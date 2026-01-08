Игорные зоны в Казахстане будут доступны только для иностранных туристов

Туризм
131

В целях развития туристической отрасли в ряде регионов Казахстана проведено социально-экономическое исследование возможности создания игорных зон, доступных только для иностранных граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Изображение сгенерировано Copilot

Речь идёт о казино, ориентированных исключительно на зарубежных туристов, без допуска граждан Республики Казахстан.

Мировой опыт показывает, что игорные зоны, работающие исключительно для иностранцев, в отдельных странах становятся дополнительным фактором привлечения туристов и развития курортной инфраструктуры, не оказывая прямого влияния на внутреннюю социальную среду. Согласно результатам исследования, в Мангистауской области 46 % жителей поддержали открытие казино для иностранных туристов. Экономические расчёты показывают, что к 2029 году регион смогут посетить порядка 148 тысяч иностранных граждан, что позволит создать около 7 тысяч постоянных рабочих мест и обеспечить поступление в бюджет 1,2 млрд тенге налогов.

В области Жетісу 67% опрошенных не возражают против строительства казино, предназначенных исключительно для иностранцев. Прогнозируется, что к 2029 году регион будет ежегодно принимать до 36 тысяч иностранных туристов, что обеспечит создание порядка 700 рабочих мест и налоговые поступления в размере 2,4 млрд тенге в год.

В Алматинской области 54,5 % респондентов поддержали создание игорных зон с ограниченным доступом для граждан Казахстана. Согласно экономическому анализу, к 2030 году количество иностранных туристов достигнет 22 810 человек, а две игорные зоны до 2028 года обеспечат 6,5 млрд тенге налоговых поступлений и 2 тысячи постоянных рабочих мест.

Отмечается, что создание и функционирование игорных зон будет осуществляться в строгом соответствии с Законом Республики Казахстан «Об игорном бизнесе». Конкретные границы зон определяются местными исполнительными органами, при этом режим работы предусматривает допуск исключительно иностранных граждан.

#казино #туристы #иностранцы

Популярное

Все
США выходят из 66 международных организаций
Казахстанским медикам повысят зарплаты и усилят защиту в 2026 году
Meta отложила международные продажи умных очков Ray-Ban Display
США начали продавать венесуэльскую нефть на мировом рынке
ИИ-тренера разработали студенты из Актобе
Возврат активов: 1,3 млрд тенге выделили на ремонт больницы в СКО
Умер популярный казахстанский актер Мурат Бисенбин
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
13-летний программист из Павлодара победил на республиканской олимпиаде
Финпирамида HAS: начато расследование новых эпизодов
Цены на бриллианты упали на 10% за год
Сингапурская компания построит промышленный парк в Павлодарской области
Ложный терроризм: МВД напомнило родителям об ответственности детей
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Вашингтон обсуждает покупку Гренландии
Первый национальный театр отметит вековой юбилей в Алматы
Аида Балаева: Миграция должна быть законной, контролируемой и безопасной
Сколько колледжей в Казахстане
Сенатор обсудила развитие столицы через призму недавнего интервью Президента
В Нацгвардии начался новый учебный период
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Новая школа – лучшие возможности
Казахстанское кино: громкие премьеры, миллиардные сборы, развитие отрасли
В Жетысуском районе Алматы открылась поликлиника
Водопровод пришел под Новый год
Налоговые вычеты по ИПН в Казахстане: что изменится в 2026 году
Практическая дипломатия
Какие новые аэропорты и рейсы появятся в Казахстане в 2026 году
Когда часы 12 бьют
К цифровой свободе мышления
Вернули миллиарды, построили больницу
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Биофармацевтический комплекс построят в Казахстане
Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Кубы
Живая память народа
Глава государства выразил соболезнование Президенту Швейцарии
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае

Читайте также

В Египте отменяют миграционные карты для туристов
Air China запустила прямой рейс между Алматы и Чэнду
В Италии около 100 человек застряли на высоте 3 км на канат…
Китайское телевидение готовит тревел-проект о Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]