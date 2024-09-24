Идеи жителей Хромтау преображают моногород

Оживленно стало нынче на одном из бывших пустырей города шахтеров. За короткий срок здесь возникло огороженное и благо­устроенное поле для игры в мяч. Теперь сюда в свободные часы спешат дети и взрослые – любители футбола, волейбола и баскетбола. Все они знают, что позаботился о соседях Нурбол Рысмагамбетов. Он воспользовался возможностью предложить свою идею проекту «Tugan Qala». И был поддержан сначала горожанами в ходе голосования, а затем и экспертами, определившими возможности финансирования.

О том, как работает один из эффективных инструментов взаимодействия бизнеса, властей и населения – проект «Tugan Qala» – его авторы рассказали на одноименном форуме в Хромтау. Отметим, что в этом году организаторы проекта ввели новую традицию: программа итогового форума составляется с учетом пожеланий местного населения. Возможно, такой формат будет предложен и для остальных форумов.

Официальной части предшествовал квест, в ходе которого его участники показали свои знания биографии города шахтеров и Донского горно-обогатительного комбината. Как затем они признавались: одни сделали для себя открытия, другие закрыли пробелы в своих знаниях.

В форуме участвовали не только жители Хромтау, но и гости из других городов, активисты-общественники, волонтеры. Вместе они приняли участие в экскурсии, где им показали объекты, заметно преобразившие город. Следует подчеркнуть: проект ERG имеет социальную направленность, он ориентирован на улучшение инфраструктуры моногорода, его благоустройство. Как показывает практика, люди наиболее заинтересованы в создании детских и спортивных площадок, в современном облагораживании парков и других мест отдыха.

С интересом была воспринята история самой идеи проекта. «Tugan Qala» стартовал в 2019 году в городе Хромтау и направлен на вовлечение горожан в процесс принятия решений о том, куда направлять средства, которые выделяет ERG на развитие моногородов. Возможно, он опередил идею Бюджета народного участия в целом по стране, но вместе эти инструменты полезны для жителей населенных пунктов.

Объекты определяются путем электронного голосования. Все заявки принимаются на сайте tugan-qala.kz. На сегодня в городах Хромтау, Аксу, Рудный, а также в поселках Качар и Октябрьский построено и введено в эксплуатацию 144 социальных объекта, среди которых арт-объекты, инклюзивный пляж и лыжероллерная трасса. На реализацию идей в общей сложности ERG направила свыше 690 млн тенге. В этом году стартовал прием заявок на участие в проекте и в Лисаковске. Уникальный опыт вызвал особый интерес у госорганов и у таких промышленных компаний, как «Казцинк», «Казахмыс», KazMinerals.

– Проект «Tugan Qala» очень хорошо отражает суть Послания Президента Касым-Жомарта Токаева о поддержке малых городов, которое акцентирует внимание на важности создания условий для устойчивого развития регионов и улучшения качества жизни граж­дан, – отметил председатель Совета директоров ERG Шухрат Ибрагимов. – Компания ERG активно инвестирует в развитие малых городов, понимая, что именно в них сосредоточены большие возможности для роста. За последние четыре года только в Хромтау на реализацию социальных инициатив было выделено 2,2 млрд тенге.

Примечательно, что за реализацию своих идей выступают не только горожане, но и подрядчики, стремящиеся сотрудничать с солидной компанией.

Форум важен для участников и тем, что несет в себе новые знания. В этом году мастер-классы и тренинги провели ведущие эксперты Казахстана. Основы социального предпринимательства, тренды разъяснил Эмин Аскеров, финансовой грамотности – Нурболат Батыр, создания сообществ – Малика Бульдекбаева, личностного роста – Гульжан Рахимова, урбанистики – Санжар Казиев. Собственным опытом участия в проекте поделились Оксана Кравченко и Жайнагуль Князбаева.

– «Tugan Qala» – уникальный в своем роде проект, прототип идеального вов­лечения горожан в городскую повестку. Идеальный, потому что есть кураторы, которые выстраивают методологию, есть координаторы, осуществляющие всю работу с горожанами и акиматом, – поделилась вице-президент Ассоциации развития социальных технологий Сания Арапова.

– Мы, как социально ответственная компания, понимаем важность развития городов и создания равных условий для всех жителей страны. Радуют идеи по улучшению инфраструктуры. Каждый год число участников проекта увеличивается, вместе мы создаем наш идеальный город, – подчеркнул генеральный директор ERG в Казахстане Серик Шахажанов.

Кстати, проект включает в себя не только инфраструктурные проекты, но и событийные. Традиционными становятся турниры по рукопашному бою и «Битва титанов» по GPS-ориентированию внедорожников.

Весь день форум сопровождала ярмарка ремесленников города. На ней были представлены и национальные деликатесы, кулинарные шедевры. А завершился форум награждением победителей онлайн-конкурсов, вручением наград и подарков, профессиональным нетворкингом. Организаторы, победители проекта и его гости едины во мнении: «Вместе мы сможем сделать город лучше!»

Отметим, что проект «Tugan Qala» демонстрирует приверженность ERG ESG-принципам, создавая здоровую, безопасную и привлекательную среду для жизни в моногородах.