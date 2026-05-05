В Казахстане сегодня чествуют акушерок

Ежегодно 5 мая отмечается Международный день акушерки – профессиональный праздник специалистов, сопровождающих женщин в один из самых важных моментов жизни, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Акушерка сопровождает женщину на всех этапах - от поступления в родильный дом до выписки, оказывает медицинскую помощь, поддерживает морально и заботится о новорожденном. Это профессия, требующая не только знаний и опыта, но и огромного терпения, человечности и ответственности.

«Сегодня в Казахстане более 9 000 акушерок оказывают помощь свыше 300 тысячам беременных женщин ежегодно. В 2025 году принято более 300 тысяч родов. За каждым из этих показателей – ваш труд, ваша выдержка и ваше мастерство. Роль акушерок продолжает расти: расширяются функции, внедряются новые подходы, усиливается вклад в систему первичной помощи и сопровождения беременности. Уважаемые акушерки! От всей души благодарим вас за ваш бесценный труд, за заботу, профессионализм и преданность делу. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастливых моментов и светлых историй рождения новой жизни!», – говорится в тексте поздравления.

