Кто возглавил рейтинг богатейших людей мира

Lifestyle
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Айман Аманжолова
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Владелец LVMH Бернар Арно больше не входит в тройку списка

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Bloomberg опубликовал обновленный рейтинг богатейших людей мира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Владелец LVMH Бернар Арно больше не входит в тройку самых состоятельных людей мира, в ней присутствуют лишь американцы, следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

По его данным, владелец X и Tesla Илон Маск остается лидером рейтинга с состоянием в $235 млрд. Основатель американского онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос продолжает занимать второе место, его богатство оценивается в $193 млрд.

На третье место поднялся руководитель корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг с состоянием в $188 млрд, днем ранее оно оценивалось в $183 млрд.

Француз Арно опустился на четвертую строчку рейтинга с активами в $184 млрд.

Таким образом, тройка самых богатых людей мира состоит из граждан США. При этом Арно - единственный неамериканец в первой десятке, следует из данных рейтинга.

Bloomberg с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.

#рейтинг #богатство #миллиардер #Илон Маск

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