «Фермер-2002» вовсе нет проблем с кадрами, что само по себе заслуживает внимания. Поэтому я не преминул задать вопрос: как удается удержать людей в хозяйстве, да еще очень квалифицированных?

По словам Олега Гребенникова, для людей здесь созданы хорошие условия труда, они работают на новой полевой технике. Что касается одного из решающих факторов их закрепления в коллективе – заработной платы, то в среднем она сос­тавляет 450–500 тыс. тенге. К слову, на таковую может рассчитывать далеко не всякий городской специалист.

Социальная политика агроформирования выходит за рамки хозяйства и направлена на решение проблем двух сел – Лозового и Первомайки, в которых проживают его работники. В частнос­ти, ТОО «Фермер-2002» взяло на себя заботы по подвозу детей в школу. Как и расчистку зимой от снега сельских улиц и местных дорог, ведущих в райцентр. Летом же хозяйство подключается еще и к ремонту проезжей части.

Механизатор В. Попков у своего трактора в дни посевной.

За всей этой социальной ответственностью бизнеса стоит личность первого руководителя товарищества Валерия Александ­ровича Пельцера. Как оказалось, он создал предприятие еще в 1997 году в пору массовой приватизации. Начинал с 1 300 га земли. Благодаря кропотливому труду смог за минувшие годы создать сегодняшнее передовое производство. В настоящее время в ведении товарищества находятся 30 700 га земли, имеются животноводчес­кие фермы.

Посевная в районе завершена в оптимальные сроки, у аграриев есть надежда на получение доб­рого урожая. Правда, к чувству радости от сделанного важного дела нет-нет да и прибавляется тревога. Об этом говорят как сами фермеры, так и должностные лица района. Как бы не пов­торился сценарий 2024 года, и богатый урожай не стал большим испытанием.

Одним из ключевых факторов сохранности зерна считается безупречная работа элеваторов. И в этом вопросе требуется навести порядок. Дело в том, что зачастую зернохранилища свое­временно не принимают, как это положено, груженые машины-зерновозы, и на подъездах к данным агропроизводствам образуются длинные очереди, возникает нервозность.

Такие ситуации возникают, как правило, из-за плохой организации работы по приемке и хранению зерна на этих предприятиях. Побывавшие на элеваторах представители районного акимата зачастую убеждаются в нехватке персонала, запущеннос­ти технологического оборудования, которое давно не видело ремонта.

В зерносеющих регионах рес­публики должна действовать специальная служба по контролю над элеваторами, наделенная полномочиями по их всесторонней проверке и наложению штрафов за недостатки и упущения в работе. Необходимость ее создания наз­рела давно.