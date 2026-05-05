Бесплатные ингаляторы: доступ к лечению астмы расширили в Казахстане

Это заболевание до сих пор остаётся значимой проблемой общественного здравоохранения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

5 мая во всём мире отмечается Всемирный день борьбы с астмой. Дата традиционно направлена на привлечение внимания к вопросам диагностики, лечения и контроля одного из самых распространённых хронических заболеваний дыхательной системы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Как отмечают в министерстве, в Казахстане обеспечение пациентов с бронхиальной астмой необходимыми лекарственными средствами остаётся одним из приоритетных направлений. В рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи гражданам доступен широкий спектр базисных ингаляционных препаратов, которые являются основой современного контроля заболевания.

Международная инициатива World Asthma Day проводится под эгидой Глобальной инициативы по астме (GINA) при поддержке Всемирной организации здравоохранения. В этом году ключевой акцент кампании – равный и устойчивый доступ пациентов к противовоспалительным ингаляционным препаратам.

По данным специалистов, астма остаётся значимой проблемой общественного здравоохранения. В мире этим заболеванием страдает более 260 млн человек, и ежегодно это становится причиной сотен тысяч смертей, при этом значительная часть случаев считается предотвратимой при своевременном лечении.

В Казахстане отмечается увеличение выявляемости случаев бронхиальной астмы: если в 2017 году показатель составлял 73,4 случая на 100 тысяч населения, то к 2025 году он достиг порядка 102 случаев на 100 тысяч населения. Эксперты связывают это с улучшением диагностики и повышением доступности медицинской помощи, что позволяет своевременно начинать лечение и снижать риски осложнений.

Бронхиальная астма – хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, проявляющееся одышкой, кашлем и эпизодами затруднённого дыхания. При правильно подобранной терапии заболевание поддаётся контролю и не ограничивает повседневную активность пациентов.

Ключевую роль в лечении играют ингаляционные препараты, регулярное применение которых позволяет снижать частоту приступов и поддерживать стабильное состояние. Международные клинические рекомендации подчёркивают необходимость базисной противовоспалительной терапии как стандарта ведения пациентов.

Специалисты отмечают, что при соблюдении назначений и правильной технике использования ингаляторов люди с астмой могут вести полноценную, активную жизнь – учиться, работать и заниматься спортом.

Всемирный день борьбы с астмой служит напоминанием о важности раннего выявления заболевания, регулярного лечения и ответственного отношения к собственному здоровью.