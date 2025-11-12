В системе маркировки планируется внедрение ИИ-консультанта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, Казахстан является одним из лидеров региона по цифровизации и прозрачности фармацевтической отрасли.

Минздрав внедряет искусственный интеллект для прогнозирования потребностей в лекарствах,

анализа рынка и выявления фиктивных рецептов.

В системе маркировки планируется внедрение ИИ-консультанта, который будет автоматически проводить консультации участников рынка по вопросам маркировки, правил оборота и требований законодательства.

Кроме того, будет внедрена предиктивная аналитика для мониторинга и анализа движения маркированных лекарственных средств, предотвращения рисков в обороте.