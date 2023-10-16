Импульс производству дала пандемия

Церемония закладки фун­дамента специализированного предприятия прошла в микрорайоне «Алатау». В возведение завода вложено полтора миллиарда тенге частных инвес­тиций. По планам инвесторов строительство здесь намечено завершить менее чем через год, в июне 2024-го.

На оснащенном современным оборудованием заводе будет занято около сотни работников, которые займутся выпуском востребованной на рынке медицинских услуг продукции. Это различные катетеры, зонды, контейнеры для сбора патологического материала и многое другое, что ранее закупалось у иностранных производителей.

После ввода завода в строй его производственные мощнос­ти позволят выпускать десять миллионов единиц изделий в год. Помимо насыщения пот­ребностей внутреннего рынка, отечественный производитель планирует экспортировать изделия в Узбекистан и Кыргызстан. Предварительные договоренности с медицинскими структурами соседних респуб­лик уже имеются.

Как заявил генеральный директор управляющей компании СЭЗ «ПИТ» – ТОО «Технопарк «Алатау» Олжас Сартаев, медицинское направление здесь начало активно развиваться в 2020 году, когда мир столкнулся с пандемией. В приоритетные виды деятельности специальной экономической зоны также включено производство медицинской техники, медоборудования и фармпрепаратов. Для осуществления этих проектов выделен участок земли, на котором в настоящее время идет строительство.

В свою очередь Баглан Баккулова, директор компании, реализующей инвестиционный проект, рассказала о своей деятельности и планах на будущее.

По ее словам, компании нынче исполняется 30 лет. В свое время медицинский рынок очень нуждался в одноразовой продукции, поэтому и пришла идея открыть такое производство. Начинали с трех наименований, на сегодня расширили ассортимент до 110 видов мед­изделий. Сейчас продукция, которая очень вост­ребована, поставляется во все лечебные учреждения республики в объе­ме 3,5–4 млн единиц.

– Мы не только производим, но и сами разрабатываем новые виды продукции по заказам медиков, у нас есть свое конструкторское бюро, технологи, – подчерк­нула глава компании.

Инвестиционный проект осуществляется при поддержке Алматинского городского управления предпринимательства и инвестиций.