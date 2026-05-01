Исполнили марши и вальсы

Общество
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Усть-Каменогорске гвардейцы поздравили с Днем защитника Отечест­ва офицера в отставке Ивана ­Гагарина. Ветерану Вооруженных сил 93-й год. Если раньше Иван Федорович сам приходил на праздник в воинскую часть, то в этом году с учетом почтенного возраста в Региональном командовании «Шығыс» Национальной гвардии МВД РК решили, что праздник придет к пенсионеру.

фото автора

С утра двор многоэтажки в центре Усть-Каменогорска, как по команде, превратился в сцену под открытым небом. Под окнами офицера засиял медью духовой оркестр воинской части 5518, выстроились гвардейцы в форме. Под аплодисменты горожан прозвучали песни военных лет, победные марши, вальсы, знакомые с детства, и современные композиции.

Военнослужащие провели для подполковника в отставке персональный парад. Ему вручили огромный букет, подарили корзину с угощением для праздничного стола. И, конечно, передали пожелания здоровья и долгих лет жизни.

Иван Федорович Гагарин – из поколения детей, которым пришлось рано повзрослеть. Ему было семь лет, когда началась война и почти всех мужчин из его села Антоновка Западно-Казахстанской области забрали на фронт. На маленького мальчика легла обязанность ухаживать за телятами, выращивать рассаду. С десяти лет школьник заготавливал сено – сгребал скирды волокушей или конными граблями, работал на току. С 16 лет он вошел в молодежную бригаду и стал трактористом.

– В 1953 году во время сенокоса в грозу образовалась шаровая молния, – поделился воспоминаниями труженик тыла. – Начался степной пожар. Мы стали опахивать поле, чтобы остановить фронт, но сами попали в огненную ловушку. Я получил сильные ожоги, долго лечился. В том пожаре погибли несколько чабанов, сгорели отары.

Своей профессией Иван ­Гагарин выбрал военное дело. Он стал курсантом Ленинградской военно-политической школы, позже окончил Высшую школу МВД СССР, нес службу в воинских частях бывшего Целинограда – сегодня Астаны. Многие годы возглавлял ветеранскую организацию военчас­ти, занимался патриоти­ческим воспитанием молодежи. Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, многочисленными медалями и нагрудными знаками за высокие показатели в боевой подготовке и образцовое выполнение долга.

Как заключили в РгК «Шы­ғыс», тысячи детей в войну в колхозах, на заводах и фабриках заменили своих отцов. Они внес­ли огромный вклад в ­Победу и послевоенное восстановление хозяйства. Музыкальная акция от гвардейцев стала выражением благодарности им от потомков.

#Усть-Каменогорск #Нацгвардия #Иван ­Гагарин

