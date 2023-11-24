Именины Пурги

В перечне интересных мероприятий, которые стоит посетить осенью в Алматы, теперь есть новый праздник – День рождения белой медведицы Пурги. И хоть имениннице исполнилось всего шесть лет, что по медвежьим меркам весьма нежный возраст, характер у белоснежной красавицы выработался стойкий, нордический, а повадки – как у ворчливой старушки.

Пурга прибыла в Алматы из московского зоопарка. Медведицу очень ждали. К ее приезду, словно к визиту важной особы, велась кропотливая масштабная работа. Были подготовлены ­вольер, два бассейна и потрачена уйма времени и сил на согласование условий ее проживания в нашем зоопарке с комиссией Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. Встречали даму с почес­тями и разместили в условиях all inclusive по высшему разряду. Прибыла Пурга в солнечный Алматы 7 апреля 2023 года. По правилам медведицу поместили на обязательный карантин и лишь после этого познакомили с ней посетителей.

Сегодня в апартаментах Пурги, помимо огромного вольера с двумя уличными бассейнами, установлен мощный кондиционер и «холодный» пол, чему северная гостья несказанно рада и в теплую погоду предпочитает проводить на нем большую часть своего времени. С сотрудниками зоопарка Пурга ведет себя совсем не холодно, она дружелюбна и ласкова. А вот знакомиться поближе с посетителями особо не стремится. Как все красивые дамы, Пурга капризна и действует по настроению. Если не в духе, из своего домика ни за что не выйдет – ни за лакомством, ни по любопытству.

Сегодня в честь своих именин она была снисходительна и доб­ра, показав себя во всей красе.

Сотрудники зоопарка, словно заправские аниматоры, приготовили для своей подопечной настоящую шоу-программу. На стену повесили гирлянду из букв с поздравлениями, соорудили праздничный торт из мяса, рыбы, курицы, овощей и украсили лакомство пушистой зеленью.

Пурга с любопытством «прочитала» поздравления, развешанные на стене, а затем разбросала все буквы по вольеру. Цветастый вкусный торт вызвал у молодой медведицы больший интерес. Пурга с удовольствием съела морковь с медом, а вот курицу утащила в помещение, обеспечив себя питательной заначкой, чем вызвала дружный хохот гостей мероприятия. На людях медведица ела, словно настоящая леди – «как птичка», будто начитавшись «Унесенных ветром», вняла советам мудрой Мамушки. А вот дождавшись, когда посетители разойдутся, раскрылась во всей красе – перевернула богатый дастархан и по кусочкам перетаскала к себе все яства.

В неволе белые медведи доживают до 40 лет. Предыдущий мишка Алькор, успевший стать легендой алматинского зоопарка, ушел из жизни в возрасте чуть более 30 лет, сказались хроничес­кие болезни. Но и это для белых медведей почтенный возраст. В естественных условиях дожить до такого возраста практически невозможно. Больше двух лет руководство зоопарка искало замену так полюбившемуся алматинцам Алькору. Долгие переговоры, строительство жилья с соблюдением всех условий – и вот, наконец, у нас опять есть белый мишка, поздравить которого сейчас самое время. Как только столбик термометра пополз вниз, Пурга приосанилась, взбодрилась и стала уделять своим поклонникам гораздо больше внимания и радовать их своим появлением все чаще.