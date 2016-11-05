меню
Личный кабинет
Законы
Объявления
Официально
Свежий выпуск
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
30 лет Независимости
Рухани Жаңғыру
Независимость: год за годом
STOP Коррупция
"Киноархив"
"Простые истории"
Мир Абая
Қазақ тілі
Закон и Порядок
Коронавирус
Эксперт-совет
Летопись «Казправды»
Планета
Комиксы
Архив рисунков
Дело из архива
Литературная гостиная
Казахстан: первые шаги. История в карикатурах
Акции "Казахстанской правды"
Проект "Летопись Независимости"
Туризм и путешествия
Кадровые назначения
Послание Президента
Кадровый резерв
Казахстан в цифрах
Год волонтера
Славные имена Великой степи
Взрывы в Жамбылской области
Спецпроекты
Подписка
Поиск
Войти
Рус
Рус
Eng
Qaz
Президент
Политика
Экономика
Происшествия
Общество
Технологии
Культура
Спорт
В мире
USD, 424,62
USD 424,62
RUB, 6,94
RUB 6,94
EUR, 455,41
EUR 455,41
Свежий выпуск
ХРОНИКА
5 ноября 2016 г. 0:51
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Telegram
Whatsapp
Популярное
Все
За сутки
За неделю
За месяц
02:45
Агитация Шрёдингера: чем живут соцсети в преддверии референдума в Казахстане
00:45
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ
01:00
Поборы в школах Карагандинской области продолжаются, несмотря на предупреждения Антикора
01:15
Эксперты высказались о новых поручениях Токаева по реформированию научной сферы
02:00
Женский взгляд на новые реформы в Казахстане
00:00
Череда долгостроев может стать хронической болезнью Петропавловска
00:15
Грани развития Алматы
00:36
Гены, память и искусство
00:30
О чем говорил Токаев на юбилейной сессии Национальной академии наук
00:40
Под счастливым шаныраком
01:45
В Кызылорде дворники будут ездить в городских автобусах бесплатно
01:30
Почему задерживается сдача парка "Желтоксан" после ремонта в Алматы
02:15
Как беззаботное детство трансформируется в баззащитное
00:34
Работать днем и ночью
00:27
Железное вдохновение
02:01
Встреча с наблюдателями от СНГ
01:58
Раскраски на колесах
02:02
Фактор идентичности и консолидации
01:30
Посвящается театру
01:56
Опасное дно
26 мая 2022 г. 0:45
ОСМС: мифы и реальность
26 мая 2022 г. 0:15
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
26 мая 2022 г. 9:18
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
30 мая 2022 г. 1:00
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
27 мая 2022 г. 19:19
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
27 мая 2022 г. 11:06
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
27 мая 2022 г. 19:51
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
26 мая 2022 г. 1:45
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
30 мая 2022 г. 12:25
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
27 мая 2022 г. 13:33
Информацию о задержании экс-министра культуры Мухамедиулы прокомментировали в суде Нур-Султана
26 мая 2022 г. 0:00
Смогут ли казахстанские дети продолжать посещать бесплатные кружки и секции?
30 мая 2022 г. 14:18
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
28 мая 2022 г. 12:14
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО
30 мая 2022 г. 8:37
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
27 мая 2022 г. 12:25
Умер звездный актер гангстерского кино Рэй Лиотта
26 мая 2022 г. 2:00
Известному ученому, тюркологу Мырзатаю Жолдасбекову исполняется 85 лет
26 мая 2022 г. 2:45
Референдум-2022: шаг за шагом к модернизации
26 мая 2022 г. 0:30
Что мы знаем о Тайбуге-би – легендарном основателе тюркской династии сибирских правителей
26 мая 2022 г. 1:30
Иностранные дипломаты оценили ход подготовки к референдуму в Казахстане
26 мая 2022 г. 3:00
Кризис стоимости жизни в Великобритании спровоцировал бум магазинных краж
6 мая 2022 г. 11:00
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
11 мая 2022 г. 0:15
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
3 мая 2022 г. 13:33
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
12 мая 2022 г. 12:45
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
11 мая 2022 г. 10:25
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
13 мая 2022 г. 2:59
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
12 мая 2022 г. 8:28
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
3 мая 2022 г. 1:00
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
3 мая 2022 г. 19:40
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
4 мая 2022 г. 1:00
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
6 мая 2022 г. 18:31
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
13 мая 2022 г. 10:21
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
17 мая 2022 г. 16:40
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
13 мая 2022 г. 2:32
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
16 мая 2022 г. 10:17
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
23 мая 2022 г. 0:00
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
9 мая 2022 г. 0:15
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
8 мая 2022 г. 10:27
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
19 мая 2022 г. 20:48
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
23 мая 2022 г. 13:38
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Свежий номер
Весь архив
Казахстанская правда
243 (27517)
Оформить подписку
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Читайте также
Свежий выпуск
У женсовета свои доводы
2 июня 2022 г. 2:07
Свежий выпуск
Важен голос каждого
2 июня 2022 г. 2:06
Свежий выпуск
Культурный диалог
2 июня 2022 г. 2:05
Свежий выпуск
Взгляд со стороны
2 июня 2022 г. 2:04
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Архив
[[year]]
[[month.label]]
[[day]]