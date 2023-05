Индустриализация – стержень экономической политики Свежий выпуск 642

День индустриализации, традиционно проходящий два раза в год, – это одно из важнейших событий в деловой жизни страны. Это позволяет оперативно отслеживать и объективно оценивать реализацию экономи­ческих программ, уровень развития государства. Особенность нынешнего мероприятия в том, что оно подводит итоги первого полугодия второй пятилетки Государственной программы индустриально-инновационного развития Казахстана, которая стартовала в 2015 году.

Местом проведения Дня индустриализации на этот раз стал столичный выставочный центр «Корме», где в том чис­ле была организована выставка «Қазақстанда жасалған – Сделано в Казахстане». Экс­позицию Глава государства осмот­рел до начала мероприя­тия. Президент ознакомился с новыми значимыми проектами, продукцией отечественной легкой промышленности, новыми предприятиями пищевого сектора.

Кроме того, в рамках мероприятия члены Правительства и акимы областей отчитались о проделанной работе, в ходе общенационального телемоста состоялся запуск ряда проектов Карты индустриализации и программы «Нұрлы жол», а также была презентована деятельность ранее запущенных производств.



Четкость целей и задач

Обращаясь к собравшимся, Президент вкратце охарактеризовал ход первой промышленной пятилетки. В частнос­ти, если говорить о финансах, было привлечено порядка 33 млрд долларов иностранных инвестиций, из которых половина пришлась на программу индустриально-инновационного развития страны.

Глава государства подчерк­нул, что вторая пятилетка ин­дустриализации имеет более четкий фокус. Определены шесть приоритетных отрас­лей – это нефтеперерабаты­вающий и металлургический комплекс, пищевая и химичес­кая промышленность, промышленное оборудование и производство строительных материалов. В основе работы лежит кластерный подход. Как отметил Нурсултан Назарбаев, в новой программе максимально учтены уроки, полученные при реализации первой пятилетки, использован весь накопленный позитивный опыт.

Президент детально остановился на крупных системообразующих проектах, реализуемых в обрабатывающей промышленности с участием иностранных инвесторов, – их сегодня 22.

– Так, совместно с альянсом «Рено-Ниссан» запускается строительство автозавода полного цикла и технопарка по производству автокомпонентов. Итальянская компания «Тенарис» инвестирует в завод по производству труб премиум-класса. Совместно с английской «Дандо Дрилинг» будет запущен завод по производству буровых установок. Российский «Еврохим» планирует производство минеральных удобрений. Канадская «Куду Индастриз» намерена наладить производство винтовых насосов для нефтегазовой отрасли. В рамках сотрудничества по программе «Шелковый путь» реализуется большой пакет проектов с китайскими парт­нерами, – рассказал Глава государства.

Индустриализация, как подчеркнул Нурсултан Назарбаев­, – это стержень всей экономичес­кой политики государства. Эффективное ее проведение необходимо для достижения главной цели Стратегии-2050 – вхождения Казахстана в число 30 наиболее развитых стран мира.

Говоря о реализации второй пятилетки ГПИИР, Президент перечислил ряд направлений работы, которым нужно уделять особое внимание как цент­ральным исполнительным органам, так и властям на местах.

Так, в первую очередь Глава государства подчеркнул необходимость повышения эффективности и производительнос­ти действующих предприятий.

– Для этого требуется внед­рение системы бережливого производства, элементов роботизации и автоматизации, модернизация технологичес­ких линий. Особенно это касается наших традиционных отрас­лей – металлургии, нефте­переработки, химии, – подчерк­нул Нурсултан Назарбаев.

Президент отметил важность создания и дальнейшего развития принципиально новых для Казахстана отраслей промышленности – нефтегазохимии, автомобилестроения и ряда других.

– Здесь решение кроется в реализации нескольких крупных стратегических проектов совместно с глобальными игроками. Поручаю Правительству, национальным холдингам определить перечень таких проектов, закрепить ответственность за их реализацию. Для доступа к современным технологиям, компетенциям и глобальным рынкам сбыта надо обеспечить привлечение десяти трансна­циональных корпораций и «якорных» инвесторов, – сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что в таких секторах, как пищевая промышленность, производство строи­тельных материалов, машиностроение, имеется высокий потенциал для развития отечественного бизнеса, создания конкурентоспособной продукции и выхода на внешние рынки. В связи с этим холдингу «Байтерек» совместно с Нацио­нальной палатой предпринимателей «Атамекен» поручено активизировать работу по реализации проекта «Национальные чемпионы».

Вместе с тем Глава государства подчеркнул важность разработки для Казахстана собственного бренда, который будет напрямую ассоциироваться с нашей страной и положительно влиять на ее имидж на меж­дународной арене. При этом он призвал в этой работе проя­вить максимальную креативность, чтобы этот нацио­нальный образ был привлекательным, ярким и свежим, представляющим нашу страну с самой лучшей стороны.

Президент отметил, что в рамках интеграционных процессов, особенно Евразийского экономического союза, следует начать более концентрированную работу по выходу на приграничные рынки – России, Центральной Азии, Китая, Индии и Ирана. Нурсултан Назарбаев­ обратил внимание и на важность более тесного сотрудничества и координации между областями внутри Казахстана – регионы могут сами перекрывать потребности друг друга в тех или иных товарах и услугах, могут реализовывать совместные проекты. Такая консолидация даст дополнительные возможности для экономического роста.

Глава государства также кос­нулся предстоящего членства во Всемирной торговой организации, что, безусловно, открывает перед отечественной экономикой новые горизонты.

– С одной стороны, это обеспечивает нашим предприятиям доступ к огромным зарубежным рынкам, а потребителям – большой выбор товаров и услуг. Мы получаем возможность для создания новых производств и рабочих мест. Наша задача – помочь казах­станским компаниям поскорее приспособиться к новым условиям и извлечь максимальную выгоду от вступления в ВТО, – сказал Президент, добавив, что за те 19 лет, что длились переговоры, казахстанской стороной была проделана хорошая работа и членом этой организации наша страна становится, защитив свои национальные интересы.



Для нынешних и будущих поколений

В своем выступлении на Дне индустриализации Глава государства отметил особую значимость новой экономической политики «Нұрлы жол» – колоссального проекта, нацеленного не только на решение текущих задач, но и направленного на долгосрочные результаты для будущих поколений. Такой масштабной задачи Казахстан перед собой еще не ставил, и осознание ее важности должно вдохновить всех жителей страны. Ведь в современном мире без развитой, продуманной транспортной инфраструктуры нет экономики, нет жизни.

– Нам предстоит построить и реконструировать 7 тысяч километров автодорог внутри страны. Всего в предстоящие три года на цели программы будет направлено свыше 20 миллиардов долларов, из которых более трети выделяют международные финансовые институты. Ожидается, что в течение четырех лет программа прибавит к росту ВВП в совокупности 16%. В итоге к 2019 году мы намерены на треть сократить время в пути между крупными городами, сформировать единую энергосистему страны и, самое главное, объединить всю нашу экономику в единый рынок, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент подчеркнул, что программа «Нұрлы жол» также позволит стимулировать промышленность и сферу услуг. Так, необходимо усилить компонент местного содержания, чтобы дать возможность казахстанскому бизнесу полноценно принимать участие в реализации проектов программы. Большие возможности здесь открываются с точки зрения развития современной сферы сопутствующих услуг – питания, проживания, технического сервиса… Это, в свою очередь, повысит комфортность маршрутов через нашу страну, а стало быть, и привлекательность транзитных путей через Казахстан.

– Кроме того, мы строим дороги, которые будут служить не одному поколению казах­станцев. Для этого необходимо не только качественное строительство, но постоянная поддержка и обслуживание. Поэтому Правительству необходимо подумать о создании единого оператора, который будет полностью отвечать за содержание и развитие дорожно-транспорт­ной инфраструктуры всей нашей страны, – добавил Глава государства.

Нурсултан Назарбаев отметил, что в рамках Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» регулирование в области строительства, нед­ропользования, энергетики и транспортировки будет приведено в соответствие с лучшими международными практиками. Внедрение стандартов ОЭСР необходимо для страны, которая поставила себе цель – войти в топ-30 самых развитых государств мира.

В завершение Глава государства подчеркнул, что все проводимые реформы направлены на создание новых качественных условий для дальнейшего становления Казахстана.

– Они являются одним из сис­темных шагов государства на пути повышения роли частного сектора в отечественной экономике. Это положительно повлияет и на улучшение жизни граждан страны. Сегодня мы убедились в наличии серьезных достижений. Теперь наша задача заключается в реализации поставленных перед страной важных задач, – сказал Нурсултан­ Назарбаев.



C учетом глобальных трендов

С докладом о реализации индустриальной политики и программы «Нұрлы жол» в стране выступил министр по инвес­тициям и развитию Асет Исекешев.

– Завершение первой пятилетки и начало реализации второй пятилетки индустриализации проходят в очень непрос­тых условиях, – подчеркнул он. – Геополитические вызовы, падение цен на нефть, снижение экономического роста на наших основных рынках – в России и Китае – все это соз­дало достаточно серьезную повестку не только для промышленности, но и экономики в целом.

Информируя о динамике развития индустрии за первое полугодие текущего года, глава МИРа отметил, что по поручению Президента страны в начале года Правительство приняло План поддержки промышленных предприятий. В результате предпринятых шагов по итогам 5 месяцев текущего года объем промышленного производства вырос на 0,5%. Однако снижается добыча железной руды в связи с падением спроса в КНР, отмечается падение производства в машиностроении.

Вместе с тем доля проектов Карты индустриализации в обрабатывающей промышленности увеличилась на 14%. На начало года из 770 проектов карты более 200 испытывали трудности в загрузке мощностей. Некоторым пришлось временно приостановить производство, в первую очередь из-за девальвации российского рубля и снижения спроса на внутреннем рынке. За 5 месяцев удалось вывести на стабильную работу 135 проектов.

Как заметил глава профильного ведомства, несмотря на сложности, продолжается работа по запуску новых проектов Карты индустриализации. В текущем году планируется ввод около 100 предприятий, в том числе в первом полугодии стартовали 20 проектов.

Между тем министр уверен, что происходящие изменения создают не только вызовы, но и возможности. Поэтому важнейшей задачей представляется привлечение инвестиций и становление Казахстана как регионального инвестиционного хаба. По его словам, запуск госпрограммы «Нұрлы жол», идея по созданию международного финансового цент­ра в Астане, а также совместная с Китаем реализация программы «Экономический пояс Шелкового пути» дают новый импульс для прихода иностранных инвесторов. По его информации, за первое полугодие проведены переговоры с более чем 700 иностранными компаниями, 26 транснациональными компаниями.

Касаясь системных вопросов, Асет Исекешев отметил, что текущая ситуация позволяет по-новому взглянуть на дальнейшую работу по диверсификации экономики. Так, произошедшие за последние полгода изменения показали, что начинается долгосрочный сценарий – «низкие цены на сырье при высоком уровне интеграции», в связи с чем возникла необходимость корректировки подходов.

– С учетом интеграционных процессов и бюджетных ограничений мы сконцентрируемся на привлечении иностранных инвестиций, учете глобальных технологических трендов и поддержке нацио­нальных чемпионов, – констатировал министр, выделив в связи с этим несколько направлений. Во-первых, по методике, разработанной с помощью Всемирного банка совмест­но с НПП «Атамекен» и НУХ «Байтерек», были рассмотрены конкретные производственные товары во всех отраслях и определен перечень из 152 товаров для организации производства. Эти товары условно разделены на две группы: для производства первых будут привлекаться транснациональные корпорации, это капиталоемкие проекты, фактически новые отрасли, и вторая группа может быть освоена действующими отечественными предприятиями.

Следующий фокус во второй пятилетке будет направлен на новую экспортную политику. Новые возможности, которые открываются, несмот­ря на краткосрочные шоки, – это рынки России, Китая, Индии, Ирана и стран Ближнего Востока. Поэтому будет предпринят новый комплекс мер с упором на продвижение казахстанских брендов.

И конечно, в центре внимания будут инновации. Как показывает опыт, рост технологических инноваций происходил именно в периоды экономических спадов. И в Казахстане они становятся решающим фактором в ответ на усиление конкуренции из-за сжимающихся рынков и трансформации глобальной индустрии под влиянием таких трендов, как урбанизация и ускорение технологического развития. В связи с этим в рамках «100 шагов» МИР совместно с МОН и МНЭ выработали новые подходы по инновационно-технологическому развитию. Они предусмат­ривают работу по четырем направлениям. Это вывод предприятий на новый технологический уровень, создание единой системы поддержки науки и коммерциализации производства, обеспечение притока в Казахстан новых технологий, развитие автоматизации, роботизации, инфокоммуникационных технологий, использование новых материалов.

– Сегодня мы наблюдаем беспрецедентное ускорение динамики технологического развития, изменения в экономике и геополитике. С учетом этого корректировка второй пятилетки, которая проводится по поручению Президента страны, будет включать конкретные направления, на которых мы сконцентрируемся во втором полугодии и в 2016 году, – заключил Асет Исекешев.

Выслушав доклад, Президент акцентировал внимание на ускоренном развитии мировой экономики. Подчеркнув, что индустриализация является фундаментом дальнейшего поступательного движения страны, Нурсултан Назарбаев­ поручил Правительству отслеживать тренды глобального развития, а областным акимам, исполнительной власти всех уровней – помогать бизнесу на местах осуществлять намеченные планы.



Контрцикличные меры экономики

О мерах по реализации программы модернизации ЖКХ, совершенствовании инфраструктуры жилищного сектора, поддержке предпринимательства, проектах «Нұрлы жол», институциональном развитии как драйверах роста национальной экономики доложил Главе государства министр национальной экономики Ерболат Досаев.

Как подчеркнул министр, в целях кардинального снижения износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения из Национального фонда в текущем году предусмотрено порядка 60 млрд тенге, в 2016 году – 90 млрд тенге. На сегодня в этих сферах реализуются 96 социально значимых для регионов проектов.

– Только в нынешнем году будет построено и реконструировано 266,3 километра сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также 14 единиц котельных. Это позволит снизить износ сетей с 67 до 65% в 2015 году и значительно повысить надежность и качество предоставляемых услуг населению, проживающему в более чем 2,5 тысячи жилых домов, – отметил глава МНЭ РК.

В своем докладе Ерболат Досаев сообщил и о ходе реализации жилищной политики страны. В частности, он отметил, что в рамках строительства и приобретения арендного жилья на 2015–2016 годы из Национального фонда предусмотрено 145 млрд тенге. В текущем году будут построены и приоб­ретены более 7 тыс. квартир. На эти цели с учетом средств рес­публиканского бюджета выделено 122 млрд тенге.

В марте-апреле начато распределение среди очередников местных исполнительных органов первых 2 437 квартир общей площадью 133 тыс. кв. м. Дополнительно в июне текущего года начато распределение очередных 360 квартир общей площадью порядка 21 тыс. кв. м.

– В настоящее время в 12 городах страны на стадии строи­тельства еще 3 280 арендных квартир общей площадью 200,9 тысячи квадратных мет­ров, запланированных на текущий год, – сообщил министр.

В 2015 году за счет средств Национального фонда выделены бюджетные кредиты местным исполнительным органам на завершение строительства 240 тыс. кв. м жилья в сумме 30 млрд тенге. На развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в районах жилищной застройки в текущем году выделены целевые трансферты в сумме 42,7 млрд тенге, в том числе из средств Национального фонда – 17,5 млрд тенге.

– На эти средства начата реализация 170 проектов по обеспечению жилых домов надлежащей инфраструктурой, в том числе 66 проектов по гос­программе «Нұрлы жол», – сказал министр.

Он также доложил Главе государства о развитии инфраструктуры в сфере энергетики и образования. В числе крупных проектов энергетики – проект «Транзит Север – Восток – Юг», который реализуется с целью усиления связи северной зоны с восточным и южными регионами республики. На сегодня из предусмотренных к строительству в 2015 году 200 км воздушной линии электропередачи 500 кВ построено 130 км на участке Семей – Усть-Каменогорск.

В целях реализации поручения Главы государства по ликвидации аварийных школ и трехсменного обучения до конца 2017 года из Национального фонда предусмотрено порядка 62 млрд тенге. В текущем году начато строительство 34 школ. Кроме того, ведутся строительно-монтажные работы на 19 объектах в 8 регионах страны. В Астане и Алматы по оставшимся объектам ведутся подготовительные работы для начала строительно-монтажных работ.

– В целях обеспечения полного охвата дошкольным образованием и воспитанием детей в возрасте от 3 до 6 лет предус­мотрено строительство 27 детсадов. В 2015 году начато строительство 17, – отметил Е. Досаев.

Говоря о поддержке МСБ и институциональном развитии, он сообщил, что на сегодня в рамках льготного кредитования МСБ профинансировано 129 проектов бизнеса на сумму 25,4 млрд тенге. Банками второго уровня одобрено еще 97 проектов на сумму 32,1 млрд тенге.

Всего в рамках льготного кредитования для МСБ в 2014–2015 годах из Нацио­нального фонда выделено 300 млрд тенге. По состоянию на 26 июня 2015 года, из них освоено 190,4 млрд тенге или 63%. При этом профинансировано 874 проекта предпринимательства. Льготное финансирование этих проектов и реализация международных кредитных линий только в текущем году позволят создать в стране порядка 8 тыс. новых рабочих мест, а также увеличить производство продукции на сумму свыше 220 млрд тенге.

Кроме того, на завершение подведения недостающей инженерной инфраструктуры в рамках «Дорожной карты бизнеса-2020» выделены дополнительные средства из Национального фонда в размере 10 млрд тенге.

– При этом 5,4 миллиарда тенге направлено на финансирование 8 индустриальных зон в регионах. Около 4,6 миллиарда тенге – отдельных проектов предпринимателей, – подчеркнул докладчик.

Проведение структурных реформ в экономике республики осуществляется при тесном сотрудничестве с международными финансовыми организациями. На сегодня индикативный портфель инвестиционных и институциональных проектов составляет 12,9 млрд долларов, из которых доля МФО – 9,2 млрд долларов. Кроме того, предполагается привлечение частных инвестиций на сумму 1,4 млрд долларов.

В 2015 году начата реализация 23 проектов совместно с международными финансовыми организациями. Так, по Всемирному банку портфель инвестиционных проектов составил 5,8 млрд долларов. В текущем году совместно с Всемирным банком начнется реализация 8 проектов на общую сумму 1,1 млрд долларов, направленных в первую очередь на повышение конкурентоспособности МСБ, стимулирование продуктивных инноваций, подготовку кадров и создание служб занятости.

По Европейскому банку реконструкции и развития индикативный портфель составляет 2,5 млрд долларов. В 2015 году совместно с ЕБРР начнется реализация порядка 12 проектов на общую сумму 1,4 млрд долларов, направленных на кредитование МСБ, софинансирование строительства Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги через ГЧП и другие инфраструктурные проекты. По Азиатскому банку развития портфель инвестиционных проектов составляет 2 млрд долларов, по Исламскому банку развития – 2,2 млрд долларов.

Выслушав доклад министра, Глава государства указал, что в строительной сфере мы должны достраивать то, что уже начато, оставляя на поздний срок проекты, которые находятся еще на стадии проектирования.



Акцент – на регионы

В ходе телемоста Президент обратил внимание, что основная работа по индустриализации и новой экономической политике «Нұрлы жол» осущест­вляется в регионах.

– Это политическая задача выживания Казахстана в современных условиях, – констатировал Глава государства. – Все это делается для того, чтобы в кризисную ситуацию не допустить спада экономики.

Ключевая задача акимов, напомнил Нурсултан Назарбаев, – организовать людей на выполнение этой важной задачи. Главные показатели работы местных исполнительных органов – это создание рабочих мест, а также развитие малого и среднего бизнеса.

Об осуществлении индустриальной политики на местах доложили главы регионов.

Как проинформировал аким Павлодарской области Канат Бозумбаев, в рамках второй пятилетки индустриализации реализуется 24 проекта с объемом инвестиций 1,2 трлн тенге и созданием около 6 тыс. рабочих мест в металлургии, машиностроении, энергетике, химической и нефтехимической промышленности.

– В этом году мы планируем ввести 7 проектов на сумму 435 миллиардов тенге и трудоустроить 2 260 человек, – сказал аким. – На сегодня уже реализуются проекты по производству полимерных изделий, оборудования для железнодорожной отрасли. Кроме того, на днях запущена турбина мощностью 65 мегаватт на ТЭЦ-3 «Павлодар-Энерго». До конца года введем оставшиеся 4 проекта. Самые крупные из них – строительство Бозшакольского ГОКа и установки прокалки нефтяного кокса. Только в строительство Бозшакольского ГОКа будет вложено 406 миллиардов тенге и создано 1 500 рабочих мест. Что касается установки прокалки нефтяного кокса, то объем инвестиций составит 8,7 миллиарда тенге, будет создано 250 рабочих мест. Реализация проектов идет в соответствии с графиком.

Глава региона заверил Президента, что все намеченные планы павлодарцы претворят в жизнь.

В свою очередь аким Алматинской области Амандык Баталов, отмечая эффект от реализации индустриальных проектов в различных секторах региональной экономики, сказал, что благодаря программе индустриально-инновационного развития в области значительно выросло благосостояние населения. Так, за годы реализации индустриальной программы средний уровень доходов населения в Алматинской области увеличился в 2 раза (2010 г. – 27 тыс., 2014 г. – 52 тыс. тг.), уровень безработицы снизился до 4,8%. В региональной промышленности создано дополнительно более 7 тыс. новых рабочих мест.

На строительстве объектов специальной экономической зоны и четырех крупных автодорожных проектов, таких как «Алматы – Хоргос», «Западная Европа – Западный Китай», «Алматы – Капшагай» (Центр – Юг), «Алматы – Усть-Каменогорск», «Ушарал – Достык», сегодня занято более 10 тыс. человек

– У молодых семей и жителей области сегодня есть возможность преобретения квартир по доступным ценам за счет строительства кредитного и арендного жилья, а также применения специальных льгот, – сказал А. Баталов.

Он также отметил, что проводимая государством политика поддержки предпринимательства создала в регионе благоприятный инвестиционный климат. На сегодня свои средства в новые проекты на территории области готовы вложить 15 иностранных и 35 отечественных инвесторов. Задачи, обозначенные в Послании «Нұрлы жол – путь в будущее», позволяют эффективно выстроить работу в условиях экономики «особого периода».

– Во второй пятилетке мы планируем реализовать 18 проектов на сумму более 50,6 миллиарда тенге с созданием 2 073 рабочих мест. В нынешнем году в области будут введены в строй 6 новых индустриальных объектов, в том числе завод по производству алюминиевого профиля, – сообщил аким.

В текущем году в области планируется построить и ввести в эксплуатацию свыше 700 тыс. кв. м жилья. На сегодня с участием акционерного общества «Байтерек» уже осуществляется выкуп 1 100 квартир в жилом комплексе «Асыл Арман» в Талдыкоргане, в том числе 100 квартир для детей-сирот.

В сфере образования для решения проблемы трехсменного обучения до 2018 года будет построена 51 школа, в том числе 25 – за счет средств Национального фонда. Для полного охвата детей дошкольного воспитания и обучения до 2020 года будет построено 245 детских садов, в том числе 133 – за счет частных инвестиций.



Твердые шаги стратегии

В ходе телемоста в режиме «онлайн» были введены в эксплуатацию 10 новых объектов Карты индустриализации.

Символично, что республиканский телемост, посвященный Дню индустриализации, начался именно с Казахстанской Магнитки. Сегодня, 3 июля, исполняется 55 лет со дня исторической плавки первого казахстанского чугуна, в которой участвовал и будущий Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом стране напомнил генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Виджай Махадеван: телемост в столицу был «проложен» с производственной площадки, где на фоне доменных печей собралось несколько сотен рабочих металлургического комбината.

От имени тех, кто возводил комбинат, Главу государства поздравил с замечательным памятным днем Токтархан Ыскаков, ветеран «АрселорМиттал Темиртау». Бригадир формирования и отгрузки в цехе горячего оцинкования и алюминирования подчеркнул, что металлурги всегда и во всем поддерживают Президента и трудятся во благо родной страны.

«Героиней» Дня индустриализации стала доменная печь № 3, в реконструкции которой приняли участие специалисты более 20 казахстанских предприятий. Работы завершились в первом квартале года. После капитальных технических преобразований исполинский агрегат по выплавке чугуна по праву может считаться самой современной доменной печью в группе предприятий «АрселорМиттал», оборудованной по последнему слову техники.

Один из самых масштабных инвестиционных проектов обошелся компании в 173 млн долларов. Проект классифицируется как капитальный ремонт второго разряда. Но с учетом масштабности модернизации и уровня реализованных технологических решений, по сути, возведена практически новая доменная печь. Ее капремонт положительно скажется на стабильности работы аглодоменного производства комбината. Реализованный проект позволит компании увеличить до 20 лет межремонтный срок работы обновленной печи.

Благодаря реконструкции, на литейном дворе созданы безопасные условия труда для горновых, обеспечена устойчивая и максимально эффективная работа агрегата. Модернизация привела к минимизации затрат на техобслуживание, автоматизировала производство и внедрила природоохранные технологии. Объем доменной печи вырос на 17% (с 3 200 до 3 848 кубических метров). Это увеличивает годовую производительность домны до 2,3 млн тонн чугуна, в то время как до ремонта годовая производительность составляла 1,8 млн тонн чугуна. Кроме того, проведенная модернизация позволит снизить потребление промышленной воды на 30%, электроэнергии – на 8% и кокса – на 2% на тонну чугуна.

Эффективное технологическое и техническое обновление предприятия, в которое вошла и реконструкция печи, увеличившая производительность дом­ны на 12,5%, проводится для достижения конкретной цели.

– Стратегической задачей комбината является поручение Главы государства по модернизации производства с выходом на 6 миллионов тонн стали в год. Мы вышли на проектные показатели – 6,3 тысячи тонн чугуна в сутки, – сказал генеральный директор АО «АМТ» Виджай Махадеван и заверил, что металлурги будут трудиться с максимальной энергией во имя процветания независимого Казахстана.

Глава государства был тронут поздравлением темиртаусцев:

– Я вижу ветеранов, с которыми вместе работали. Я рад вас приветствовать и поздравить с этим знаменательным днем, – сказал Нурсултан Абишевич. – Желаю всего доброго! Непростые времена сейчас. Но даже в этих сложных условиях доменная печь прошла реконструкцию. Это большие средства, большие затраты, новые мощности. Желаю успеха!

Следующей на связь с Астаной вышла Восточно-Казах­станская область, где на Усть-Каменогорском титано-магние­вом комбинате с одобрения Главы государства запустили новое оборудование – ковочный пресс «ПА-1343».

Инновационный проект «Внедрение технологии послойной резки титанового блока» реализован на предприятии в рамках второй пятилетки ГПИИР.

На сегодняшний день продукция АО «УК ТМК» экспортируется в индустриально развитые страны мира. Благодаря участию в ГПИИР на предприятии реализовано несколько инновационных проектов по созданию новых технологических переделов, что позволило увеличить номенклатуру производимой продукции и соответственно расширить рынок ее сбыта.

В числе наиболее значимых – открытие в 2010 году цеха по производству титановых слитков и сплавов, успешно применяемых в авиакосмической, нефте­газовой отраслях, атомной энергетике, оборонной и медицинской промышленности.

В рамках второй пятилетки ГПИИР запланировано также строительство еще одной обогатительной фабрики на базе месторождения «Сатпаевское» и ряд других значимых проектов. По признанию самих металлургов, все эти годы они чувствовали реальную поддержку Главы государства, по поручению которого еще на заре независимости страны была разработана «Программа развития титано-магниевой промышленности Казахстана на 1992–2001 годы».

Прежде чем приступить к разработке и реализации нового проекта, ведущие специалисты предприятия тщательно изучили мировой опыт. Внедрение уникальной технологии послойной резки губчатого титана осуществлялось совместно с немецкой фирмой Siempelkamp.

– Мы инвестировали в этот уникальный проект 1 миллиард тенге. Новая технологическая линия позволит автоматизировать процесс управления производством, снизить себестоимость, повысить качество и укрепить позиции казахстанского титана на мировых рынках, – отметила президент АО «УКТМК» Асем Мамутова и попросила у Елбасы разрешения ввести в действие новый ковочный пресс.

Дав разрешение на запуск ковочного пресса, Президент подчеркнул, что титано-магние­вый комбинат – это уникальное предприятие Казахстана, второго такого нет. Он находится на острие научно-технического прогресса, участвует в создании уникальных машин и механизмов в мире, поэтому начало работы нового оборудования – большое событие для всех. Глава государства поздравил заводчан с победами и пожелал успехов.



Инвестиции дают рост

…В ходе телемоста, посвященного Дню индустриализации, южане продемонстрировали проекты, успешная реализация которых стала возможна благодаря привлечению инвестиций, в том числе иностранных. Бахтияр Маматов, руководитель ТОО «KazKioti», рассказал Главе государства о готовности к запуску завода по производству тракторов совместно с корейской компанией Daedong. Стоимость проекта составляет 7 млрд. тенге. На предприятии трудоустроено 400 рабочих, руками которых собраны первые тракторы, продемонстрированные в прямом эфире Президенту страны.

Производство в Ордабасинском районе предусматривает выпуск тракторов марки Kioti мощностью от 60 до 100 лошадиных сил. Проект реализован совместно с южнокорейской компанией Daedong. Кроме того, на предприятии предполагается выпуск тракторов от 20 до 180 лошадиных сил под маркой Foton совместно с китайской компанией Foton Lovol. Проектная мощность предприятия позволяет выпускать 5 тыс. тракторов и другой сельскохозяйственной техники в год.

Выпускаемая продукция будет соответствовать мировым стандартам, что позволит постепенно технически перевооружать физически и морально устаревшую базу сельскохозяйственной техники в стране. В дальнейшем планируется экспортировать продукцию в страны СНГ, так как торговые марки Kioti и Foton уже знакомы потребителям этих стран, да и по сравнению с белорусской техникой тракторы Kioti более экономичны.

На заводе организовано собственное конструкторское бюро, а значит, можно менять характеристики тракторов по индивидуальному заказу. Также смонтировано итальянское оборудование для покраски кузова тракторов.

Новый завод расположен в совместной казахстанско-турецкой индустриальной зоне (КТИЗ), общая площадь которой составляет 50 га. Здесь сейчас разворачивается грандиозное строительство объектов по производству промышленных товаров. Общий объем инвестиций составит 129,5 млн долларов. Немаловажен и тот факт, что в КТИЗ предполагается создать 1 100 рабочих мест. Уже сейчас строятся девять заводов и фабрик, большинство из которых является уникальным для нашей страны. Фирма GOLD ALUMINIUM создает производство алюминиевых и биметаллических радиаторов, компания AGRITOM намерена выпускать оборудование для выращивания гидропонного зеленого корма, LLP «KONTINENT EVEREST» – упаковочную полипропиленовую пленку высочайшего качества. Не менее интересны и другие проекты, наполняющие КТИЗ.

Опыт южан, ставших первопроходцами по организации индустриальных зон, показывает, что они являются действенным механизмом стимулирования развития частного предпринимательства и активно содействуют росту инвестиционной привлекательности региона.

В ходе телемоста Главе государства продемонстрировали результат 5-летней работы по формированию ИЗ «Оңтүстік» общей площадью 337 га на территории бывшего фосфорного завода.

Прямую трансляцию вели непосредственно из одного из цехов ТОО «HILL Corporation», наладившего в ИЗ выпуск моторных масел.

Мухтар Турабеков, руководитель управляющей компании ИЗ «Оңтүстік» доложил Президенту о том, что для создания условий для работы предпринимателям и обновления инженерно-коммуникационной инфраструктуры по государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2020» из республиканского бюджета выделено 5,8 млрд тенге. Сегодня в ИЗ «Оңтүстік» реализуется 72 инвестиционных проекта общей стоимостью 76,8 млрд тенге, на которых в общей сложности откроется около 7 тыс. новых рабочих мест. Более трех тысяч человек имеют стабильную работу, ведь 45 заводов и фабрик, в открытие которых инвестировано 19,3 млрд тенге, успешно функционируют.

За четыре года общий объем производства предприятий индустриальной зоны составил 44,2 млрд тенге. Объем налоговых поступлений достиг 3 млрд тенге, то есть на 1 тенге бюджетных средств привлечено 13,2 тенге частных инвестиций.

…В ходе общенационального телемоста в Северо-Казахстанской области с конвейера был выпущен первый комбайн отечественной сборки «Сампо-Азия».

Местом его появления стало ТОО «Машиностроительный завод «КАЗТЕХМАШ», самое молодое предприятие региона. Учредителем реализованного в рамках Карты индустриализации проекта стоимостью 1,9 млрд тенге стали ТОО «Самрук-Казына Инвест», ТОО «КАЗИНТЕРТЕХСЕРВИС» и зарубежные компании SampoRosenlewLtd. (Финляндия) и PronapSp. Zo.o (Польша) – проект реализован с трансфертом их технологий, а также Biso (Австрия). Основным видом деятельности «КАЗТЕХМАШа» определено производство сельскохозяйственной, транспортировочной и коммунальной техники. Это весьма перспективное направление, поскольку на сегодняшний день, к примеру, четыре пятых зерноуборочной техники в нашей стране имеет срок эксплуатации 13–15 лет при нормативе 8–10. Реализация проекта позволит снизить зависимость от импорта сельскохозяйственной техники, за последние семь лет увеличившегося более чем на 340 млн долларов.

Представляя Главе государства свое детище, генеральный директор МЗК Сабит Шакенов отметил, что Казахстану в год необходим приток полутора тысяч высокопроизводительных комбайнов, при выходе на проектную мощность «КАЗТЕХМАШ» на четверть закроет потребность. В данный момент производство носит чисто сборочный характер, но уже в 2018 году отечественная составляющая изделий достигнет 60 процентов. Его инвест-компаньон Микко Левяйярви от имени SampoRosenlewLtd. сказал: «Позвольте выразить вам благодарность и признательность за создание благоприятного инвестиционного климата в Казахстане, а также за поддержку иностранных инвесторов. Благодаря вашей политике индустриализации и новых пяти институциональных реформ мы смело зашли на рынок Казах­стана. Мы рады нашему первому совместному заводу и просим дать старт».

– Разрешаю запустить предприятие. Всех вас поздравляю. Казахстан – аграрная страна. И мы нуждаемся в такой технике. Такое машиностроительное производство нам нужно было давно. Это очень радостное событие, поэтому желаю успехов предприятию в работе, – сказал Нурсултан Абишевич.

…На данном этапе проект обеспечил создание более полусотни постоянных рабочих мест, когда предприятие заработает в полную силу, их станет 140–150. К тому времени с конвейера ежегодно будут сходить 400 комбайнов (по всем параметрам аналогичных престижным «Джон Дирам»), полтысячи тракторов и 1 200 единиц техники различных модификаций. В частности, это продемонстрированные недавно сельчанам косилки, роторные грабли и пресс-подборщики, скоростью и качеством работы в полевых условиях оставившие самое благоприятное впечатление у всех участников «Дня поля». На их первую партию, говорят, уже нашлись покупатели, привлеченные, помимо отменных технических характеристик, выгодными условиями приобретения изделий нового завода.

Конкурировать на равных с известными производителями предприятию поможет высокая квалификация персонала, для чего на первых порах было организовано обучение кадров на заводах Польши и Финляндии. В дальнейшем необходимые кадры будут готовиться специально под каждый осваива­емый на месте вид работ – сборщики, сварщики, красильщики и т. д., что соответствует принятому в стране курсу на дуальное образование.

Такой путь определило предприятие для осуществления весьма амбициозных планов. Поначалу, кроме СКО приоритетным рынком сбыта определены близлежащие области: Костанайская, Акмолинская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская. Кроме того, предполагается распространить продажи на сопредельные области Российской Федерации, а также осуществить выход на Афганистан, Монголию и в последующем поставлять продукцию в Китай.

…Онлайн-связь соединила Астану с Костанайской областью, где вчера было запущено новое производство пищевой промышленности – завод по выпуску молока и кисломолочной продукции ТОО «Лидер-2010». Генеральный директор компании Владимир Ширяев рассказал о том, что благодаря политике поддержки бизнеса получило развитие молочно-товарное производство, начатое три года назад. Предприятие полного цикла получает 20 тонн молока ежедневно. Построен молокозавод мирового стандарта мощностью 7 000 тонн в год. Продукция поставляется во все регионы Казахстана и 30 городов России. За счет эффективного маркетинга география сбыта будет расширена.

– Это наш вклад в решение поставленной в Плане нации задачи по увеличению доли экспорта молочной продукции до половины, – заверил руководитель завода.

Глава государства дал разрешение на запуск производства и заметил, что для аграрной страны большую роль играет переработка сельхозпродукции, поэтому это хорошее событие.

…В Жамбылской области вчера в строй была введена солнечная электростанция на площадке Бурое мощностью 50 МВт ТОО «Burnoye Solar-1». Она расположена на 150 гектарах земли и является самой крупной в Центральной Азии. За счет энергии солнца электростанция сможет вырабатывать 72 млн киловатт-часов в год. Уже в этом году производительность солнечной электростанции будет увеличена до 100 МВт – таков вклад компании в подготовку к Всемирной выставке «ЭКСПО-2017».

Заслушав информацию руководителей компании, Глава государства подчеркнул, что эта солнечная электростанция уникальная, первая, и подобные источники электроэнергии необходимо развивать во всех регионах Казахстана. Президент поздравил с окончанием работы, заметив, что это большое событие не только для Жамбылской области, но и всей страны.



Промышленный профиль Жетысу

Семиречье отметило День индустриализации вводом в строй алюминиевого завода, а также презентацией строящегося автобана Алматы – Капшагай.

Илийский район по праву считается промышленным флагманом Жетысу, одним из лидеров по числу вводимых производственных объектов. Достойное место в этом ряду займет завод ТОО «Aluminium of Kazakhstan», построенный менее чем за 2 года в рамках Карты индустриализации. Предприятие расположено в поселке Туймебаево, его производственный корпус раскинулся на площади в 8,5 тыс. кв. м.

Как доложил Президенту генеральный директор ТОО Нурсултан Жумабек, ежемесячно на заводе планируется выпускать до 1 000 тонн алюминиевого профиля и других изделий.

Здесь установлено не имеющее аналогов современное оборудование, которое позволяет производить свыше 300 наименований продукции, используемой в строительной индустрии, энергетике и машиностроении. В товарном ассортименте – не только стандартные алюминиевые профили, но и оконно-дверные и фасадные системы, облицовочные панели, перила и ограждения. Сумма инвестиций в проект превысила 20 млн долларов.

Производственный процесс полностью автоматизирован, начиная от литья заготовок, прессования и покраски изделий и заканчивая линией упаковки алюминиевого профиля. Благодаря применению современных технологий значительно сокращено потребление электроэнергии и газа, что обеспечит экологическую безо­пасность производства.

Предприятие проводит совместные исследования с крупнейшим научным центром Турции, изучает опыт известных мировых производителей алюминиевого профиля. Есть собственный технический отдел, который будет заниматься лабораторными исследованиями, осуществлять контроль качества продукции, разрабатывать новые изделия. На первом этапе планируется загрузить производственные линии на 50%, затем выйти на проектную мощность. Создается 150 рабочих мест, привлеченные из-за рубежа специалисты обучат местный персонал управлению оборудованием. Значительный объем выпускаемых изделий пойдет на экспорт в страны СНГ и дальнего зарубежья.

– Мы сможем полностью обеспечить качественной продукцией объекты ЭКСПО-2017, – отметил в ходе прямого включения со столицей Н. Жумабек. – Выражаем особую благодарность Президенту за поддержку по созданию и вводу в строй такого мощного производства!

Глава государства сердечно поздравил коллектив завода с его успешным запуском, пожелал успехов в работе и благополучия.

В этот же день в рамках телемоста состоялась презентация одного из крупных инфраструктурных проектов программы «Нұрлы жол» – строительства автотрассы Алматы – Талдыкорган. К концу нынешнего года полностью откроется движение на 80-километровом отрезке до Капшагая. Объект возводится по нормативам категории 1А с цементобетонным покрытием, расширением до шести полос. Качество автострады будет аналогичным автобану Астана – Бурабай, разрешенная максимальная скорость движения составит 140 км в час.

Сейчас здесь строятся мосты, путепроводы, водопропускные каналы. В прямом телеэфире Президента проинформировали о ходе строительства автодорожной развязки близ Капшагая.

Как отметил Нурсултан Назарбаев, автомобильные и железные дороги строятся не только для нужд сегодняшнего дня, а для будущих поколений. Они будут как лучи, выходящие из Астаны. На строительстве этих объектов, возводимых на территории нашей огромной страны, получат работу тысячи казахстанцев. Поэтому необходимо уделять большое внимание качеству строящихся дорог, а также эффективной реализации проектов «Нұрлы жол», в которые вкладываются большие средства, как государственные, так и заемные.



Основа нефтехимии

В Атырауской области специальная экономическая зона «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» создана с целью развития нефтехимии.

В ходе общенационального телемоста Глава государства дал старт первым двум производственным линиям ТОО «Полимерпродакшн». Как сообщил генеральный директор предприя­тия Габит Закария, проект стоимостью 16,8 млрд тенге реализует «Объединенная химическая компания». Здесь будет выпускаться 30 видов продукции, 60% которой пойдут на экспорт. Планируется создать 370 рабочих мест.

Предприятия по выпуску полипропилена (500 тыс. тонн в год), полиэтилена (800 тыс. тонн в год) и бутадиена (250 тыс. тонн в год), которые составят основу нефтехимического кластера, в качестве сырья будут соответственно использоваться пропан, этан и бутан с месторождений Тенгиз и Кашаган, а в последующем – сырье Карачаганакского месторождения.

– Объем вложенных инвестиций по проектам на территории СЭЗ составляет 110 миллиардов тенге. Всего объем налогов и налоговых отчислений, уплаченных предприя­тиями СЭЗ, равен 11 миллиардам тенге. СЭЗ «НИНТ» создана на период до 2032 года, что позволяет, используя государственную поддержку, создать привлекательные условия для прямых инвестиций в строительство экспортоориентированных и высокотехнологичных производств. В их число входят как мощные производственные предприятия по выпуску базовой крупнотоннажной нефтехимической продукции, так и предприятия малого и среднего бизнеса по дальнейшей переработке с высокой добавленной стоимостью, – сообщили в АО «Управляющая компания СЭЗ «НИНТ».

Помимо прямых выгод, развитие нефтехимического кластера даст мультипликативный эффект, в том числе развитие смежных и сервисных отраслей, что благоприятно отразится на социальном положении населения.

Деятельность СЭЗ позволит привлечь в нефтегазохимическую отрасль Казахстана 8 млрд долларов, или порядка 1,5 трлн тенге инвестиций. Всего здесь будет производиться продукции на сумму порядка 2 млрд долларов в год.

На строительстве объектов будет трудоустроено 17 тыс. рабочих, а позже, в период эксплуатации, будет создано 1,5 тыс. постоянных рабочих мест. При этом в смежных отраслях экономики работу найдут до 3 тыс. специалистов.

Привлекательность СЭЗ очевидна. Благодаря налаженной инфраструктуре производители могут сэкономить до 20% на капитальных расходах, а на операционных – до 15%. В Атырауской СЭЗ возведут объекты общезаводской и производственной инфраструктуры. К примеру, это единая газотурбинная электростанция, комплексы по водоочистке и водоподготовке, единая установка производства технических газов.

Государством на развитие СЭЗ выделено порядка 39 млрд тенге, из которых 14 млрд тенге – бюджетный заем на развитие инфраструктуры. В 2014 году из средств Национального фонда было выделено 24,5 млрд тенге на строительство газотурбинной электростанции. В 2015 году на завершение строительства инфраструктуры СЭЗ выделяется 68,5 млрд тенге.

Объекты инфраструктуры, которые должны быть построены и введены в эксплуатацию до 2018 года, позволят снизить себестоимость казахстанской нефтехимической продукции, а значит, повысить ее конкурентоспособность на международном рынке.

…Мангистауская область в ходе телемоста с Президентом РК презентовала проекты «Расширение Актауского морского порта в северном направлении» и «Строительство железнодорожной ветки «Боржакты – Ерсай».

Стоимость первого проекта – 38 млрд тенге.

– На сегодня работы по трем причалам – зерновому, контейнерному и для генеральных грузов – уже практически завершены. Подняты все шесть силосов зернового терминала, завершается монтаж оборудования. Четвертый причал – для портового флота – на стадии завершения. Также закладываются фундаменты административного здания, центра санитарно-эпидемиологических услуг, материальных складов, инвентарного склада и гаража. Одновременно ведется укладка подъездной автомобильной дороги, – рассказал президент АО «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт» Михаил Ялбачев.

Президенту доложили, что работы ведутся строго по графику. Сдать объект планируют во втором полугодии этого года. Здесь предусмотрено строительство зернохранилища, которое будет состоять из шести бункеров на 10 тыс. тонн каждый. Это позволит перевозить более 1,5 млн тонн зерна в год. А контейнерная площадка на 1 млн тонн обработки грузов в год и три причала позволят развить транспорт­ный потенциал морского порта Актау.

Реализовывают этот масштабный проект в три этапа. Первый предусматривал строительство защитных сооружений. Они были завершены три года назад. Сейчас идут работы по второму этапу «Проведение дноуглубительных работ». Его должны завершить уже в этом году. Проектная стоимость работ – 5,4 млрд тенге. Для реализации последнего этапа «Строительство сухогрузных терминалов и инфраструктуры» было создано совместное предприятие – ТОО «Актауский морской северный терминал» с участием сразу трех компаний. По подсчетам, инвестиционные затраты на строительство этих причалов и инфраструктуры порта составляют 36,5 млрд тенге.

Во время телемоста Нурсултану­ Назарбаеву также продемонстрировали работы, которые ведутся на железнодорожной линии Боржакты – Ерсай протяженностью 23,8 километра. Старт этому значимому проекту был дан осенью прошлого года. По железнодорожной магистрали грузы будут доставлять в порт Курык – его пока строят. А в будущем линия сама станет важным инфраструктурным объектом поддержки морских нефтяных операций. Ее соединят с действующей магистралью Мангышлак – Узень и выведут в сторону порта Курык на Каспий, где сейчас возводится мощный паромный комплекс.

Сегодня станция активно принимает грузы и строительные материалы. Вот уже несколько дней по новой железнодорожной ветке на станцию Ерсай и дальше на Курык поступают грузы – цемент, песок, железобетонные блоки. Все эти материалы необходимы для возведения паромного комплекса.

Президент Казахстана Нурсултан­ Назарбаев отметил важность развития логистики в республике, поздравил коллективы предприятий и пожелал им больших успехов.

…На прямую связь с Главой государства вышла Актюбинская область. Нурсултан Назарбаев­ ознакомился с ходом строительства Индустриальной зоны (ИЗ). Как доложил Президенту заместитель акима области Гали Искалиев, в рамках программы «Нұрлы жол» в Актобе в этом году завершается строительство инфраструктуры ИЗ. На ее территории, площадью 200 гектаров, будут размещены десятки инновационных производств и созданы тысячи новых рабочих мест. Здесь сейчас ведется строительство автодороги, возведено здание административно-бытового комплекса, начата подготовка стройплощадок под производственно-промышленные комплексы. На этих объектах задействованы 100 единиц спецтехники. Уже по этим проектам видна эффективность государственных инвестиций: на 1 тенге бюджетных средств будут привлечены не менее 7 тенге частного капитала. Глава государства дал старт строительству первых производств на территории Индустриальной зоны.

Стоит отметить, что общая сумма инвестиций на строительство инфраструктуры ИЗ составляет 5,5 млрд тенге. В 2014-м на возведение внешней ее инфраструктуры было освоено 3 млрд тенге. В текущем году планируется – 2,5 млрд. В строительстве задействовано 1 200 человек. Здесь будут размещены около десяти крупных и средних заводов и более 30 малых производств. В настоящее время от трех субъектов бизнеса поданы заявки на включение их в ИЗ общей площадью 23 га.

Так, ТОО «УЛАН компаниясы» реализуется проект строительства промышленного комплекса по производству металлоконструкций, строительных материалов, мостовых кранов. Инвестиции первого этапа составляют 15 млн долларов. С пуском завода будет создано 115 рабочих мест. Также с китайской компанией «WEI FANG» прорабатывается реализация второго этапа проекта по производству козловых кранов. На предприятии будут применяться современные технологии в целях обеспечения «зеленой» энергией, а также для уменьшения расхода энергоресурсов, что позволит уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе парниковых газов.

Заявку подало на включение проекта в ИЗ и ТОО «Каспий Плюс». Оно возводит комплекс по производству металлообработки, крепежных изделий, фибры для армирования бетона, пластиковых изделий и акриловых ванн стоимостью 3 млн долларов. Основным направлением деятельности компании является импортозамещение путем производства креп­лений для горных выработок, а именно: арочной крепи, стальной сетки, анкеров и других видов крепежей.

Еще одним первопроходцем в Индустриальной зоне стало ТОО «Спецтехника». Оно наметило построить завод по сборке спецтехники. Стоимость – 1,5 млн долларов. Инвесторами являются предприниматели из РФ.

Наряду с этим четырьмя компаниями АО «АМФ Групп» готовится заявка на включение в ИЗ проекта по строительству электростанции мощностью 120 МВт. Прорабатываются также крупные проекты с участием инвесторов из Китая, России и Польши.



Дороги, ведущие к успеху

В ходе общенационального телемоста Президента ознакомили с ходом строительства инфраструктурных объектов. В их числе – транспортно-логистический центр Астаны, который был открыт вчера в торжественной обстановке. Он состоит из общетемпературного склада, климатического склада, торгово-дистрибуционного центра, контейнерной площадки. Новый центр позволяет удовлетворить потребности регионов в современных терминальных решениях за счет создания центров консолидации и дистрибуции товаропотоков с покрытием соседних стран.

Расположение центра на стыке транспортных артерий железнодорожного, автомобильного, воздушного транспорта обеспечит мультимодальную дистрибуцию по «лучевому принципу» транспортной логистики. С введением в строй ТЛЦ в Астане работой будут обеспечены более 850 человек.

А в Западно-Казахстанской области площадка телемоста располагалась на дороге Уральск – Таскала, являющейся участком трассы, соеди­няющей область с Саратовской губернией. Уральск, как известно, является западными воротами страны, что также учитывается в формировании новой транспортной системы. На ХI Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Атырау между регионами был подписан меморандум о реконструкции трассы Уральск – Таскала – Озинки – Саратов. В документе предусмотрена также совместная работа по улучшению условий сервисного обслуживания пассажирских и грузовых перевозок, организации безопасного движения.

Председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Ермек Кизатов доложил Нурсултану Назарбаеву о том, что проект реконструкции международной трассы Уральск – Саратов реализуется в рамках программы «Нұрлы жол». Часть средств на него намечено выделить из Национального фонда. Подрядчик объекта – компания Uniserv, имеющая большой опыт работы в дорожном строительстве.

Дав разрешение на старт работ, Глава государства отметил, что задачей номер один является обеспечение высоких качественных показателей. Для этого есть все необходимое – средства, техника. Программа «Нұрлы жол» создает новые рабочие места. Цель состоит в том, чтобы эффективно использовать государственную поддержку.



Сделано в Казахстане

В рамках телемоста участники могли ознакомиться с широчайшим ассортиментом продукции под брендом «Қазақстанда жасалған – Сделано в Казах­стане», который был представлен в экспозиционном зале выставочного комплекса «Көрме». Выставка приятно удивила тем, что ни по виду, ни по качеству наши товары нисколько не уступали продукции мировых торговых марок. В этом желающие мог­ли тут же убедиться. В организованной по инициативе АО «Национальное Агентство по развитию местного содержания «NADLoC» (МИР РК) экс­позиции приняли участие свыше 80 компаний из всех регионов страны.

Как сказал председатель правления общества Кайрат Бектургенев, основной акцент экспозиции сделан на новые предприятия, новые производственные линии и направления в модернизации и расширении выпускаемой продукции.

– Здесь представлен прак­тически весь перечень продукции, начиная от эксклюзивных продуктов питания, таких как козье молоко, до пуговиц, обуви, бытовых моющих средств, антифриза, колесных пар и стрелочных переводов для железной дороги. Прежде всего мы хотим донести до населения Казахстана мысль о том, что, покупая казахстанское, они поддерживают своих товаропроизводителей и экономику, – отметил глава агентства.

В рамках форума-выставки было также подписано более двух десятков соглашений о сотрудничестве между NADLoC и отечественными товаропроизводителями о нанесении Единого логотипа на продукцию. Среди таких предприятий ТОО «Akniet Pharmaceuticals», ТОО «Alian-Paint», ТОО «Бал-Бала», ТОО «Барыс-2007», ТОО «Бемер Арматура», TOO «ДДЭК», АО «Жамал-ай», ТОО «Завод бытовой химии», ТОО «KazPlast», ТОО «КАЗПЛАСТ», ТОО «КазЛегПром», ТОО «КаптанНатурПродукт», ТОО «Карат», ТОО «МУТЛУ-ГИПС», ТОО «Нитро Сибирь», ТОО «Пик Астана Ютария» LTD, ТОО PLANTA, НПЦ «Рауан», ТОО «Рауан-Налко», ТОО «SMF SYSTEMS», АО «Цесна-Астык», ТОО «Экофарм интернейшнл».

Был также подписан трехсторонний меморандум между АО «NADLoC» (МИР РК), представителями американской компании AVAYA и компанией «КазТехЭлектроника» о сотрудничестве в развитии телекоммуникационной отрасли в РК. Стороны намерены наладить производство телефонных станций и телефонных аппаратов в Астане и Жезказгане. Производство будет включать адаптацию и локализацию под Казах­стан специального программного обеспечения, предоставляемого AVAYA, разработку на базе ПО с открытым исходным кодом сис­темного программного обеспечения для установки на аппаратную платформу.

По информации Кайрата Бектургенева, на первоначальном этапе планируется использовать 30% местного содержания.

Директор по производству научно-производственного предприятия «КазТехЭлектроника» Владилен Якунин считает, что приход на казахстанский рынок одного из лидеров мировой телекоммуникационной отрасли позволит не только получить большой серьезный опыт, но и, несомненно, приведет к увеличению спроса на данную продукцию и росту числа потребителей.

Нужно отметить, что в рамках Дня индустриализации отечественных производителей поддержали во всех регионах страны, проведя одно­временно танцевальный флэшмоб под современные казахские хиты. Кроме того, были отмечены наиболее активные участники объявленной Президентом страны общенацио­нальной акции «Сделано в Казахстане». Так, за активное освещение хода акции были вручены дип­ломы телекомпаниям «24кz», «Казахстан», агентству «Хабар», информагентству BNews.kz. Награды получили и местные исполнительные органы, среди которых – Мангис­тауская, Южно-Казах­станская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области, а также отечественные товаропроизводители: племенное хозяйство «Сарайшык», «ТОО «Пик Астана Ютария» LTD, научно-производственный холдинг «Фитохимия» и компания «Кублей».

Кульминацией вечера стала объединенная демонстрация казахстанских брендов легкой промышленности. В показе приняли участие 12 компаний, представляющих широкую линейку одежды и аксессуаров от детской и спортивной до мужской и женской.



