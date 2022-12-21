Имитировавшего женский голос мошенника задержали в Шымкенте

Мужчина признался полицейским, что представлялся женщиной и специально разговаривал женским голосом.

Фото: Kazpravda.kz

В городской отдел полиции обратилась 57-летняя женщина и сообщила, что неизвестная обманула ее на 300 тысяч тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Выяснилось, что ей с неизвестного номера позвонила некая женщина, представилась сотрудником социальной службы. Незнакомка заявила, что потерпевшей якобы положена двухкомнатная квартира. Но проблема в том, что для оформления документов необходимо заплатить 300 тысяч тенге.

Поверив незнакомке, женщина перевела необходимую сумму на указный счет. После перевода денег мнимая работница социальной службы перестала выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции в Шымкенте задержали 26-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания, пояснил, что представлялся женщиной и разговаривал женским голосом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 190 УК РК "Мошенничество".