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Принимал участие в ликбезе

Ныне, к величайшему сожалению, этого замечательного педагога почти забыли. Убежден, мы могли бы возродить многие методы его работы. Я знал этого учителя, любил его, вырос у него на глазах, был его учеником, поэтому хочу о нем рассказать.

Родился и вырос я в поселке Фабричном (ныне Каргалы) Жамбылского райо­на, и в моем выборе профессии решаю­щую роль сыграл директор школы Кудыс Абсаметович. Его уважали все жители нашего многонационального поселка. Когда я пошел в первый класс, он уже был директором школы, а после окончания десятилетки принял меня на работу старшим пионервожатым. Учитель отнесся ко мне по-отцовски требовательно, был добрым и отзывчивым. Мы жили недалеко друг от друга. Часто после работы возвращались вместе домой. Обычно аксакал, не торопясь, рассказывал о себе:

– Я появился на свет зимой в нашем родовом зимовье недалеко от села Прудки (ныне Аккайнар). В те годы не выдавали свидетельств о рождении. Когда пришло время получать документы, то в них указали условную дату – 1 января 1920 года. В 1937-м я окончил с отличием семилетку в родном селе. Много читал на казахском и русском языках, любил художественную и историческую литературу. Будучи подростком, принимал активное участие в государственной кампании по ликвидации неграмотности. Миллионы неграмотных взрослых тогда сели за школьные парты. Наверное, поэтому я решил стать учителем и поступил в Алматинское педучилище. Окончив его, стал студентом исторического факультета Алматинского учительского института. Позже заочно окончил исторический факультет

КазПИ имени Абая.

Прошел с боями всю Европу

Кудыс Абсаметов мечтал работать в родном районе учителем истории, но судьба распорядилась иначе. В июле 1941 года он был призван в ряды Красной армии. Учился в военном училище, стал кадровым офицером-артиллеристом. С боями прошел всю Европу, принимал участие во взятии Берлина. Он ежедневно смотрел смерти в глаза, тысячи друзей-однополчан погибли, а его смерть обошла стороной, как и в начале 1930-х годов, когда многие наши земляки умерли от голода...

Кудыс Абсаметов награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За освобож­дение Варшавы», «За взятие Берлина», имел другие награды.

Каргалинка стала его судьбой

В 1946 году он демобилизовался и вернулся в родной район. Работал директором школы, женился на любимой девушке Ханшайм Идрисовой. В сентябре 1949-го переехал в поселок Фабричный, и с того времени вся его судьба связана с ним.

Он всей душой привязался к этому красивейшему месту, полюбил его жителей – казахов, русских, уйгуров, немцев, турок, татар – скромных, гостеприимных людей. Они платили тем же. Человек с большим жизненным опытом, мудрый, порядочный, прекрасный педагог, он стал известен среди местных жителей, как Наш учитель.

В Фабричном находилась школа, открытая еще в 1917 году на средства фабриканта Сергея Шахворостова. Это одна из старейших школ в республике. Работавшая при Каргалинском суконном комбинате еще в довоенные годы школа славилась своими учениками и учителями. Вскоре Абсаметова назначат завучем, а с 1957 года он будет работать директором Каргалинской средней школы. С особой любовью он вспоминал своих ближайших соратников, друзей-коллег – Гали Досымбетова и Лидию Тименскую.

Гали Камалович Досымбетов – прекрасный физик и организатор, хороший художник, спортсмен, герой войны, вернувшийся в поселок с пятью боевыми орденами. Позднее он станет директором Каргалинской СШ № 2, «Отличником просвещения» КазССР и СССР. Будет награж­ден орденом Октябрьской Революции.

Лидия Рудольфовна Тименская – учитель начальных классов, завуч, затем директор начальной школы. Она попала в поселок в годы войны, в эвакуацию. Строгая, волевая, красивая, она была для нас эталоном современного учителя. Прекрасный человек и педагог, она позднее будет известна всей стране как первая учительница космонавта Талгата Мусабаева.

А как не вспомнить учительницу русского языка и литературы Райхан Сапабековну Махмутову? Или Фариду Файдахметовну Вагапову, которая «выросла» до директора одной из лучших алматинских школ? Завуч Орденбек Блисбекович Мазбаев – ныне доктор географических наук, знаменитый путешественник, научный руководитель первой казахстанской экс­педиции в Антарктиду.

С 1957 по 1967 год в жизни поселка и школы произошло немало знаменательных событий. Многое могут сказать скупые цифры. За этот период Каргалинская школа выпустила в большую жизнь 650 учеников. Золотой медалью «За отличные успехи в учении, труде и за примерное поведение» награждено 15 человек, серебряной медалью – 36, 157 выпускников окончили школу на «хорошо» и «отлично». Подчеркиваю: качество знаний юношей и девушек, получивших среднее образование у нас, было реально высокое, почти половина из них окончили вузы. Десятки наших выпускников учились в лучших вузах СССР. Поверьте, в университетах и институтах мы учились не хуже, чем выпускники элитных школ Москвы или Алма-Аты, Ленинграда или Новосибирска, Ташкента или Томска. Конечно, всего этого мы добились благодаря умелому руководству и кропотливому труду учителей.

Поселок рос, школа была перегружена, и в 1966 году при активном содействии Абсаметова была построена Каргалинская СШ № 2. Первым ее директором стал Наш учитель. В 1968-м он вернулся в родной коллектив, а директором КСШ № 2 по его рекомендации был утвержден Г. К. Досымбетов. В 1984-м при активном участие Кудыса Абсаметовича открыли Каргалинскую СШ № 3, а в 1999-м – КСШ № 4.

Еще на фронте командир батареи капитан Абсаметов, видя разрушенную технику, неумелых водителей и автослесарей, мечтал, чтобы его будущие ученики умели водить и ремонтировать автомобили, тракторы, разбирались в технике. И уже в начале 50-х годов в нашей школе начали преподавать автодело. В 1978-м в Фабричном открылся один из первых в республике УПК, его директором был назначен один из любимых учеников Абсаметова – Артур Брунович Фукс.

Золотая звезда Кудыса Абсаметова

В 1978 году произойдет важное событие в истории поселка: Указом Президиума Верховного Совета СССР Кудысу Абсаметовичу Абсаметову было присвое­но звание Героя Социалистического Труда. Это стало огромной радостью для всех его учеников, коллег, всех жителей многонационального Фабричного.

Я, в то время студент КазГУ, о награж­дении своего директора узнал из новостной программы «Время». Конечно, я был счастлив: труд моего учителя был по достоинству оценен. С гордостью я видел на экранах телевизора Кудыса Абсаметовича в президиуме Съезда учителей. В Кремле он получит Звезду Героя и свой второй орден Ленина.

С опытом работы КСШ № 1 начинают знакомиться многие школы Советского Союза. Большой очерк о ней в журнале «Народное образование» опубликует известный публицист О. К. Володин. Восхищенный, он тогда написал: «Просветителю К. А. Абсаметову удалось создать уникальную школу в сельской глубинке». К моему учителю придет известность, но он будет по-прежнему скромен и трудолюбив. Он постоянно подчеркивал, что награда принадлежит всему коллективу КСШ № 1.

Он достойно пройдет и через испытание славой. Новые возможности употребит для оказания помощи своим коллегам, ученикам. Так, в поселке будет возведен «учительский дом». А я был одним из тех молодых учителей, кто тогда получил квартиру.

В конце 1978 года К. А. Абсаметов в составе делегации Министерства просвещения СССР побывает в Японии, где ознакомится с опытом работ школ. Вскоре после его возвращения мы встретились, и он рассказал:

– Учителя в этой стране – самые уважаемые люди. Вспоминаю, что таким же почетом пользовались педагоги у нас в 30–50-е годы. У японских педагогов высокая зарплата. Лучшие выпускники школ поступают в педагогические вузы. А при проезде в общественном транспорте им уступают места даже люди старше по возрасту (у каждого учителя есть особый значок). Для школьных работников существует сеть специальных магазинов, где продают качественные и недорогие товары, они получают от государства на льготных условиях квартиры, автомобили… Японцы стремятся получить в школах и вузах реальные знания, а не аттестат или диплом, поэ­тому они выбирают востребованные специальности.

«Сильные учителя –сильные ученики»

Кудыс Абсаметович часто повторял: «Сила школы в том, что мне и моим друзьям-коллегам удалось создать коллектив единомышленников. Сильные учителя – это сильные ученики». Каждый из педагогов был личностью: Х. Балтабаев, А. Х. Шагидуллина, К. Д. Буранкулова, В. Д. Шимолина, А. И. Драбчук, П. М. Федоров, П. А. Яковенко, А. Ф. Пашкевич, М. М. Нарыжная, В. И. Нордгеймер, Б. Ж. Чалданбаев, Э. И. Сливченко, Л. Г. Зотова… Молодые учителя навсегда запомнили их тактичные и доброжелательные советы, замечательные анализы уроков.

В эти годы школу называли фабрикой звезд: здесь учились генеральный директор Новосибирского авиационного завода Виктор Яковенко, генералы Василий Шимолин, Макан Есбулатов, Слэм Абсаметов, известные государственные и общественные деятели Нурпеис Касымов, Орынбасар Мулькибаев, Бекет Махмутов, Бакыт Оспанов, Кенжебек Омарбаев, Еркебек Аргымбаев, Эдуард Гулькин, композитор Асет Бейсеуов, поэ­тессы Назикен Алпамыскызы и Ольга Григорьева, Герой Социалистического Труда ткачиха Кульдария Токсеитова, депутат Парламента РК Гульсин Каренеева, ученые Дина Нурпеисова, Кайрат Ахмедьяров и другие.

Кудыс Абсаметович имел немало наград, неоднократно был делегатом Всесоюзного и Республиканского съездов учителей, избирался депутатом советов разных уровней, но больше всего он ценил уважение и любовь учеников и земляков. Для моего учителя главным в людях были их профессиональные и человеческие качества. Когда 1 сентября 2000 года меня назначали директором родной школы, первым пришел поздравить и благословить мой наставник: «Работай честно, будь справедливым, не жалей себя, и подлинное уважение к тебе придет».

До последних дней своих Кудыс Абсаметович жил жизнью родной школы, был там частым гостем. Он ушел из жизни в январе 2007 года. Это стало большим горем не только для семьи, но и для всего поселка. Остались тысячи его учеников, школа, созданная им, село Каргалы, которое он любил. Несколько лет назад родной школе Нашего учителя было присвоено имя Кудыса Абсаметова.