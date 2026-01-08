В целях развития туристической отрасли в ряде регионов Казахстана проведено социально-экономическое исследование возможности создания игорных зон, доступных только для иностранных граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Изображение сгенерировано Copilot

Речь идёт о казино, ориентированных исключительно на зарубежных туристов, без допуска граждан Республики Казахстан.

Мировой опыт показывает, что игорные зоны, работающие исключительно для иностранцев, в отдельных странах становятся дополнительным фактором привлечения туристов и развития курортной инфраструктуры, не оказывая прямого влияния на внутреннюю социальную среду. Согласно результатам исследования, в Мангистауской области 46 % жителей поддержали открытие казино для иностранных туристов. Экономические расчёты показывают, что к 2029 году регион смогут посетить порядка 148 тысяч иностранных граждан, что позволит создать около 7 тысяч постоянных рабочих мест и обеспечить поступление в бюджет 1,2 млрд тенге налогов.

В области Жетісу 67% опрошенных не возражают против строительства казино, предназначенных исключительно для иностранцев. Прогнозируется, что к 2029 году регион будет ежегодно принимать до 36 тысяч иностранных туристов, что обеспечит создание порядка 700 рабочих мест и налоговые поступления в размере 2,4 млрд тенге в год.

В Алматинской области 54,5 % респондентов поддержали создание игорных зон с ограниченным доступом для граждан Казахстана. Согласно экономическому анализу, к 2030 году количество иностранных туристов достигнет 22 810 человек, а две игорные зоны до 2028 года обеспечат 6,5 млрд тенге налоговых поступлений и 2 тысячи постоянных рабочих мест.

Отмечается, что создание и функционирование игорных зон будет осуществляться в строгом соответствии с Законом Республики Казахстан «Об игорном бизнесе». Конкретные границы зон определяются местными исполнительными органами, при этом режим работы предусматривает допуск исключительно иностранных граждан.