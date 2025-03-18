ИИ за 2 дня решил проблему, над которой ученые думали 10 лет

Наука,Искусственный интеллект
94

Исследователи из Имперского колледжа Лондона задали ИИ-модели вопрос о способности супербактерий противостоять антибиотикам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Инструмент искусственного интеллекта от Google за 2 дня смог решить проблему, над которой ученые бились 10 лет. Об этом сообщила газета The Independent, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Nauka.tass.ru

По информации издания, исследователи из Имперского колледжа Лондона задали ИИ-модели вопрос о способности супербактерий противостоять антибиотикам. Инструмент выдал несколько ответов, включая вариант, к которому ученые пришли за 10 лет.

«То есть алгоритм смог изучить имеющиеся доказательства, проанализировать варианты, задать вопросы, смоделировать эксперименты и предложить ту же гипотезу, к которой мы пришли за годы тщательного исследования, но за толику времени», - рассказал профессор Хосе Пенадес.

По мнению ученых, инструмент поможет избежать тупиков в исследованиях, но необходимость в реальных экспериментах не пропадет.

#ученые #исследование #ИИ #бактерии

Популярное

Все
Новые виды производств появятся в Костанае
Ключевая цель – обеспечение равных возможностей
Вопрос сохранения генофонда нации
От идей – к практическим шагам
Современные технологии в лингвистике
Искусственный интеллект и сохранение казахской идентичности
Усиливая контроль и правоприменительную практику
Необходима качественная и оперативная работа
Казахстан и Япония нацелены на укрепление взаимодействия
Корпус идей, инициатив и приоритетов
Определена повестка заседания
Что предстоит сделать, чтобы Казахстан стал сильнее?
Поручено подготовить план мероприятий
12 млн госуслуг оказала полиция в прошлом году
Что делает женщину красивой?..
Преодолели трудности, наладили дело
Параллельные миры Нуртая Жардемова
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Неучтенный скот – потенциальная угроза
Из болота тащили... верблюда
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Как будут считать налоги казахстанцам в этом году
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Центральная Азия и Япония: современные тенденции и перспективы
Чтобы половодье не застало врасплох
Взять в долг и ездить с этажа на этаж
Новый рабочий график: в семи районах ВКО адаптировались к единому часовому поясу
Международный фестиваль косторезного искусства пройдет в Астане
Депутаты фракции AMANAT поддержали решение правительства по единому часовому поясу
Почти год прошел после самых крупных за последние 80 лет паводков в Казахстане. Кто и как помог пострадавшим
Песнь об Алие
Возврат активов: более 17 млрд тенге выделено на новый стадион в Астане
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Казахстан с очередным дипломатическим успехом
За знаниями – на Skills Enbek
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Два золота завоевала женская команда Казахстана по борьбе на турнире в Минске
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром

Читайте также

Искусственный интеллект и сохранение казахской идентичности
ИИ: вызов или благо?
Уровень Мирового океана стремительно растет
«Воздушных замков мы уже насмотрелись. Спрос будет жесткий»…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]