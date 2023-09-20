И количеством, и качеством

В селе Алмалы Кайрата Ергалиева знает каждый: его крестьянское хозяйство считается не только одним из крупных в районе, но и широко славится как постоянно развивающееся и модернизированное.

Животноводством фермер занимается с 2010 года: начинал с коневодства, потом перешел на разведение крупного рогатого скота. В 2016-м Кайрат Ергалиев отстроил первую откормочную площадку, которая планомерно расширяется. Сейчас здесь почти готовы еще несколько крытых и открытых помещений для содержания растущего поголовья. На откормплощадке, к слову, Кайрат Ергалиев тоже стремится к улучшению: тут полностью механизирован процесс уборки навоза.

Сейчас в крестьянском хозяйстве содержится около 500 голов КРС и лошадей, большую часть которых составляет маточное поголовье. На откорм, рассказывает хозяин, пока приобретают подросших бычков. Но уже сделаны первые шаги по разведению собственного поголовья, да не простого, а племенного.

– Сейчас на откорме у меня 24 бычка казахстанской белоголовой породы. Буквально на днях еще доставят из Семея. Решил разводить именно нашу отечественную породу, потому что она отличается быстрым набором веса: к 7–8 месяцам бычок весит уже около 300–450 килограммов, а к полутора годам его масса при должном уходе может достигать почти тонну. Выход продукции после убоя колеблется от 55 до 75%, – поясняет Кайрат Серикканович. – Качество получаемой продукции я оценил, теперь планирую постепенно увеличивать племенное поголовье. До конца года доведу до 50–60 голов и дальше буду наращивать уже свое, непривозное поголовье.

Этот бизнес-план животновод со стажем реализует полностью на собственные средства. Общая его стоимость составляет 15 млн тенге, и в ближайшие годы племенное пого­ловье планируется довести до трехсот особей. Сбыт мяса, кстати, уже хорошо налажен – повышенным спросом экологически чистый продукт пользуется в Алматы.

– В год надеюсь делать по два оборота, то есть одну часть скота продавать, а на его место ставить еще поголовье на откорм и так далее, – говорит хозяин. – Корма используем только свои, потому что занимаемся и растениеводством. Даже с учетом роста поголовья сможем сами себя обеспечить натуральными кормами, что тоже является залогом высокого качества поставляемого на рынок мяса.

Только на сбыте мясной продукции сельский труженик тоже останавливаться не намерен: Кайрат Серикканович в будущем планирует продавать и живое поголовье для разведения. Это племенное хозяйство, к слову, стало третьим по счету в Сарканском районе.