В системе маркировки планируется внедрение ИИ-консультанта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав
По данным ведомства, Казахстан является одним из лидеров региона по цифровизации и прозрачности фармацевтической отрасли.
Минздрав внедряет искусственный интеллект для прогнозирования потребностей в лекарствах,
анализа рынка и выявления фиктивных рецептов.
В системе маркировки планируется внедрение ИИ-консультанта, который будет автоматически проводить консультации участников рынка по вопросам маркировки, правил оборота и требований законодательства.
Кроме того, будет внедрена предиктивная аналитика для мониторинга и анализа движения маркированных лекарственных средств, предотвращения рисков в обороте.