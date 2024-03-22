И жент, и курт «оделись» в шоколад

В Казахстане наблюдается интерес к возрождению традиций, обычаев, восстановлению исторических символов. В том числе к традиционным казахским блюдам, в основе которых только натуральные ингредиенты. В поисках подарков к Наурызу я заинтересовалась популярными нынче национальными сладостями. И в Instagram тут же посыпались различные предложения. С авторами двух из них решила познакомиться лично.

Обе истории пока можно назвать стартапами, их герои работают на голом энтузиазме и только мечтают о большом бизнесе. Но у их продукции уже есть свои почитатели. А главное – их идея модернизировать национальную кухню удачно вписывается в наши реалии.

Мухтар Ашимов – основатель казахстанского бренда по производству авторского жента Yrys. Ему 26, по профессии юрист, работает в одной из строительных компаний Астаны. Но параллельно развивает собственное дело, в основе которого – семейные ценности.

– Все началось с того, что однаж­ды к нам из Тараза приехала бабушка и приготовила свой фирменный жент. И мне захотелось делиться этим вкусом с другими, но обязательно добавить что-то от себя, то есть традиционное блюдо преподнести по-новому, – рассказывает Мухтар.

Вот так, сама того не зная, бабушка подала внуку идею для стартапа. Изучая рынок, молодой человек выяснил, что конкурентов не так-то и много, в основном это такие же мелкие предприниматели, торгующие в соцсетях. Так что ниша довольно свободная, а спрос имеется, особенно в виде подарочных боксов, что Мухтар сейчас и практикует.

– В древности наши предки во время засухи или голода нае­дались маленьким кусочком жента, потому что это довольно сытно и питательно. Курт брали с собой в дорогу, он легкий и вкусный. В нашей семье помнят и чтят традиции, – делится мой собеседник.

В Yrys жент готовят из талқана (перемолотых зерен проса) и пшена, а также в каталоге – курт и финики в шоколаде. Талқан заказывают в Шымкенте, так как в Астане Мухтар не нашел достойных поставщиков. Говорит, что на рынке его часто смешивают с мукой, и специфичный вкус и хруст теряются.

А курт доверено готовить только бабушке из Тараза, по просьбе внука она прислала в Астану большую партию идеального лакомства! Парень учился в Европе, там подсмотрел сочетание разных вкусов в десертах, вроде соленой карамели, и решил делать курт в шоколаде, хотя, казалось бы, соленое не сочетается со сладким.

Большое значение он уделяет внешнему виду своей продукции, стараясь, чтобы и форма, и содержание были на высшем уровне. Эстетика важна, чтобы ту же коробочку было приятно поставить на стол для гостей или даже отправить за границу в качестве гостинца.

Сам Мухтар очень любит сладкое и с удовольствием дегустирует каждую партию.

– В будущем я хочу расширять свой бизнес, добавлять еще какие-то аспекты, беря за основу традиционные деликатесы Казахстана. Например, жент может идти как тесто для выпечки. Уже экспериментирую с разными вкусами. У нас есть бокс «Дәм тату» – это маленькие женты с клубникой, кокосовой стружкой, разными джемами. Главное – правильная пропорция, которая выясняется методом проб и ошибок, – рассказывает предприниматель.

Причем, как выяснилось, экспериментировать можно не только со вкусами, но и формой. К Наурызу Мухтару поступил индивидуальный заказ сделать курт в шоколаде в форме асыков.

– Я со всей душой взялся за дело! С детства играл в асыки, и для меня это приятные воспоминания. Только удивился, почему сам не додумался до такого прос­того и в то же время оригинального решения, – смеется Мухтар.

С еще одним предприимчивым сладкоежкой я познакомилась на ярмарке в одном из торгово-развлекательных центров Астаны. Жалгас Уаис к своим 29 годам успел получить среднеспециальное и высшее образование, поработать техником-программистом, бизнес-аналитиком и даже инженером на ТЭЦ-2. Но пару лет назад увлекся шоколадом, и полгода, как уволился, посвятив все свое время и таланты продвижению своего маленького вкусного дела.

– Как-то раз знакомые ребята, узнав, что я увле­каюсь созданием шоколада, спросили, не делаю ли я шоколад с куртом. Я впервые слышал о таком и заинтересовался. В прошлом году к рождественской ярмарке наряду с другими видами приготовил шоколад с куртом, и именно он больше всего «зашел» покупателям, – рассказывает Жалгас.

Варить шоколад он учился по видеоурокам. Тренировался больше месяца, съедал, раздавал, пока не получились нужные вкус и форма. Теперь на кухне у Жалгаса пять разных холодильников для всех этапов приготовления шоколада.

На мой изумленный вопрос, почему нельзя просто купить его в магазине, молодой человек объяснил, что кондитерский шоколад гораздо лучше по качеству, он мягче и нежнее, в нем нет стабилизаторов и консервантов. Знаменитые кондитерские сети соблюдают правила поставки и транспортировки, а супермаркеты не могут этого себе позволить, и потому в промышленных условиях добавляют консерванты.

Идеальная температура для шоколада – 15–18 градусов, допус­тимая – 12–20 градусов. Если она ниже, то шоколад может «поседеть» – образуемый белый налет не страшен, это кристаллы сахара, но на внешнем виде сказывается.

Что касается шоколада, растопленного вместе с куртом, то в Астане его мало кто производит. И некоторые магазины и кофейные лавки уже скинули начинающему бизнесмену свои предложения. Пока же он торгует в соцсетях и на ярмарках, например, к последней приготовил 800 плиток различного шоколада.

– Шоколад с куртом учился делать также методом проб и ошибок, потому что определенного рецепта нет. От того, насколько сильно раздробить курт, вкус может быть резким или не очень. Кстати, подходящий курт, чтобы не был слишком кислым или с копченым вкусом, долго искал на рынке. Это необычное сочетание сладости и соли очень нравится людям, – делится новоиспеченный кондитер.

Жалгас планирует накопить денег для полноценного развития бизнеса с расчетом на экспорт. Его шоколад с куртом уже пробовали в России, Украине, Венгрии. И хочет также экспериментировать и с формой. Например, делал шоколад в виде петроглифов, для чего специально создавал форму из силикона, а теперь присматривается к национальным узорам.

– Мечтаю сам варить шоколад из какао-бобов, но это сложный процесс. Также хочу делать курт, причем с разными вкусами, – делится планами Жалгас.

Потребители у такой уникальной продукции однозначно есть, главное для ребят – набрать популярность, а это сейчас максимально позволяют сделать соцсети. Они оба готовы идти вперед, развиваться, потому что любят то, что делают, и горят своими творениями.