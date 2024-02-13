И у судов бывает новоселье

Свежий выпуск
2
Любовь Доброта

В Туркестане завершилось строительство здания суда, что позволило собрать под одной крышей областные, городские и специализированные суды.

фото из архива "КП"

Все это время они располагались в арендованных приспособленных помещениях в разных концах города, что доставляло определенные неудобства.

Новое здание возвели в административно-деловом центре города за два года. По проекту оно состоит из трех блоков. Его общая площадь – 18 тыс. кв. м. При разработке проекта было решено обустроить кабинеты не только для судей, но и разместить в нем адвокатов и медиаторов.

Работать в новом здании комфортно и удобно, поскольку есть все необходимое для эффективного отправления правосудия и созданы условия для участников судебных процессов. К примеру, залы судебных заседаний оснащены качественной видеосвязью, что позволяет заслушивать адвокатов и свидетелей дистанционно. Также есть зал ожидания, пресс-центр, музей, архив и комната психологической помощи, тренажерный зал и столовая, игровая площадка для детей. А еще здесь можно получить консультацию, задав интересующие вопросы «умному» роботу, который даст исчерпывающие ответы.

На новоселье суда приехал председатель Верховного суда РК Асламбек Мергалиев, отметивший, что государство создает для работы судей все необходимые условия, в свою очередь требуя от них справедливого, честного и беспристрастного подхода при рассмотрении дел.

#суд #Туркестан #строительство #здание суда

Популярное

Все
Миллион за выносливость
Вторая победа в сезоне
История в комиксах
Заставлять или убеждать?
Судьбу свою кляня…
Экзамен для командиров
Гражданин Турции получил пять лет лишения свободы за смерть троих человек
Чувства прекрасные
Оживает древняя культура
Мост в прошлое
Научная «вертикаль» сельского хозяйства
Вдохновляя людей, объединяя нации
Сохранить и жизнь, и почку
Преодолеть инерцию
В таких кроссовках не будет медалей
Запаслись семенами
Выигрыши и выплаты
Опасная пятиэтажка
Скоро весна
Назначен заместитель управделами президента
Глава государства направил королю Великобритании телеграмму
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Прогноз о разрушительном урагане в РК опровергли синоптики
Наурыз как событие нового формата
«Шепоты да взвизги, песни да смешки…»
Стажировка за границей по программе «Болашақ» для молодого врача стала основой профессионального и карьерного роста
Сельский Айболит
Платежный переполох
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
Канат Шарлапаев остается в правительстве
В Карагандинский зоопарк переехали камерунские козы и южно-американские альпаки
Игра, удивившая мир
Наш герой – Алдар Косе
Казахстанские ученые разрабатывают препарат против рака
В Семее горит торговый центр
Рожденный в степи знаменосец Победы
К традиционным зимним забавам уральцев добавилось катание на оленьей упряжке
Огонь уничтожил все
Олжас Бектенов стал премьер-министром Казахстана
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Работать на земле дано не каждому
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана

Читайте также

Выигрыши и выплаты
Запаслись семенами
Вдохновляя людей, объединяя нации
И снова взрыв

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]