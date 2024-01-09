Информационное сообщение о проведении конкурса по формированию перечня теле-, радиоканалов свободного доступа

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Конкурс проводится в соответствии с Правилами проведения конкурса по формированию перечня теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором телерадиовещания, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 28 апреля 2015 года № 494 (далее – Правила).

Формирование перечня теле-, радиоканалов свободного доступа осуществляется в зависимости от среды распространения многоканального вещания (цифровое эфирное, спутниковое телерадиовещание).

В соответствии с Правилами, вскрытие конвертов состоится 30 января 2024 года в 16.00 часов по адресу: г. Астана, ул. Мәңгілік Ел, 8 (Дом министерств), 14 подъезд (745 кабинет).

Итоги конкурса будут подведены в срок не более пятнадцати рабочих дней со дня вскрытия конвертов по вышеуказанному адресу.

Данные о радиотелевизионных станциях (далее – РТС) с указанием наименования населенных пунктов (территории) прилагаются.

Конкурсные предложения претендентов должны содержать следующие документы:

Творческие предложения

1) сетку вещания теле-, радиоканала (на последующий месяц);

2) информацию, содержащую следующие сведения:

- тематическая направленность теле-, радиоканала и их жанровое соотношение (информационные, аналитические, публицистические, молодежные и детские, музыкальные теле-, радиопрограммы и художественные, документальные фильмы);

- языковое соотношение вещания, время трансляции теле-, радиопрограмм на казахском языке;

- соотношение собственных теле-, радиопрограмм, покупных теле-, радиопрограмм и ретрансляции;

- среднесуточное время вещания;

- кадровый потенциал творческих и технических работников в количественном выражении.

Технические предложения

1) информацию о наличии, состоянии и типе стационарного студийного оборудования производства теле-, радиопрограмм;

2) технические характеристики аппаратно-студийного комплекса;

3) обязательства по выдаче в эфир теле-, радиопрограмм с высоким качеством звука и изображения с указанием соответствующих стандартов;

4) информацию о месторасположении студийного комплекса, способа подачи теле-, радиоканала до операторов телерадиовещания;

5) обязательство по обеспечению доставки сигнала (теле-, радиоканала) и присоединению технических средств претендента к сети оператора телерадиовещания в течение шести месяцев.

Юридические и финансовые предложения

Документы, подтверждающие платежеспособность:

- выписка (и) об остатках и движении денег по счетам претендента в банках второго уровня Республики Казахстан.

- финансовая отчетность претендента, составленная в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности за предыдущий календарный год, предшествующий дате подачи заявки на участие в конкурсе, а для претендентов, участвующих в конкурсе для распространения на территории Республики Казахстан - финансовая отчетность, подтвержденная аудиторским отчетом, составленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности;

- справки налогового органа об отсутствии у претендента налоговой задолженности, а также задолженности по обязательным платежам, выданные не ранее даты публикации информационного сообщения о проведении конкурса;

- справка об отсутствии просроченной задолженности национальному оператору телерадиовещания за распространение теле-, радиоканала по сети цифрового эфирного и спутникового телерадиовещания, длящейся более одного месяца, предшествующих дате выдачи справки национальным оператором телерадиовещания.

Конкурсные документы представляются в адрес организатора в прошнурованном, пронумерованном виде и заверяются на обороте последней страницы подписью уполномоченного лица претендента и печатью (при наличии) в запечатанном конверте, с соблюдением следующих требований:

1) на лицевой стороне запечатанного конверта с заявкой на участие в конкурсе претендент должен указать полное наименование и почтовый адрес организатора и претендента;

2) лицо, осуществляющее прием документов, вносит в журнал регистрации заявки претендентов на участие в конкурсе, представивших до истечения установленного срока конверты с заявками на участие в конкурсе.

Конкурсные документы принимаются по адресу: г. Астана, пр. Мәңгілік Ел, 8 (Дом министерств), 14 подъезд, кабинет 972, Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами начинается со дня официального опубликования информационного сообщения и заканчивается 29 января 2024 года в 12.00 часов, включительно ежедневно с 9.00 до 18.30 часов, с перерывом с 13.00 до 14.30 часов, кроме субботы и воскресенья.

Контактные телефоны для получения дополнительной информации 8 (7172) 74-13-12, 74-10-12, 74-02-64