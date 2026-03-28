Бизнес-идею их производства подсказала рыночная ситуация, связанная со значительным ростом объемов строительно-монтажных работ. Только ввод нового жилья в минувшем году превысил 20 млн кв. м, плюс в регионах планомерно строились школы, больницы, спорткомплексы, модернизировались инженерные коммуникации...

И каждому из таких объектов требуются десятки и даже сотни метров труб под электрокабели, канализацию, подачу воды, тепла, газа. По подсчетам экспертов, к 2030 году спрос на полимерные трубы низкого давления удвоится, достигнув 168 тыс. тонн. Вот в эту нишу и пришло новое ТОО «УКа Трубтех».

Как рассказали на предприятии, первым производственным опытом стал выпуск однослойных труб диаметром от 20 до 400 мм для газо- и водоснабжения. Изделия из пластика по сравнению с металлическими более долговечные, легкие, гибкие, устойчивые к воздействию химикатов, имеют лучшую пропускную способность.

Срок их службы – более полувека. В связи с тем, что портфель заказов начал расти, ТОО в целях развития закупило линию по выпус­ку многослойных полиэтиленовых труб.

– Предприятие располагает шестью экструдерами, которые способны производить пятислойные трубы, – рассказал директор заводской производственной службы Виталий Мельников. – Также мы освоили технологию трехслойной трубы для электрокабелей. Изделия стопроцентно негорючие, в случае короткого замыкания очаг сразу гаснет. Главные заказчики такой защиты для электросетей – строительные компании. Дело в том, что в свое время в столице произошел инцидент, в результате которого целиком выгорел кабельный канал большого жилищного комплекса.

Ущерб тогда составил огромную сумму. Именно после этого в строительные правила внесли требования, обязывающие компании-застройщиков прятать кабели в безопасные «чехлы».

На сегодня производительность предприя­тия – 100 тыс. погонных метров труб в год. С учетом пожеланий потребителей в «УКа Трубтех» дополнительно включили в технологию промышленный принтер, чтобы вести маркировку: прямо на поверхности изделий указываются диаметр, размерный коэффициент, ГОСТ, дата выпуска или данные под конкретный строительный объект.

Такое решение ко всему прочему повы­шает защиту от возможных хищений. Кроме того, если на начальном этапе завод предлагал продукцию, что называется, самовывозом, то сегодня в ТОО выстроили собственную систему доставки как в ближайшие регионы, так и по всему Казахстану.

– Мы осуществляем транспортировку прямо с завода без посредников, – подчеркнул руководитель производственной службы завода. – Поэтому у нас дешевле логистика и, соответственно, более низкие цены по сравнению с российской продукцией.

В основе технологического процесса производства полиэтиленовых труб здесь положен метод экструзии. Пневматика подает гранулированный полиэтилен высокой плотности в бункер экструдера, где порошок нагревается и под давлением в виде расплава поступает в прямоточную формующую головку. Оборудование обеспечивает прямое ровное продвижение полимера от шнека экструдера до выхода из мундштука. Тянущее устройство не просто перемещает изделие по всей линии, но калибрует-формирует толщину за счет регулировки скорости. Дальше труба проходит через систему охлаждения, включающую в себя водяные каналы. Этот шаг необходим для стабилизации формы и предотвращения деформации.

В зависимости от габаритов изделий требуется минимум три емкости. Следом с помощью специального станка, обеспечивающего ровные края и отсутствие отходов, трубный погонаж делится на равные сегменты и отправляется на пункт контро­ля качества.

– Мы используем российское сырье и продолжаем осваивать тонкости технологии, – пояснил руководитель. – Их немало. К примеру, трубы с огнеупорным слоем нельзя растягивать, поэтому на их изготовление требуется больше времени, чем на однослойную черную трубу для водопровода.

Заводу «УКа Трубтех» чуть больше года, это первый отечественный производитель полимерных труб низкого давления. До того подобные изделия, востребованные в сферах ЖКХ, строительства, инфраструктуры, завозились из-за рубежа. Но изготавливать подобные изделия у себя в стране, пусть и с использованием завозного сырья, оказалось дешевле. К тому же предприятие служит наглядным примером того, как можно решать проблему диверсификации промышленного производства.