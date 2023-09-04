Иллюстратор из Кореи представит в Астане картину по мотивам казахской сказки "Ер Тостик"

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Новая работа известной художницы подготовлена специально в честь Года культурного обмена между Республикой Казахстан и Республикой Корея.

Фото: kaz.korean-culture.org

5 сентября в Национальном музее РК откроется выставка под названием «Встреча с У Наён в Казахстане: ханбок в сказках» корейской художницы У Наён, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу музея.

У Наён, известная как Obsidian – корейская художница-иллюстратор, чьи работы представляют традиционную одежду «ханбок» и сочетают в себе традиционные элементы.

Произведения У Наён известны по всему миру. Она сотрудничала с такими мировыми брэндами как Netflix, Disney, Marvel, Samsung, LG, а  в 2019 году получила награду от Министерства культуры, спорта и туризма Республики Корея «За вклад в популяризацию ханбока» (ханбок – женский национальный корейский костюм – прим. авт.).

Как рассказали в нацмузее, выставка разделена на две темы. Первой темой является серия «Ханбок в сказках», знакомящая с корейской традиционной одеждой посредством историй популярных героев сказок. Вторая – это серия «Девушка в ханбоке», в которой изображены девушки в корейской традиционной одежде.

На выставке также можно познакомиться с работой художницы, подготовленной специально в честь Года культурного обмена между Республикой Казахстан и Республикой Корея. Новая работа автора основана на сюжете известной казахской сказки «Ер Тостик».

«Произведение заново интерпретирует известную историю с точки зрения корейской художницы с использованием «ханбока» и традиционной корейской культуры, изображая внутренний рост главного героя, преодолевающего трудности и побеждающего дракона. В этой работе художница У Наён отметила сходство между золотыми украшениями «Золотого человека» и золотыми украшениями древнего государства Силла, находившегося когда-то на территории Корейского полуострова, запечатлев в произведении культурную общность Кореи и Казахстана», – рассказали в пресс-службе музея.

Экспозиция будет находиться в зале временных выставок на 6 этаже Национального музея РК с 5 сентября по 15 октября.

#выставка #художник #Нацмузей #Корея #У Наён #Ер Тостик

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