И у судов бывает новоселье

Все это время они располагались в арендованных приспособленных помещениях в разных концах города, что доставляло определенные неудобства.

Новое здание возвели в административно-деловом центре города за два года. По проекту оно состоит из трех блоков. Его общая площадь – 18 тыс. кв. м. При разработке проекта было решено обустроить кабинеты не только для судей, но и разместить в нем адвокатов и медиаторов.

Работать в новом здании комфортно и удобно, поскольку есть все необходимое для эффективного отправления правосудия и созданы условия для участников судебных процессов. К примеру, залы судебных заседаний оснащены качественной видеосвязью, что позволяет заслушивать адвокатов и свидетелей дистанционно. Также есть зал ожидания, пресс-центр, музей, архив и комната психологической помощи, тренажерный зал и столовая, игровая площадка для детей. А еще здесь можно получить консультацию, задав интересующие вопросы «умному» роботу, который даст исчерпывающие ответы.

На новоселье суда приехал председатель Верховного суда РК Асламбек Мергалиев, отметивший, что государство создает для работы судей все необходимые условия, в свою очередь требуя от них справедливого, честного и беспристрастного подхода при рассмотрении дел.