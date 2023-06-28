И дома можно отдыхать

В частности, как сообщают в Министерстве культуры и спорта, повышенный интерес вызывают Алаколь, Ушарал, Балхаш, Зайсан и Уржар. По данным крупнейшего туристского агрегатора, спрос по указанным нап­равлениям вырос почти в пять раз. Это связано с тем, что ремонт взлетно-посадочных полос аэропортов Уржара и Ушарала завершен, и их работа возобновлена в прежнем режиме. Среди популярных направлений выделяются также Актобе и Туркестан. В нынешнем году интерес туристов к этим городам вырос на 40%.

– Развитие внутреннего туризма так же важно, как и увеличение числа иностранных путешественников. Министерством культуры и спорта разрабатываются и реализуются различные программы по стимулированию внутреннего туризма. Например, программа Kids go Free позволяет эффективно планировать семейный отдых в стране и экономить деньги. Покупая туристические пакеты через туроператоров, наши соотечественники могут сэкономить до 30%, – отметила пресс-секретарь ведомства Молдир Абдуалиева.

Напомним, что в топ-5 туристических направлений страны входят Астана, Алматы, Шымкент, Актау и Атырау. К летнему сезону интерес к ним вырос в среднем на 20%.