Ими гордится страна

Интерактивная выставка «Великие личности Великой степи», организованная Областной библиотекой им. А. С. Пушкина, знакомит не только с книгами, но и фотоматериалами, видео и даже фильмами. Все разделы посвящены известным дея­телям, у которых на 2023 год выпадает юбилей.

Первая часть экспозиции рассказывает о личностях, сыгравших историческую роль в общественном и государственном устройстве Казахстана. В их ряду – мыслитель, основоположник тюркской ветви суфизма Ходжа Ахмет Ясауи, бий Старшего жуза, оратор и поэт Толе би, акын Бухар-жырау, алаш­ординец Отыншы Альжанов.

Отдельное место отведено биографиям литераторов, чьи произведения составляют золотой фонд страны. Это философ Шакарим Кудайбердыулы, поэт и просветитель Султанмахмут Торайгыров, писатели Оралхан Бокей, Анатолий Иванов, Николай Горбачев, Аскар Алтай, Токтарбек Магзумов и другие.

– Один из разделов экспозиции мы назвали «Жизнь, обращенная в творчество», – рассказали в Пушкинке. – Она – о деятелях культуры, которых хорошо знают не только в Казахстане, но и за рубежом. Здесь книги о нашем классике, композиторе-кюйши Курмангазы, первом казахском певце Амре Кашаубаеве, дикторе Казахского радио Ануарбеке Байжанбаеве. В Усть-Каменогорске на слуху имя актера, режиссера и сценариста Сакана Акелеева. Мы показы­ваем сборники его сценариев и видео, сделанные при жизни актера и режиссера.

Самая объемная часть экспо­зиции посвящена исследователям и ученым, чья судьба так или иначе связана с Восточным Казахстаном. В свое время с экспедициями в этих краях побывали известные геологи Владимир Обручев и Петр Чихачев, богатые сведения собрал краевед Прокофий Харламов. Огромный вклад в развитие Усть-Каменогорска внесли языковед-тюрколог Сарсен Аманжолов – его имя сегодня носит региональный университет.

Созидателем, организатором, замечательным руководителем остался в памяти горожан первый ректор педагогического института Юмаш Увалиев. Примером настоящего хозяйственника, человека, благодаря которому Усть-Каменогорск получил современный архитектурный облик, был советский министр среднего машинострое­ния Ефим Славский. Спортивная гордость края – трехкратный чемпион Европы по боксу Ержан Шегенов.

– Есть люди, имена которых, образно говоря, являются визитной карточкой Казахстана, – заключили в Пушкинке. – В 2023 году общественность празднует юбилеи целого ряда таких личностей. Мы воспользовались этим поводом, чтобы посвятить им выставку и открыть сезон встреч в нашей библиотеке в новом году.