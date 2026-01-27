ИИ помогает оцифровать все геологические данные в РК

67
Дана Аменова
специальный корреспондент

Оцифровано уже 97,5% от общего объёма первичной геологической информации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпром

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В министерстве напомнили, что 8 сентября 2025 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своём Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» отметил важность ускорения процесса оцифровки и систематизации всей геологической информации, прежде всего, путём внедрения искусственного интеллекта.

В связи с этим в Казахстане ведётся полномасштабная работа по внедрению технологий искусственного интеллекта для хранения, систематизации и эффективного использования геологических данных. Для этого АО «Национальная геологическая служба» реализует проект по созданию информационной системы (Big Data) с применением искусственного интеллекта.

Проект финансируется из средств недропользователей в рамках научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ. Согласно Кодексу РК «О недрах и недропользовании», 1% от затрат на добычу полезных ископаемых направляется на поддержку и развитие науки и технологий.

«Основной целью оцифровки (сканирование) является перевод исторической геологической информации (около 5 млн единиц), сформированной в 1950-1990-х годах во всех геологических фондах РК, в машиночитаемый формат на основе технологий ИИ. Это обеспечит централизованный доступ к структурированной достоверной и полной геологической информации страны в целом, что является ключевым фактором для принятия инвестиционных решений в сфере недропользования», – говорится в информации.

Вместе с тем, на сегодня оцифровано (отсканировано) 97,5% от общего объёма первичной геологической информации. Это почти 4,7 млн отдельных объектов хранения данных о недрах, в том числе 4 289 571 лист бумажных материалов, 250 000 листов графических приложений, 96 020 магнитных лент и 62 245 картриджей.

Полностью завершить процесс оцифровки и систематизации всей геологической информации в Казахстане планируется до конца 2026 года. Ожидается, что по итогам реализации проекта будут полностью достигнуты следующие направления: перевод текстовых, табличных и графических данных в машиночитаемый формат, создание структурированной базы данных на основе полноценной геоинформационной системы с возможностью фильтрации пространственных данных, обучение специалистов применению ИИ и data science, внедрение интерактивной карты, аналитических инструментов и интеллектуального чат-бота.

#цифровизация #геология #ИИ

Популярное

Все
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
«Страна Любви – великая страна»
Лесники подкармливают диких животных
Железная Анна
В Алматы прошел концерт «Ғасырлар пернесі»
В Уштобе открыт новый зал бокса
В шаге от триумфа
У хозяев приз «За лучшую технику»
Книгу «Байконур vs Байқоңыр» презентовали в Жезказгане
Фронтовой медсестре Анне Котовой исполнилось 102 года
Молодежь за зеленое будущее
Для досуга и занятий спортом
В регионе улучшаются условия обучения
Формировать правовую культуру с юных лет
Инженер из Кокшетау разработал оригинальную универсальную жатку
Конфигурация изменяется – ставки растут
Реестр коррупционеров, статья за намек на взятку и поддержка общества
Курс на системное обновление
Борьба с распространением наркотиков не прекращается ни на минуту
Молодежь – движущая сила модернизации страны
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Все дело в пене из полиуретана
Олимпиада в прямом эфире
Карагандинский стадион «Шахтёр» готовят к требованиям UEFA
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
Оксфордский хаб откроется в Астане
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
В Алматы сносят 4-этажное здание
Токаев предложил назвать будущий парламент Курултаем
Как выбрать налоговый режим в 2026 году: подать уведомление нужно до 1 марта
Усилили тренерский штаб
От Мельбурна до Астаны
Грандиозные поединки
Низкий поклон героям
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

Как ИИ внедряют в школах Казахстана
Доступ к крупным базам персональных данных защитят биометри…
Регистрация арендного жилья переходит в онлайн-формат в Каз…
В Южной Корее вступил в силу закон о безопасном ИИ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]