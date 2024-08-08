Ильхам Алиев прибыл для участия в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии

Международное сотрудничество , Правительство
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Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

В столичном аэропорту президента Азербайджана встретил премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: t.me/KZgovernment

Двусторонние отношения между Казахстаном и Азербайджаном развиваются по всему спектру торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном по итогам прошлого года увеличился на 14,3% и составил $529,4 млн, за январь-июнь т.г. – $280,6 млн.   

Правительствами реализуются совместные проекты в нефтегазовой, транспортно-логистической сферах, в области цифровых коммуникаций и космической промышленности. Среди них проекты в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута, по прокладке волоконно-оптической линии связи и глубоководного электрокабеля по дну Каспийского моря. Также для раскрытия потенциала двустороннего сотрудничества учрежден совместный Фонд прямых инвестиций. 
 
Справочно: 

Консультативные встречи глав государств Центральной Азии проходят с 2018 года и нацелены на углубление и расширение региональной кооперации. За последние пять лет (2018–2023 годы) объем взаимной торговли вырос с $5,7 млрд до $11 млрд. Торговля Казахстана со странами ЦА в прошлом году выросла на 26,8%, достигнув отметки в $8 млрд.

#Бектенов #Азербайджан #Алиев

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