ИИ на страже морально-психологического климата в войсках правопорядка

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В Главное командование Национальной гвардии МВД РК с презентацией своего проекта приехали представители стартапа «AI-компаньон», во главе с CEO Ерканатом Тыртыкбаевым

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Команда стартапа представила свою разработку — защищённое устройство с интегрированным искусственным интеллектом для автоматизированного анализа психологического и морального состояния личного состава.

Представители стартапа «AI-компаньон» обсудили свой проект с начальником Главного управления воспитательной и социально-правовой работы Национальной гвардии полковником Нурбаем Бектурсуновым, начальником службы психологической работы Главного командования майором Азаматом Макиным и психологами воинских частей столичного гарнизона. В ходе встречи были рассмотрены возможности внедрения защищённого устройства с искусственным интеллектом для автоматизированного анализа психологического и морального состояния личного состава, а также перспективы его использования в повседневной службе войск правопорядка.

- Национальная гвардия глубоко заинтересована во взаимодействии с ведущими организациями в решении задач в обеспечении сохранения жизни и здоровья военнослужащих. Хочу выразить глубокую признательность всем сторонам за поддержку этого важного мероприятия. Надеюсь, что наше сотрудничество будет развиваться и приносить положительные результаты, - отметил полковник Нурбай Бектурсунов.

Система объединяет данные индивидуальных адаптивных тестов, а также анализирует невербальные данные, включая биометрию, изображения, видео- и аудиозаписи, а также данные об активности. Кроме того, она применяет методики неявного тестирования для решения актуальных задач в области обороны и безопасности.

- Наше устройство будет предназначено для предотвращения критических инцидентов, анализируя психологическое состояние военнослужащих и предупреждая о возможных рисках. Оно также помогает мониторить моральное состояние, отслеживать психологическое здоровье личного состава, выявлять конфликты и предлагать меры для их урегулирования. На базе устройства возможно проведение массовой психодиагностики индивидуальных особенностей личного состава, - отметил Ерканат Тыртыкбаев.

Представители стартапа сообщили, что проект находится на финальной стадии программы инкубации в NURIS Назарбаев Университет, где с ними работают ведущие научные эксперты в области машинного обучения и психологии. Завершение разработки прототипа устройства запланировано на февраль-март 2025 года, а его тестирование и валидация — на лето-зиму того же года. Проект вызвал интерес благодаря своему потенциалу повысить эффективность психологической работы, расширить охват и устранить субъективность диагностики в силовых структурах.

#Нацгвардия #ИИ

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