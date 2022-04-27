​​​​​​​Импорт снизить, экспорт нарастить

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова рассмотрены меры, направленные на импортозамещение, а также вопросы, касающиеся готовности к пожароопасному сезону.

Триединый подход

Как доложил глава МИИР Каир­бек Ускенбаев, в соответствии с поручением Главы государства министерством проведен детальный анализ возможностей и перспектив дальнейшего развития обрабатывающей промышленнос­ти с акцентом на импортозамещение и наращивание экспорт­ного потенциала. При этом на основе изучения опыта других стран выработан триединый подход и определены основные группы товарных позиций.

В первую группу, как сообщил министр, вошли товары с высокой готовностью к импортозамещению. То есть те, чье производст­во в стране уже налажено. Ко второй группе отнесены товары со средней готовностью к замещению, в отношении которых имеются определенная компетенция и готовые инвесторы для запуска соответствующих предприятий.

– Успешное развитие производств, вошедших в эти группы, требует усиления работы в части сырьевого, финансового, кадрового и другого обеспечения, включая решение вопросов по долгосрочным контрактам, – пояснил министр.

В третью группу вошли товары с низкой готовностью к импортозамещению. В основном это высокотехнологичные изделия, для выпуска которых еще предстоит создать необходимые условия.

По словам министра, в настоящее время сформирован пул инвестиционных проектов, планируемых к реализации в отраслях реального сектора экономики. Все они направлены на замещение импорта и увеличение экспорта готовой продукции. Это около 700 проектов в отрас­лях обрабатывающей и горнодобывающей промышленнос­ти, АПК и инфраструктуры. Из них 286 являются ключевыми с точки зрения импортозамещения. В текущем году планируется завершить и ввести в эксплуатацию 165 объектов, остальные – с 2023 по 2026 год.

В числе ключевых проектов текущего года – завод пропилена в Атырауской, предприятие по выпуску автомобильных шин – в Карагандинской и золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ) – в Акмолинской областях. Кроме того, предусматривается строи­тельство НПЗ в Туркестанской области.

В Шымкенте планируется запуск завода по производству алюминиевых банок, в ВКО – маслоэкстракционного предприя­тия. В Жамбылской области прилагаются усилия по расширению производства минеральных удоб­рений, в Алматы – по налаживанию выпуска алюминиевых и биметаллических радиаторов.

Благодаря реализации данных проектов будет замещено продукции на сумму до 9,1 млрд долларов, рост объема несырьевого экспорта составит 17,2 млрд долларов. При этом ожидается выход Казахстана на второе место в мировом экспорте ферросплавов, сокращение импорта стали на 75%, повышение переработки хлопка до 100%, а также импортозамещение на 25% напольных покрытий и геосинтетики.

По словам министра, на сегодня среди казахстанских предпринимателей немало желающих попасть в пул проектов по импортозамещению. Через call-центр с ними проводится консультационная работа. Количест­во проектов корректируется в режиме реального времени. Для эффективного осуществления программы предлагается параллельно осуществить системные меры поддержки бизнеса, в том числе через механизмы финансирования Фонда развития промышленности и Банка развития Казахстана, привлечение средств БВУ и местных исполнительных органов.

В целях обеспечения равного доступа промышленных предприятий к инженерно-коммуникационной инфраструктуре предполагается пересмотреть механизмы «Дорожной карты бизнеса». Среди прочих предложений – предоставление возможности акиматам регионов самостоятельно решать вопросы развития необходимой инфраструктуры. Совместно с Министерством образования и науки планируется формировать собст­венную базу кадровых ресурсов в рамках государственного образовательного заказа.

По словам главы МИИР, важно также закрепление за недропользователями обязательств по обеспечению сырьем производственных предприятий.

После утверждения Программы импортозамещения ожидается принятие региональных программ, направленных на мониторинг и исполнение проектов по сокращению импорта. Эту работу акиматы должны будут провести до сентября текущего года.

В свою очередь министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев доложил о мерах, принимаемых в отрасли в сфере импортозамещения. По его словам, на сегодня предприятия отечественной пищевой промышленности обеспечивают около 80% потребностей внутреннего рынка по 29 видам продовольственных товаров.

До конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию 24 мясокомбината, завершить 22 проекта по закладке плодовых садов на площади 8,2 тыс. га. Кроме того, в планах на ближайшие годы – запуск 20 молокоперерабатывающих заводов, проектов по строительству и расширению 23 птицефабрик, а также возведению нового сахарного завода.

В рамках рассмотрения данного вопроса также выступил министр энергетики Болат Акчулаков.

Приоритетные задачи

Премьер-министр подчеркнул, что с учетом нынешней геополитической ситуации вопросы импортозамещения приобретают особую актуальность для экономики. На сегодня доля закупок отечественных товаров и услуг в государственном, квазигосударственном секторах, а также в сфере недропользования не превышает 52%. Однако фактическая доля казахстанского содержания составляет около 40%.

– За прошлый год импорт вырос почти на 8%. При этом, как и прежде, мы продолжаем импортировать товары с высокой добавленной стоимостью, а экспортировать – в основном продукты низких переделов. Для обеспечения конкурентоспособности экономики Казахстана необходимо менять эту практику, – отметил Премьер-министр.

Также было отмечено, что в рамках разрабатываемой Прог­раммы импортозамещения до 2025 года планируется довести долю казахстанского содержания до 60%, что придаст импульс развитию новых производств и создаст около 116 тыс. новых рабочих мест.

Глава Правительства подчерк­нул, что одним из мультипликативных эффектов реализации крупных инвестиционных проектов будет создание пояса малых и средних предприятий вокруг них, что также положительно скажется на социально-экономическом развитии регионов. В этой связи акиматам совместно с министерствами индустрии и инфраструктурного развития, нацио­нальной экономики поручено обеспечить своевременное решение инфраструктурных вопросов для реализации новых проектов.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с заинтересованными госорганами и холдингом «Байтерек» поручено проработать воп­росы финансирования проектов и совместно с центральными и местными исполнительными органами доработать проект программы с учетом озвученных подходов и внести его в Правительство до 16 мая.

Меры противопожарной безопасности

Как сообщил министр по ЧС Юрий Ильин, в текущем году в регионах республики по-прежнему сохраняется высокая пожаро­опасность. Ежегодно в стране регистрируется до 800 случаев лесостепных пожаров и возгораний.

В прошлом году в Казахстане было зарегистрировано свыше 750 случаев пожаров в лесных массивах, в результате сгорело до 167 тыс. га зеленых угодий. Прямой материальный ущерб, нанесенный природным экосис­темам, превысил 6 млрд тенге.

По итогам прошлого года наибольшее количество лесных пожаров произошло в Восточно-Казахстанской области – 194 случая, Актюбинской – 123, Павлодарской – 114, Костанайской – 100.

В текущем году уже зарегист­рировано 42 случая весенних лес­ных пожаров с общей площадью возгорания до 668 га. По прогнозным данным Казгидромета, в предстоящий пожаро­опасный период температура в среднем составит +30 0С. В южной, восточной и западной частях республики прогнозируются засушливость и дефицит осадков с повышением температуры до +40 0С. Все это, как подчеркнул глава МЧС, значительно усугуб­ляет пожароопасность в лесных массивах страны.

В целях обеспечения космичес­кого мониторинга практически во всех регионах, за исключением Кызылординской и Туркестанской областей, заключены договоры на получение таких услуг с АО «Қазақстан ғарыш сапары». Для отработки вопросов взаимодействия на приграничных территориях запланировано проведение пожарно-тактичес­ких учений с подразделениями МЧС России восьми сопредельных регионов. Определены региональные группировки сил и средств.

– Несмотря на принимаемые меры и требования, говорить о полной готовности лесохозяйственных учреждений регионов к пожароопасному периоду не приходится. В некоторых регионах уровень технической оснащеннос­ти природоохранных и лесных учреждений не превышает 50%, – отметил министр.

По его словам, в подведомственных акиматам учреждениях Атырауской области оснащенность составляет 20%, Кызылординской – 33%, Западно-Казахстанской – 47%. В подведомственных Минэкологии учреждениях Восточного Казахстана оснащенность составляет не более 24%, Актюбинской области – 47%, Северо-Казахстанской – 48%.

На сегодня каждая пятая имею­щаяся единица техники из-за длительных сроков эксплуатации не готова к ликвидации пожаров и возгораний на местах. Аналогичная ситуация отмечается и с пожарной безопасностью степных массивов.

За последние пять лет произошло более 500 степных пожаров и свыше 23 тыс. возгораний. Площадь, пройденная огнем, превысила 1,5 млн га. Ущерб, причиненный экосистеме степных ландшафтов, составляет свыше 121 млн тенге. Более того, в степных пожарах погибли 18 человек, сгорело более 2 тыс. голов скота.

– Кроме вреда экологии и уничтожения кормовой базы животноводства степные пожары представляют реальную угрозу населенным пунктам, лесному фонду и посевам. Например, возгорание сухой травы и распространение в жилую зону города Риддера в мае прошлого года привело к гибели одного человека и тяжелым ожогам других жителей. Огнем было уничтожено более 30 жилых домов. Ущерб от пожара составил 254 миллиона тенге, – напомнил министр.

Как подчеркнул глава МЧС, акима­там необходимо своевременно и оперативно реагировать на повышение пожарной опаснос­ти в лесах, ограничивая доступ населения в лесные массивы.

Наиболее эффективный способ локализации возможных природных пожаров – создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов, сельскохозяйственных полей, в лесных массивах, вдоль автомобильных и железных дорог. По мнению главы ведомства, уже сейчас необходимо мобилизовать население на очистку территории вокруг населенных пунктов, дачных массивов от сухой растительности, не допуская ее отжига.

В свою очередь министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев сообщил, что в 2021 году наиболее крупные лесные пожары зафиксированы на территории лесных и природоохранных учреждений Костанайской и Алматинской облас­тей. В числе основных причин – запоздалая реакция на мес­тах в случаях возгорания лесов, несвоевременное выдвижение дополнительных сил сторонних организаций, недостаточный уровень взаимодействия при тушении пожаров, в том числе слабая оснащенность лесной охраны техникой и оборудованием.

О мерах по усилению пожарной безопасности в регионах доложили акимы Восточно-Казах­станской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областей.

Глава Правительства поручил акиматам регионов продолжить работу по организации пожарных постов и добровольных противопожарных формирований, держать на контроле вопросы противопожарной безопасности в детских оздоровительных лагерях, санаториях и зонах отдыха.

Министерству экологии и акиматам регионов надлежит принять меры по повышению уровня пожарно-технического оснащения природоохранных и лесных учреждений, обеспечить готовность сил и средств к оперативному реагированию на природные пожары, а также предусмотреть привлечение к пожаротушению авиации.

МОН и акиматам регионов необходимо осуществить проверку всех учебных заведений на соответствие требованиям пожарной безопасности, исправность сигнализации, гидрантов, огнетушителей и готовность пожарных выходов.