ИИ научился определять артериальное давление по голосу
75
Для диагностирования высокого кровяного давления нейросеть использует сотни вокальных биомаркеров
Искусственный интеллект научился определять признаки гипертонии по голосу. Программу создали учёные из США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
В рамках эксперимента 245 участников в течение двух недель и до шести раз в день записывали свой голос и отправляли в специальное приложение. По итогам двух недель результаты показали точность: у женщин – 84 процента, у мужчин – 77.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, гипертония угрожает жизни каждого четвёртого человека в мире. Ожидается, что голосовые технологии упростят диагностику опасного состояния организма и помогут вовремя обратиться за медицинской помощью.