Долг – быть первым во всем

Мужчина в офицерском мундире был и остается символом порядка, спокойствия, надежности. Правда, сам лейтенант с улыбкой признается: пока ему не до амурных отношений, все время он посвящает службе, занятиям спортом, тренировкам в тире. И на вопрос о качествах, необходимых гвардейцу, молодой офицер отвечает: «Не обойтись без твердого характера и полной отдачи военному делу».

Тимур родом из Северо-Казах­станской области. Он рос в сельской местности, где каждый с детских лет приучен к труду.

– С раннего возраста усвоил: за свои поступки необходимо отвечать, а поставленные задачи – выполнять, – рассказал лейтенант. – Решение, что стану военным, принял еще в школе. Это мое призвание.

Парень поступил в Петропавловске в Академию Национальной гвардии и стал одним из лучших ее выпускников. Он был чемпионом военного учебного заведения по армрестлингу, получил третий разряд по стрельбе из ПМ и АК-74. Службу в РгК «Шығыс» начал в конвойном полку – подраз­делении, где, по словам самих гвардейцев, случайных людей не бывает.

Полк отвечает за сопровождение осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Кроме того, на военнослужащих лежит ответственность, чтобы за «колючку» не попали зап­рещенные предметы, например, телефоны, сим-карты, наркотики…

В 2025 году Тимур Сейилбек был признан лучшим командиром взвода регионального командования и следом получил повышение – назначение на должность командира роты.

– В своем подразделении мне необходимо знать каждого солдата и особенно его психоэмоциональное сос­тояние, – пояснил лейтенант. – Наши военнослужащие несут караульную службу в местах, где содержатся прес­тупники, и этим все сказано. У них в руках боевое оружие, они должны быть готовы в случае необходимости стрелять. Думаю, даже объяснять не надо, какую ответственность несут старшие по званию за своих солдат.

По словам Тимура, он и другие офицеры ежедневно проводят с рядовым составом теоретические занятия, заставляя до автоматизма доводить знание правил и инструкций, как дейст­вовать при встрече с нарушителем, группой дебоширов или агрессивной толпой. Солдат учат приходить на выручку товарищу, не подвергая опас­ности окружающих, защищать граж­данских. После тео­рии – ежеднев­ные практические тренировки, включая стрельбы на меткость и приемы рукопашного боя. Все это и называется боевой подготовкой.

– В экстренной ситуации солдат должен действовать на автомате, а не вспоминать конспекты, – пояснил лейтенант. – Речь идет о защите мирных граждан от непредвиденных действий.

Сегодня подразделениям Национальной гвардии помогает техника – системы видеослежения, датчики, дроны. Но ни одно оборудование не заменит вооруженного подготовленного часового. По мнению лейтенанта РгК «Шығыс» Тимура Сейилбека, отличным методом в работе с рядовыми остается личный пример. Поэтому молодой офицер все свободное время посвящает физической подготовке и саморазвитию.

– Предпочитаю спорт, бег, силовые тренировки, – заключает командир роты. – Для своих солдат я должен быть первым во всем. Обязательно нахожу время для чтения книг. Офицер обязан поддерживать высокий уровень выносливости, иметь широкий кругозор и быть готовым к выполнению задач в любых условиях.