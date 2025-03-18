ИИ за 2 дня решил проблему, над которой ученые думали 10 лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Инструмент искусственного интеллекта от Google за 2 дня смог решить проблему, над которой ученые бились 10 лет. Об этом сообщила газета The Independent, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Nauka.tass.ru

По информации издания, исследователи из Имперского колледжа Лондона задали ИИ-модели вопрос о способности супербактерий противостоять антибиотикам. Инструмент выдал несколько ответов, включая вариант, к которому ученые пришли за 10 лет.

«То есть алгоритм смог изучить имеющиеся доказательства, проанализировать варианты, задать вопросы, смоделировать эксперименты и предложить ту же гипотезу, к которой мы пришли за годы тщательного исследования, но за толику времени», - рассказал профессор Хосе Пенадес.

По мнению ученых, инструмент поможет избежать тупиков в исследованиях, но необходимость в реальных экспериментах не пропадет.