Импульс производству дала пандемия Статьи 16 октября 2023 г. 2:00 1 Николай Николаев В Алматы на территории СЭЗ «Парк инновационных технологий» дан старт строительству завода по производству медицинских изделий. Церемония закладки фундамента специализированного предприятия прошла в микрорайоне «Алатау». В возведение завода вложено полтора миллиарда тенге частных инвестиций. По планам инвесторов строительство здесь намечено завершить менее чем через год, в июне 2024-го. На оснащенном современным оборудованием заводе будет занято около сотни работников, которые займутся выпуском востребованной на рынке медицинских услуг продукции. Это различные катетеры, зонды, контейнеры для сбора патологического материала и многое другое, что ранее закупалось у иностранных производителей. После ввода завода в строй его производственные мощности позволят выпускать десять миллионов единиц изделий в год. Помимо насыщения потребностей внутреннего рынка, отечественный производитель планирует экспортировать изделия в Узбекистан и Кыргызстан. Предварительные договоренности с медицинскими структурами соседних республик уже имеются. Как заявил генеральный директор управляющей компании СЭЗ «ПИТ» – ТОО «Технопарк «Алатау» Олжас Сартаев, медицинское направление здесь начало активно развиваться в 2020 году, когда мир столкнулся с пандемией. В приоритетные виды деятельности специальной экономической зоны также включено производство медицинской техники, медоборудования и фармпрепаратов. Для осуществления этих проектов выделен участок земли, на котором в настоящее время идет строительство. В свою очередь Баглан Баккулова, директор компании, реализующей инвестиционный проект, рассказала о своей деятельности и планах на будущее. По ее словам, компании нынче исполняется 30 лет. В свое время медицинский рынок очень нуждался в одноразовой продукции, поэтому и пришла идея открыть такое производство. Начинали с трех наименований, на сегодня расширили ассортимент до 110 видов медизделий. Сейчас продукция, которая очень востребована, поставляется во все лечебные учреждения республики в объеме 3,5–4 млн единиц. – Мы не только производим, но и сами разрабатываем новые виды продукции по заказам медиков, у нас есть свое конструкторское бюро, технологи, – подчеркнула глава компании. Инвестиционный проект осуществляется при поддержке Алматинского городского управления предпринимательства и инвестиций. #Алматы #строительство #завод #медицинские изделия