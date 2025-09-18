Скриншот видео

Его композиция Ella Quiere Techno в исполнении певицы Taichu представлена в числе пяти номинантов категории «Лучшее исполнение латинской электронной музыки» (Best Latin Electronic Music Performance). Об этом сообщил сам диджей на своей странице в Instagram.

Напомним, житель города Аксу Павлодарской области Иманбек Зейкенов, теперь известный под псевдонимом Imanbek, в 2019 году стал популярным благодаря своему ремиксу на песню Saint Jhn «Roses». За этот хит, признанный лучшим ремиксом года, он получил самую престижную в мире музыки премию «Грэмми» и стал первым обладателем этой премии из стран постсоветского пространства.