Имущество на 45 млрд тенге изъято по делу о хищениях в Казкоммерцбанке

С санкции суда арестованы земельные участки площадью почти 300 га и автотранспортные средства на общую сумму 44,5 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Департаментом АФМ по городу Алматы, при координации прокуратуры города в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств АО «Казкоммерцбанк», проведено параллельное финансовое расследование и осуществлена процедура досудебной конфискации.

– С санкции суда арестованы земельные участки подозреваемых лиц площадью почти 300 га и автотранспортные средства на общую сумму 44,5 млрд тенге. В целях возмещения причиненного ущерба, в порядке статей 667, 668 УПК РК, предусматривается досудебная конфискация имущества, добытого преступным путем разыскиваемыми лицами. Решением суда имущество передано в собственность государства путем постановки на баланс акимата Алматы, – говорится в сообщении.

Поиски иного имущества, подлежащих конфискации, продолжаются.