И с пером, и с фигуркой

Турнир, который длился почти полтора месяца, был организован Лигой журналистов Казахстана – BAQ liga. Игры были очень напряженными, и все соперники приложили массу усилий для того, чтобы пробиться в финальную часть состязаний.

Командные шахматы от классических отличаются тем, что здесь на одной доске играют две команды, состоящие из четырех игроков. Партия состоит из 36 ходов, разделенных на три этапа: первые 12 ходов игроки делают по очереди, не обсуждая их друг с другом, еще 12 ходов – командно, обсуждая и вырабатывая общую стратегию, и в конце, если в предыдущих двух этапах командам не удастся победить, поставив мат сопернику, то дается еще 12 ходов, которые каждый игрок опять делает самостоятельно.

По итогам группового турнира в плей-офф вышли четыре команды. В полуфинале телерадиокорпорация Qazaqstan обыграла команду «Қазмедиа орталығы» со счетом 19:16, а коллектив портала Adyrna был сильнее

Dixinews.kz – 21:15. Таким образом, главный кубок оспаривали Adyrna и телеканал Qazaqstan. Игра завершилась победой представителей Adyrna со счетом 21:17. «Бронза» досталось команде Dixinews.kz.

Были награждены и лучшие игроки в следующих номинациях: лучший капитан – Марат Закария (Qazaqstan), лучший игрок среди женщин – Лашын Жанарбек (Dixinews.kz), лучший игрок среди мужчин – Жанболат Турешов («Қазмедиа»); в номинации «Құрмет» победил Аскар Беков (Adyrna).

Отметим, что под эгидой BAQ liga проводятся футбольные и волейбольные соревнования среди представителей масс-медиа Казахстана. На данный момент прошло 13 сезонов по мини-футболу, пять чемпионатов по волейболу. Всего в состязаниях участвуют около тысячи представителей СМИ из более 70 редакций Казахстана.