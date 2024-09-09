Илон Маск может стать первым в мире триллионером к 2027 году

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В докладе аналитической компании Informa Connect Academy говорится, что состояние американского бизнесмена Илона Маска может превысить $1 трлн к 2027 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Давая такой прогноз, компания опирается на свой анализ, исходя из которого состояние Маска в последние годы росло в среднем на 110% в год.

«Никто в мире еще не претендовал на статус триллионера, по крайней мере, пока. Тем не менее, есть несколько вероятных кандидатов», — говорится в начале доклада.

Помимо основателя компании SpaceX, в пятерку потенциальных долларовых триллионеров также попали владелец индийского промышленного конгломерата Adani Group Гаутама Адани (рост состояния — на 122% в год), генеральный директор американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг (111% в год), основатель индонезийского конгломерата Barito Pacific Праджого Пангесту (135%) и владелец люксового гиганта из Франции LVMH (Louis Vuitton – Moet Hennessy) Бернар Арно с семьей (29,3% в год).

Ранее данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) показали, что владелец LVMH Бернар Арно покинул тройку богатейших людей планеты и занял четвертое место с состоянием в $185 млрд, уступив его основателю Facebook Марку Цукербергу ($188 млрд). На втором месте рейтинга остался основатель и экс-глава американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос ($193 млрд). Однако лидер рейтинга по-прежнему не поменялся — им остался Илон Маск, финансы которого составляет $235 млрд.