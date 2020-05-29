А ведь и правда, наверняка каждый за собой замечал, что в организме возникает неудержимая тяга побеседовать на отвлеченные темы с братьями нашими меньшими (исключая тараканов в наших головах, они свои консилиумы проводят с завидным упорством).

Но собаки, кошки, хомячки, морские свинки и иже с ними – все же существа живые, а значит, в определенной степени понимающие и думающие. А что делать, когда потарахтеть за жизнь хочется, допустим, с компьютерной мышью?

Это не диагноз, нет! Когда мы по ряду причин остаемся наедине с собой (ну и естественно, с социальными сетями и мессенджерами, куда без них), срабатывает тумблер, включающий в нас креативность, порой граничащую с безумием. И чтобы наши близкие люди и животные в условиях изоляции не страдали от наших гениальных идей, а мы не тушили в себе творческий огонь, интернет-просторы дарят нам челленджи.

Ну и что, что фактически мы повторяем друг за другом, в конце концов, люди думающие (а говорящие с неодушевленными предметами еще и с хорошим воображением) всегда могут найти способ отличиться, даже, не побоюсь этого слова, выпендриться.

Безусловно, все мы понимаем простую истину – сидеть дома и покрываться плесенью, рассуждая о несправедливости сложившихся в мире и неукладывающихся в голове обстоятельств, не есть хорошо (если только в меру, то бишь без фанатизма).

Исходя из такой простой мысли, спорт – это наше всегда. Именно поэтому спортивные челленджи, получившие широкое распространение в последние месяцы, – не столько развлечение, сколько важный посыл человечеству.

Допустим, видеоролики под хэштегом #StayAtHomeChallenge призывают не выходить без надобности из дома и помнить о ежедневных тренировках. Принявшие вызов должны чеканить мяч максимальное количество раз. Правда, позже мяч заменили на рулон, простите, туалетной бумаги, купленной в ажиотаже предстоящего карантина в пугающем количестве.

К слову, набивать средство гигие­ны оказалось на порядок сложнее, что не только придало некий флер креативности трюку, но и повысило спрос на подобную затею.

Кроме подобных «легоньких» упражнений, многие спортсмены проводят онлайн-тренировки, строго соблюдая девиз разрекламированного шампуня – два в одном: и форму сохраняют, и показывают дилетантам, как правильно держать себя в тонусе.

Но, конечно, призовой кубок по зрелищности и исполнению трюковых челленджей можно смело вручить (на безопасном расстоянии) гимнастам. Допус­тим, итальянец Карло Мачини бросил коллегам перчатку в виде #StripteaseHandStand. Суть этой спортивной композиции в том, что, стоя на руках, нужно снять с себя футболку. Ну вы понимаете, что диванным экспертам тут даже обсудить-то нечего, мастерство, как говорится, челленджем не испортишь.

Не отстают от мировых тенденций и наши спортсмены. Но у них более консервативный подход. В расписании отечественных онлайн-занятий и лекций предлагаются уроки бокса, гимнастики, каратэ шинкиокушинкай, вольной борьбы, также увлекательное повествование о здоровом питании (отнюдь не из серии «как объедаться на ночь и не толстеть) и об истории национальных игр.

Если уж спорт наше всегда, то культура – наше везде. Ибо во всем нужно видеть прекрасное. И тут, конечно, интернетное раздолье не обошлось без челленджей, запущенных людьми, тонко чувствующими и трепетно воспринимающими окружающую действительность.

Вот, например, для поклонников классической живописи амстердамским художественным музеем был запущен арт-челлендж, смысл которого в подражании шедеврам мирового искусства. К инициативе Рейксмюсеума подключился музей Гетти в Лос-Анджелесе, а после и весь мир.

Фантазия желающих явить широкой общественности свои таланты поистине безгранична, и интернет-сообщество любуется воссозданными в мельчайших подробностях фактически из подручных средств шедеврами и даже иногда весьма забавными пародия­ми на них.

Почитателям современной музыки и неожиданных решений придется по вкусу челлендж с хэштегом #плачунатехно. Суть – снять видеоролик, где участники под композицию «Плачу на техно» танцуют в своей квартире или на балконе.

Ну и как же оставить без внимания моду и стиль, которые наши всегда, везде и по любому поводу. Ведь даже находясь на изоляции от внешнего мира с его непредсказуе­мыми тенденциями, мы продолжаем ежедневно открывать шкаф в поисках очередной пижамки.

Если таковой не обнаружится, можно использовать идею челленджа с примеркой пос­тельных принадлежностей. Подушка, закрепленная в области талии ремнем, – чем не коктейльное платье? Можно дополнить образ подходящими аксессуарами и одеялом-мантией. «Ерунда какая», – подумают некоторые. «Более 276 тысяч участников собрал подушка-челлендж», – ответит Сеть.

И самый, пожалуй, популярный баттл юзерян публикуется под хэш­тегом #FlipTheSwitch. Это видео, где один человек перед зеркалом снимает на камеру танцую­щего на заднем плане партнера по челленджу. Происходит это под песню Nonstop рэпера Drake. Далее свет мигает, а участники уже поменялись местами и одеждой. Учитывая, что это, как правило, люди разной половой принадлежности, получается достаточно забавная картинка.

Что ни говори, а креатив, бод­рость духа, поддержание хорошей физической формы и приличного внешнего вида актуальны в любых жизненных обстоятельствах. А то будет, как в том анекдоте: «Рада бы выйти с карантина, да не в чем, разве что в узком кругу хулахупа…»