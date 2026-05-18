Димаш примет участие на фестивале культуры этноспорта в Турции

23 мая Димаш Кудайберген будет выступать в Стамбуле в рамках VIII Фестиваля культуры этноспорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com

Мероприятие, организованное Всемирной конфедерацией этноспорта, будет проходить проходить на территории аэропорта имени Ататюрка с 21 по 24 мая.

Программа охватывает традиционные виды спорта и народные игры, выставки ремесел, гастрономические зоны, театральные постановки и творческие вечера.

В 2025 году фестиваль посетили один миллион гостей; цель организаторов мероприятия на новый год — достичь 1,5 миллиона посетителей.

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген будет выступать с концертной программой 23 мая на главной сцене Türk Telekom. Начало концерта в 20.00 по местному времени.

Все мероприятия фестиваля — бесплатные.