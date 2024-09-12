ИИ научился определять артериальное давление по голосу

Изобретения , Технологии
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Для диагностирования высокого кровяного давления нейросеть использует сотни вокальных биомаркеров

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Искусственный интеллект научился определять признаки гипертонии по голосу. Программу создали учёные из США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

В рамках эксперимента 245 участников в течение двух недель и до шести раз в день записывали свой голос и отправляли в специальное приложение. По итогам двух недель результаты показали точность: у женщин – 84 процента, у мужчин – 77.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, гипертония угрожает жизни каждого четвёртого человека в мире. Ожидается, что голосовые технологии упростят диагностику опасного состояния организма и помогут вовремя обратиться за медицинской помощью.

 

 

#ученые #ИИ #давление

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